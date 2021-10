L'horoscope du mercredi 13 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez une ou des charges assez lourdes, 3e décan, des responsabilités que vous ne voulez pas zapper, mais vous avez aussi une chance à saisir et je vous conseille de ne pas l'ignorer, de trouver le moyen de concilier vos obligations morales avec l'opportunité qui se présente ou qui va se présenter. 2e décan, c'est toujours conflictuel pour vous, alors que le 1e décan semble apaisé et profite de la vie.

Taureau

Vous, c'est l'inverse du Bélier, 3e décan ! Vous aimeriez bien vous débarrasser d'une obligation, vous sentir plus libre de disposer de votre temps comme vous l'entendez. Or cela ne semble pas être le cas en ce moment. 2e décan, des excès sont à craindre, trop de boulot par exemple ? C'est une phase. 1e décan, Vénus accentue votre côté passionné, possessif et jaloux, ne soyez pas trop sur le dos de l'autre.

Gémeaux

Vous aimeriez bien pouvoir transformer le plomb en or, 3e décan, vos problèmes de trésorerie vous ennuient. Cependant, depuis quelque temps, certains se montrent plus raisonnables avec l'argent, ou alors ils gagnent mieux leur vie et peuvent épargner... 2e décan, les énergies sont fortes, profitez-en pour ne rien laisser traîner. 1er décan, Vénus vous invite à sortir, à faire des rencontres et vous amuser.

Cancer

Un problème que vous essayez vainement de régler depuis quelque temps revient et de nouveau vous cherchez une solution 3e décan ; il est possible que vous la trouviez d'ici la fin de l'année. Mais cela peut vous demander un lâcher prise. 2e décan, ne passez pas votre colère sur vos proches, sauf s'ils se montrent ingrats avec vous, ce qui est possible. 1er décan, vous faites du bon boulot en ce moment.

Lion

Les bons influx de Vénus vous redonnent confiance en vous et en votre pouvoir de séduction, qui en avait pris un coup avec l'opposition de Saturne (1er décan). Mais la planète est repartie en marche directe et ne s'opposera plus à vous après décembre. 2e décan, discuter vaut toujours mieux que se disputer, surveillez vos réparties elles ne seront pas toujours gentilles. 3e décan, votre problème relationnel vous turlupine.

Vierge

3e décan vous avez le pouvoir, non pas de refuser les changements qu'on vous impose mais d'en faire un avantage. Vous devriez vous en emparer et trouver le moyen d'en tirer parti, c'est tout à fait faisable. Mais il faut bien sûr que vous fassiez preuve de souplesse. 2e décan, vous avez suffisamment réclamé ce qu'on vous doit, il faut peut-être passer à l'action ? 1er décan, bien dans sa peau.

Balance

3ème décan, le Soleil vient d'entrer chez vous et il est en bon aspect avec Jupiter qui ne sera bientôt plus rétrograde. La chance peut vous accompagner pendant quelques jours, mais l'astre du jour va également faire une dissonance avec Pluton, vous donnant quelques angoisses ; mais vous les connaissez bien, aussi saurez-vous les gérer. 2e décan, il y a encore de la colère dans l'air. 1e décan, tout baigne.

Scorpion

L'harmonie entre le Soleil et Jupiter vous éclaire sur un problème ancien, familial peut-être et la solution que vous trouverez sera très maligne. Vous avez un don pour ça, vous savez intuitivement ce qu'il faut faire quand les situations sont difficiles (3e décan). 2e décan, restez spectateur, n'intervenez pas dans les conflits. 1er décan, il y a encore, jusqu'à samedi, la possibilité de gagner plus ou de vous faire un cadeau.

Sagittaire

L'harmonie entre Vénus, dans votre signe, et Saturne est exacte aujourd'hui, et si quelqu'un vous plaît c'est le moment de sortir le grand jeu, vous ne pouvez que gagner. Déjà en couple ? Vous pourriez vous décider pour un important achat (1er décan). 3e décan, il y a une opportunité à saisir, si ce n'est pas déjà fait : vous êtes plus rapide que les autres. 2e décan, toujours des querelles de parti ou entre amis.

Capricorne

Toujours dans votre signe, la Lune rencontre Pluton aujourd'hui. 3e décan, vous ferez tout pour ne pas montrer ce que vous ressentez, vous vous contrôlerez au maximum, peut-être par crainte de laisser transparaître certaines émotions. 1er décan, vous n'avez pas beaucoup de plaisir en ce moment, mais c'est peut-être parce que vous ne le recherchez pas. 2e décan, le ou les conflits sont toujours là.

Verseau

2e décan, vous êtes dans l'attente d'une validation, d'un feu vert en quelque sorte, mais il faut être patient, Mercure reprendra une marche directe mardi prochain et ce que vous attendez se produira. Toutefois, il est possible que ce soit pareil pour les autres décans étant donné que Mercure les a déjà parcourus : elle était entrée en Balance le 30 août et avait parcouru les 3 décans avant d'entamer sa rétrogradation.

Poissons

3e décan, c'est à votre tour d'avoir la vedette pendant quelques jours, le Soleil, puis Mars à partir de vendredi vont éclairer votre secteur financier et vous allez certainement devoir réclamer une aide ou une somme qu'on vous doit. 1er décan, c'est le moment de montrer ce que vous valez dans le boulot, Jupiter revient bientôt chez vous et une promotion s'annonce. 2e décan, un conflit n'est toujours pas réglé.