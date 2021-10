L'horoscope du mardi 12 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il n'y a pas de favoris aujourd'hui, avec la Lune en Capricorne vous mettrez tous la barre un peu trop haut et serez forcément mécontent de vos résultats. Quoi que vous fassiez, vous y accorderez trop d'importance, vous vous y impliquerez à fond, et demanderez à ceux qui vous entourent la même implication. Mais si vous pouvez vous demander des efforts, pas sûr que les autres aient envie d'en faire autant !

Taureau

La conjoncture vous dit de prendre de la distance pour avoir une vue d'ensemble de votre situation et être moins dans l'émotion. En outre, on pourrait vous donner de bons conseils, à moins que vous ne les trouviez dans un livre ou dans un article. Il est vrai que Saturne a repris une marche directe hier et que certains risquent de sentir de nouveau des freins ; les objectifs sont plus difficiles à atteindre.

Gémeaux

Vous serez un peu dépité parce que vous attendez qu'on vous envoie une somme qu'on vous doit et les choses traînent. Votre mécontentement ne durera pas toute la journée, et vous serez certainement plus détendu quand vous aurez pu réclamer et passer vos nerfs sur la personne à qui vous réclamerez. Il ne devrait pas y avoir de frein pour le 1er décan, grâce aux bons aspects de Vénus, c'est plus pour les autres décans.

Cancer

Vous trouverez que tout le monde est désagréable aujourd'hui, et ce sera peut-être vrai car il y a de l'énervement dans l'air, nous en parlons depuis quelque temps. Cette impression ne durera pas pendant des heures, quoique... Heureusement, à un moment de la journée, la Lune sera en harmonie avec Uranus et il est possible que vous puissiez vous expliquer avec quelqu'un, et que vous en soyez soulagé.

Lion

Vous serez un poil trop perfectionniste, et vous en demanderez autant à vous-même qu'à ceux qui vous entourent, que ce soit dans la vie professionnelle ou non. Bien sûr, vous serez mécontent des résultats étant donné que vous attendrez la perfection et qu'elle n'existe pas. Vous le savez pourtant, mais vous aurez l'impression que c'est malgré vous. Il faut dire que vous pourriez être entouré de bras cassés !

Vierge

Il y a encore des discussions un peu énervantes, surtout pour le 2e décan, mais vous vous sentirez plus fort aujourd'hui, vous aurez une meilleure image de vous-même ce qui peut vous aider à vous imposer et à imposer vos volontés ; cela concerne surtout le 2e décan, car le 1er est plus sensible à la présence de Vénus dans son secteur intime (maison, famille). Se pourrait-il que vous changiez votre décoration intérieure ?

Balance

Vous avez du ressentiment envers quelqu'un de proche ? Ne restez pas avec ce poids sur votre estomac, vous finiriez par somatiser. Il va falloir sortir ce que vous avez sur le coeur et que vous gardez pour vous, toujours pour la même raison : la peur de déplaire. A force de vouloir plaire à tout le monde, il vous arrive de vous faire du mal, justement parce que vous gardez certaines choses pour vous.

Scorpion

1er décan, Saturne a repris une marche directe et d'ici peu, la planète ne vous ennuiera plus. Mais elle va quand même vous rappeler de mauvais souvenirs entre le 25 octobre et le 7 novembre, lorsqu'elle sera en dissonance avec Mars. Je pense que tout le signe en aura des échos, à travers un ralentissement, ou une difficulté à vous déplacer, à agir normalement. Il faudra aussi vous méfier des chutes.

Sagittaire

Même avec Vénus dans votre signe, ce qui est positif, vous pouvez avoir des moments où vos humeurs ne sont pas très optimistes et ce sera le cas aujourd'hui. Quelque chose vous défrisera, probablement une question d'argent. Pour les uns, ce sera un sentiment de perte, ou de " pas assez ", pour les autres c'est au contraire une rentrée d'argent qui est au programme, mais vous pensiez avoir plus...

Capricorne

Vous recevez la Lune aujourd'hui, elle gère vos humeurs, votre sensibilité et vous serez certainement mécontent d'une réponse que vous aurez obtenue. A moins que vous ne l'obteniez pas, alors que vous l'attendiez. Autre raison possible à votre insatisfaction : vous demandez quelque chose à votre boss et il/elle vous le refuse. Bref, ce sera contrariant mais sur le moment, passez vite à autre chose si possible.

Verseau

Vous serez très tête en l'air, et la possibilité de vous tromper, de faire une erreur, est à son maximum. Peut-être vous tromperez-vous juste de route en voiture, ou de ligne de métro, bus, etc... En revanche, vous ne vous tromperez pas dans ce que vous " sentirez " des autres, des personnes avec lesquelles vous serez en relation dans la journée. Vous les trouverez agressives et elles le seront certainement.

Poissons

La Lune boude le Soleil aujourd'hui, du coup vous ne serez pas très à l'aise avec les autres ; ce sera votre ressenti, mais dans les faits les autres ne seront pas toujours désagréables avec vous. Toutefois, Mercure et Mars sont en bisbille et vous pourriez vous accrocher avec quelqu'un, ou trouver qu'une personne que vous allez croiser au cours de la journée n'est pas sympa parce que, selon vous, elle vous parle mal.