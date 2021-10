L'horoscope du jeudi 14 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il faut aller de l'avant aujourd'hui, et quoi qu'il vous en coûte. D'habitude vous vous décidez rapidement quand une idée, un projet, vous vient à l'esprit mais en ce moment vous hésitez plus souvent (période Balance). Toutefois, il faut trancher aujourd'hui ou alors laisser la vie -voire les autres- décider à votre place. Après tout, vous ne pouvez pas décider de tout, tout le temps. Reposez-vous un peu !

Taureau

Vous ne vous sentirez pas libre de vos choix et décisions, surtout 1er décan, mais de toute façon ce n'est pas le moment de trancher, vous avez trop peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix. Toutefois, certains y sont obligés par les circonstances, il leur faut renoncer, abandonner, et s'ils le vivent comme un échec ils ont tort. Parfois des décisions sont prises, sur lesquelles ils n'ont aucun poids.

Gémeaux

Une très bonne journée pour tout le signe, chaque décan a ses bons influx, et la rencontre de Lune et de Saturne vous donnera le sentiment d'être sur la bonne voie (1er décan) celle de la réussite. Votre ambition pourrait être satisfaite, l'un de vos buts étant sur le point d'être atteint. Par ailleurs les actions que vous menez en ce moment pour trouver un terrain d'entente sont positives et porteront leurs fruits.

Cancer

La période Balance vous voit souvent plus émotif, sensible et surtout susceptible, d'ailleurs vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes en ce moment, surtout 2e décan. Aujourd'hui, vous aurez le sentiment qu'on tente de vous manipuler pour vous faire accepter quelque chose dont vous ne voulez pas. Et comme la Balance est hésitante, il se peut qu'on ait des arguments qui pèseront leur poids. A vous de voir...

Lion

La Lune et Saturne s'opposent aux natifs de juillet qui ont un obstacle, une difficulté à gérer dans le domaine relationnel, celui du couple pour les uns ou celui d'une association professionnelle pour les autres. Ça s'arrangera, c'est sûr, mais peut-être au prix d'un lâcher prise pour vous... Il faudra que vous acceptiez quelque chose et ce sera comme d'avaler une couleuvre. Avec des nuances suivant votre ascendant.

Vierge

Apparemment, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous dérange dans votre travail. Cela dure depuis le début de l'année et se terminera décembre prochain. Un collègue marche sur vos plates-bandes ? Toutefois, vous pouvez aussi avoir un petit souci de santé, une douleur qui rend, par moments, votre quotidien un peu plus compliqué que d'habitude. Encore une fois, 1er décan, vous l'oublierez en fin d'année.

Balance

Une excellente journée s'annonce, qu'elle soit ensoleillée ou non dans votre région, vous aurez un soleil dans le coeur et quelque chose ou quelqu'un vous rendra fier de vous. Des compliments peut-être, à vous faire rougir ! Une satisfaction à propos d'un enfant aussi. Et si vous fêtez votre anniversaire, c'est une année très dynamique qui s'annonce, même si vous avez à vous battre pour quelque chose.

Scorpion

La rencontre de Lune et Saturne risque de vous attrister 1er décan, mais grâce à Vénus, vous aurez forcément une compensation, quelque chose qui vous fera du bien, ou quelqu'un, et cela adoucira votre peine. Si vous n'êtes pas peiné, vous êtes peut-être frustré parce que vous attendiez une preuve d'amour, voire de l'argent et vous êtes dépité parce que vous n'avez rien reçu. Cela ne durera que quelques heures.

Sagittaire

Vos relations avec vos proches seront au 1er plan, il est possible que vous leur réserviez une surprise, que vous soyez en train d'organiser une réunion pour le week-end, une sorte de petite fête. Mais vous pouvez aussi vous déplacer aujourd'hui, vous avez peut-être des rendez-vous ou des contacts à prendre. En tout cas quelque chose va aboutir positivement à partir de demain et toute la semaine prochaine.

Capricorne

Les questions d'argent seront au centre de vos préoccupations, vous avez une facture à payer, ou une dépense à faire pour l'anniversaire d'un parent ou d'un proche ? Vous n'hésiterez pas à faire un cadeau original et qui surprendra la personne. Toutefois, vous pouvez aussi avoir envie de vous offrir quelque chose à vous, mais rien n'est moins sûr. Vous ne prenez pas souvent vos besoins en compte.

Verseau

Dans votre signe, la Lune rencontre Saturne, rien d'exceptionnel, cela a lieu une fois par mois et en ce moment c'est le 1er décan qui y est sensible. Vous ressentez peut-être des émotions liées à une perte, ou au fait que vous devez lâcher prise. Mais cela peut aussi être positif (heureusement) et vous avez éventuellement ouvert une nouvelle page de votre vie, grâce à un projet qui peut vous emmener loin.

Poissons

Gare à la distraction, vous pourriez oublier un objet quelque part ou même l'égarer chez vous et le chercher pendant des heures. Toutefois, il y a d'autres interprétations à la conjoncture : certains natifs seront très sensibles à ce qu'il se passe dans le monde, dans un autre pays où les conditions de vie sont, selon vous, inacceptables. Et vous enragerez de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit.