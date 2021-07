L'horoscope du mardi 13 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous êtes né en mars, ou si vous avez une planète dans le 1e décan de votre signe, il se peut que vous soyez sur le départ, un petit déplacement chez quelqu'un de la famille, probablement. Toutefois, l'un de vos proches peut aussi poser ses valises pendant quelques jours chez vous. A moins que ça ne soit le départ en vacances pour toute la famille. 2e décan, n'attendez rien de nouveau, aucune planète légère ne vous regarde pour le moment. 3e décan, Vénus et Mars vous regardent à présent et donnent un coup de fouet à votre vie affective. Vous pourriez vous emballer pour quelqu'un.

Taureau

Né en avril, vous avez d'excellents influx sur votre vie sentimentale, vous vous sentirez aimé, même si vous n'êtes pas en couple. Vos enfants peuvent vous exprimer de l'affection, vos animaux aussi ! Le principal ce sont les émotions que vous allez ressentir et pas forcément qui vous les fait ressentir. 2e décan, prenez du recul, faites preuve de sagesse et ne vous demandez pas de décrocher la lune. Il faut vous reposer. 3e décan, ça déménage ! Soit au vrai sens du terme, vous changez de maison, soit c'est en vous que ça déménage : vous éprouvez des sentiments très contradictoires.

Gémeaux

1er décan, Mercure et Jupiter sont en phase et en relation avec vous, il se peut que vous ayez une dette à négocier. Vous devriez pouvoir obtenir un étalement de vos paiements sur le long terme, et si vous avez des pénalités de retard, essayez d'utiliser la conjoncture (vous êtes plus malin que jamais) pour obtenir qu'on vous en fasse cadeau. 2e décan, continuez à être sage, à vous freiner, tant que Saturne est en relation avec vous (jusqu'au 5 août) cela vous sera bénéfique. 3e décan, né autour du 11 juin, vous pourriez éprouver un fort désir pour quelqu'un, ou c'est ce quelqu'un qui vous désirera.

Cancer

On attend de vous que vous vous montriez compréhensif et à l'écoute de ceux qui vous entourent, 1e décan. Dans un autre registre, toujours pour le 1er décan, il n'est pas exclu qu'on vous fasse une proposition, ou que vous décidiez de prendre la poudre d'escampette pour le 14 juillet. Comme vous le voyez, diverses options vous seront offertes. 3e décan, Vénus est conjointe à Mars, alors si vous vous entêtez ce sera peut-être pour séduire, ou pour récupérer une somme qu'on vous doit. 2e décan, rien de nouveau pour l'instant, profitez du moment présent.

Lion

Le Soleil, votre maître, est toujours dans votre secteur 12 et regarde le 3e décan. Il est possible que vous ayez des émotions fortes en ce moment, soit parce que vous êtes tombé amoureux (né autour du 13 août), soit parce que vous êtes touché par un événement qui se passe quelque part dans le monde. 2e décan, les planètes semblent silencieuses aujourd'hui, profitez-en pour vous offrir un petit plaisir, ou faire un cadeau à un proche. 1er décan, vous pourriez songer à un investissement, à un placement, ou plutôt à ce que vous feriez si vous aviez de l'argent à placer !

Vierge

La Lune arrive chez vous à 10h32, 1er décan, elle va accentuer votre besoin d'échanges avec vos amis, ou même votre besoin de vous faire des amis ; il est possible que vous en manquiez, vous êtes parfois très voire trop timide pour nouer des liens solides. Efforcez-vous quand même d'aller vers les autres, avoir des amis est essentiel pour se développer. 2e décan, apparemment, grâce à Uranus, vous ne semblez pas manquer d'amis ou en tout cas de personnes avec qui vous pouvez échanger. 3e décan, vous devriez écouter davantage les conseils de vos amis, ils sont plus lucides que vous !



Balance

Essayez si possible de vous mettre un peu à l'écart aujourd'hui. Vous aurez besoin de silence, d'avoir un espace à vous, peut-être pour pouvoir réfléchir tranquillement. De toute façon vous serez beaucoup plus intériorisé que d'habitude et aurez besoin de vous ressourcer. Certains peuvent être juste fatigués à cause d'une mauvaise nuit (1er décan). 3e décan, votre vie amicale ou amoureuse est à présent au premier plan grâce à la rencontre Vénus/Mars, mais difficile de savoir : coup de coeur ou coup de gueule ? 2e décan, vous avez davantage confiance en vous et vous affirmez davantage.

Scorpion

Comme la Vierge, ce sont vos amitiés, l'entraide et la solidarité qui seront en vedette, maintenant est-ce vous qui en aurez besoin ou est-ce que ce sont vos proches qui vous solliciteront ? Difficile de le savoir sans votre thème natal. Mais peut-être que ce sont justes des idées que vous aurez pour apporter votre aide à l'un de vos amis par exemple (1er décan). 3e décan, Vénus et Mars sont à présent conjointes au zénith de votre ciel et cela peut s'interpréter de plusieurs façons. Au négatif, vous pourriez vous fâcher après quelqu'un que vous aimez bien. 2e décan, pour l'instant, les remous s'apaisent.

Sagittaire

1er décan, vous ne serez pas d'humeur très joyeuse, des obligations vous prendront du temps, un temps que vous auriez aimé employer autrement qu'à suivre des consignes ennuyeuses. Mais peut-être s'agit-il de prendre soin de l'un de vos parents ? En tout cas, vous serez agité par des pensées qui passeront du positif au négatif et inversement. 3e décan, pour vous c'est très différent, la conjonction Vénus/Mars s'occupe de vous et votre coeur risque de battre plus vite pendant quelques jours. 2e décan, les planètes rapides vous oublient momentanément, lisez ce qui concerne votre ascendant.

Capricorne

1er décan, vous recevez de bons influx de Mercure et Jupiter, de quoi vous dire que vous avez de la chance ! Peut-être avez-vous fait une rencontre qui vous sera très utile ? Ou alors, certains ont pu avoir une bonne nouvelle, un document qui prouve qu'ils ont passé et réussi un examen par exemple. 2e décan, vous n'avez pas plus d'aspects qu'hier, si vous voulez en savoir plus, consultez votre signe ascendant. 3e décan, la conjoncture est ambivalente, vous désirez quelqu'un et en même temps vous le/la repoussez. Mais il y a d'autres interprétations qui peuvent concerner une somme liée à une vente.



Verseau

Né en janvier, vous pourriez être content d'un résultat dans le domaine financier, un travail qui vous rapporte plus que prévu, par exemple. Mercure (dans votre secteur du travail) est en harmonie avec Jupiter (dans votre secteur d'argent) et Jupiter amplifie tout. Vous pouvez aussi avoir un entretien positif à propos de votre salaire. 2e décan, rien de nouveau par rapport à hier, mais peut-être que votre ascendant vous en dira plus. 3e décan, face à vous Vénus et Mars sont conjointes et il peut y avoir du ramdam dans votre couple ou au contraire, pour certains, une rencontre qui vous emballe.

Poissons

Vous vous êtes fait pas mal de relations ces derniers temps, 1er décan surtout, mais une nouvelle pourrait faire son apparition ces jours-ci, plus sur le plan personnel, amical ou amoureux, que sur le plan professionnel. Cela dépend de votre thème, et surtout de votre ascendant. Et si vous avez un rendez-vous aujourd'hui, vous en serez ravi ! 2e décan, Mercure vous regardera la semaine prochaine, porteuse de bonnes nouvelles, d'ici là vous avez toute liberté pour faire ce que vous voulez. 3e décan, ça peut faire " boum ", c'est-à-dire que quelqu'un du boulot peut soudain vous plaire.