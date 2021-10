L'horoscope du lundi 11 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les natifs de mars sont favorisés par rapport aux autres, Vénus vous voit plus bienveillant, moins agressif. Peut-être avez-vous compris où était votre intérêt ? Souvent, vous êtes tellement entier et têtu, que vous vous tirez des balles dans le pied ! En revanche, le 2e décan est toujours face à un conflit, certains ayant une décision à prendre ou à accepter. 3e décan, ce sera votre tour en fin de semaine.

Taureau

Vous commencez à en avoir assez des conflits qui agitent votre environnement et que vous n'avez pas le pouvoir de régler. Soyez encore un peu patient, svp. Certes, vous êtes probablement dérangé dans votre organisation quotidienne, comme nous l'avons vu (2e décan surtout), mais les planètes avancent et en fin de semaine c'est le 3e décan qui sera concerné, mais il aura de bonnes armes pour se défendre.

Gémeaux

Vous serez moins râleur, moins enclin à tout critiquer étant donné que la conjonction Mercure/Mars se termine cette semaine. Mais tout ne sera pas réglé ! En effet, la conjonction du Soleil et de Mars demeure et on peut se demander si les négociations (Mercure/Mars) ont pu aboutir à quelque chose de concret. En tout cas, 1er décan, vous chercherez et trouverez un accord satisfaisant pour vous.

Cancer

Ça sera plus calme pour vous aussi, 2e décan, dans le courant de la semaine. Mais ça va être au tour du 3e décan de devoir gérer un conflit familial ou professionnel. Toutefois, vous êtes peut-être déjà en plein dedans, cela dépend de votre thème personnel. Quoi qu'il en soit, la conjoncture sera un peu compliquée cette semaine (la prochaine aussi), à cause de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues.



Lion

Vous n'aurez pas à vous plaindre de cette semaine car vous profiterez de la conjoncture pour vous mettre d'accord avec un adversaire ou un concurrent. En tout cas avec quelqu'un qui vous a causé des ennuis depuis le début de l'année, 1er décan. 3e décan, la conjoncture active votre pouvoir de conviction, vous allez probablement devoir vous battre pour imposer l'une de vos volontés.

Vierge

Vous avez sûrement été sensible à la conjonction Mercure/Mars, qui vous a valu beaucoup de discussions et un excès de pensées, mais ça se calme cette semaine. La conjonction se défait et vos petites cellules grises seront moins actives. Toutefois, la conjonction du Soleil et de Mars demeure et vous serez encore très stimulé par la volonté qui vous anime de ne pas laisser filer quelque chose ou quelqu'un (2e et 3e décan).

Balance

Vénus sera pratiquement toute la semaine en harmonie avec Saturne, elle vous promet la stabilité amoureuse dont vous avez besoin pour vous épanouir davantage. Vous sentez que votre couple est solide comme le roc (1er décan surtout). Toutefois, on peut aussi envisager que vous soyez célibataire (pour le moment) et que cela ne vous déplaise pas, juste parce que vous êtes libre de séduire qui vous voulez.

Scorpion

Peu à peu, au cours de la semaine, Mercure et Mars qui étaient conjointes vont se séparer et vous serez moins anxieux, moins tenté de vous faire des nœuds au cerveau. Toutefois, l'autre conjonction du mois, celle du Soleil et de Mars est toujours valable, mais le Soleil aura dépassé Mars en fin de semaine et le conflit qui y était attaché pourrait commencer à se calmer. Vous noterez le conditionnel...

Sagittaire

Vous recevrez Vénus toute la semaine (1e décan surtout) et elle sera en amitié avec Saturne. Vous aurez l'intime certitude que vos sentiments dureront toujours, parce que vous avez atteint la stabilité que vous désiriez ardemment. Pourtant, certains d'entre vous resteront de joyeux célibataires qui n'auront qu'une envie c'est de faire la fête avec les copains. Et Saturne aidant, cet état pourrait s'installer dans la durée.

Capricorne

Ce n'est pas encore cette semaine que la conjonction Soleil/Mars, souvent attribuée aux conflits, va se défaire. La bonne nouvelle c'est qu'elle s'harmonise avec Jupiter. Cette planète peut représenter (entre autres), la loi, la justice sociale et peut-être qu'une solution au conflit (si conflit il y a) sera trouvée... Cette semaine ou la semaine prochaine, car si le Soleil prend du champ, Mars restera active jusqu'au 24/10.

Verseau

Les planètes sont bien alignées, surtout Vénus qui va toute la semaine faire ressortir le côté positif de Saturne. Vous pourriez installer durablement un projet qui marche et voir tout d'un coup le temps comme un allié... A moins qu'une amitié durable ne s'installe parce que vous avez des intérêts en commun. Côté coeur, vous pourriez être attiré par quelqu'un de plus âgé et avec qui vous pourrez construire.

Poissons

Aucune des planètes qui est en harmonie avec vous n'est activée, et la Balance a la priorité toute la semaine, c'est-à-dire que l'argent pourrait encore être au 1er plan. Dans le bon sens, peut-être, pour ceux du 1e décan puisque Vénus domine leur zodiaque. Il n'est pas impossible que vous receviez de l'argent que vous attendez depuis longtemps, un petit héritage par exemple, ou une donation de vos parents.