L'horoscope du samedi 16 octobre 2021

Bélier

C'est un bon week-end pour essayer de débrancher et vous ressourcer. Je dis " essayer " parce qu'on vous connaît, on sait que vous ne pouvez pas rester inactif. D'ailleurs, avec l'aide de Vénus, certains natifs du 2e décan pourraient s'évader le temps du week-end, aller chez des amis ou visiter un bel endroit. A moins que, très amoureux, vous ne restiez chez vous sous la couette à faire des galipettes.

Taureau

Prévoyez un week-end amical, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez et si ce sont vos proches qui en ont besoin, vous répondrez présent. Mais il peut aussi y avoir une petite soirée sympa, avec de la bonne bouffe et les boissons qui vont avec. Vous, le Taureau, vous ne crachez jamais sur un bon repas, ce qui est d'ailleurs à l'origine de prises de poids dont beaucoup d'entre vous se plaignent.

Gémeaux

Votre manque d'organisation, vous empêchera concilier vos obligations, familiales ou professionnelles, avec votre désir de ne faire que ce qui vous plaît quand ça vous plaît. Vous ferez les deux, mais quand vous serez à un endroit, vous vous direz que vous devriez être ailleurs. 2e décan une invitation pourrait être au programme à moins que quelqu'un cherche à vous séduire ; cela pourrait être très excitant...

Cancer

Pour vous échapper d'une réalité qui ne correspond pas à vos rêves, vous avez votre imagination ; elle est à votre disposition pour vous inventer une nouvelle réalité. Ce sera juste pour ce week-end, mais il se peut que le fait de rêver à une autre vie, vous fasse du bien, surtout que certains affrontent des décisions difficiles, ou une situation très compliquée dans le domaine professionnel ou familial.

Lion

Vous avez la réputation d'être généreux et j'ai bien peur que vous le soyez un peu trop aujourd'hui : si un proche vous demande de l'argent, vous ne pourrez pas refuser. Parce que vous ne voudrez pas donner une mauvaise image de vous, celle de quelqu'un qui est radin, par exemple, ou celle de quelqu'un qui ne gagne pas assez pour pouvoir aider ses proches. Veillez à ne pas vous créer d'ennuis avec votre banquier.

Vierge

Vous qui aimez bien contrôler votre monde émotionnel, vous aurez du mal ce week-end à ne pas vous émouvoir de ce qui arrive à certains de vos proches. C'est-à-dire que vous serez plus réceptif que d'habitude et vous capterez les humeurs des uns et des autres. Cela peut vous déranger car vous avez besoin de contrôler ce que vous ressentez pour pouvoir l'analyser. Mais là, ça ne sera pas possible.

Balance

Un week-end paresseux ? En tout cas, vous mériteriez bien de n'avoir aucune contrainte et s'il y a des choses à faire, sachez les déléguer à vos proches. Après tout, vous êtes le plus souvent à leur service, il serait normal qu'ils soient au vôtre de temps en temps. 2e décan, un bon aspect de Vénus commence, d'ici peu vous allez renforcer votre lien avec une certaine personne, ou... entendre des mots d'amour.

Scorpion

Votre côté mystérieux, qui cache un désir de ne rien dévoiler de vous-même, est accentué par la conjoncture. Mais n'allez pas trop loin, surtout avec votre chéri/e. Avec lui/elle, si vous voulez que votre couple s'installe dans la durée, vous devez être dans le partage. Vous ne pouvez pas lui demander d'être transparent/e (c'est souvent l'une de vos exigences) et ne rien laisser transparaître en retour.

Sagittaire

Vénus atteint aujourd'hui le 2e décan de votre signe et vous invite à la douceur, à la tendresse. Vous en aurez autant avec votre conjoint, vos enfants, qu'avec vos amis. C'est un état de bien-être, qui vous est proposé jusqu'au 26 ; en outre, plus vous sentirez qu'on vous aime, plus vous vous aimerez. Il se peut aussi que Vénus s'exprime à travers l'argent et que la promesse d'une rentrée à venir vous mette en joie.

Capricorne

Les visites, les petits déplacements sont à l'honneur pour ce week-end ; si vous en avez la possibilité, il faut bouger et tout faire pour vous changer les idées. Les planètes qui traversent actuellement la Balance vous demandent beaucoup, et c'est donc vous qui vous demandez trop et qui placez la barre très haut. Accordez-vous du temps pour échanger avec vos proches et penser à autre chose qu'au boulot.

Verseau

Il y a des exceptions en fonction de votre ascendant, mais vous n'êtes pas accro à l'argent, il vous arrive de le dépenser pour des bêtises, des gadgets inutiles. Je vous dis ça parce que vous allez en dépenser aujourd'hui, plus que d'habitude, aussi veillez à ce que vos achats ne soient pas inutiles et ne finissent pas très rapidement au cimetière des objets dont, sur le moment, vous étiez persuadé d'avoir besoin.

Poissons

Vous voulez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez ? Essayez de vous mettre à sa place pour deviner ce dont il/elle a besoin. Ne lui attribuez pas vos propres désirs. Il/elle n'a peut-être pas les mêmes goûts que vous, c'est quelque chose dont vous devez tenir compte si vous voulez vraiment lui faire plaisir. Ce n'est pas non plus la peine de dépenser des fortunes, ce qui compte c'est le coeur que vous y mettez.