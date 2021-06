L'horoscope du mercredi 9 juin 2021

publié le 09/06/2021 à 05:30

Bélier

2ème décan, vous serez sensible à l'harmonie Lune-Saturne d'aujourd'hui. Il semble qu'un miracle s'est produit et que vous avez appris la patience, la persévérance. Et comme la plupart d'entre vous en a eu des bons résultats, vous allez continuer sur ce chemin et montrer que vous êtes capable d'être plus zen, tout en étant aussi accrocheur et volontaire qu'avant. Cela dit, il se peut aussi que vous ayez quelques soucis pour faire avancer l'un de vos projets, mais ça ne dépend pas de vous.

Taureau

La Lune noire, dont je ne parle pas souvent parce que ce n'est pas un vrai corps céleste, c'est un point et il se trouve pile sur votre Soleil si vous êtes né autour du 16 mai. Elle représente vos blessures secrètes, vos faiblesses, vos manques et il est donc possible que vous ayez perdu quelqu'un il y a déjà un certain temps et que vous ayez du mal à l'accepter. Car la faiblesse du Taureau, et qui fait aussi sa force, c'est qu'il ne renonce jamais et que ses attachements sont éternels.

Gémeaux

Votre célèbre sens de l'humour, votre capacité à sortir des blagues à tout moment, même aux pires, est en vedette ces jours-ci, mais votre tendance aussi de vous moquer des autres est également au premier plan. Si vous ne voulez pas froisser vos interlocuteurs, allez-y mollo, surtout 1er décan. Vous pourriez y aller un peu fort, surtout si vous-même avez été vexé par une remarque : vous êtes plutôt susceptible en ce moment, peut-être parce qu'on vous a fait une crasse.

Cancer

1er décan, vous profiterez encore de la présence de Vénus chez vous jusqu'à vendredi, quelque chose ou quelqu'un devrait beaucoup vous faire plaisir d'ici là. Ça peut être un cadeau, une rentrée d'argent, un achat utile, comme ça peut faire que votre coeur batte plus vite. 2ème décan, c'est toujours Uranus qui vous pousse à progresser, à apporter du nouveau dans votre vie, mais on dirait que vous avez des obstacles dont vous n'êtes absolument pas responsable. La réglementation ?

Lion

L'envie d'aller de l'avant, de concrétiser vos projets, d'être dans l'action est toujours là, seulement Saturne empêche le petit coup d'accélérateur dont vous avez besoin. Et la dissonance d'Uranus vous oblige à employer de nouveaux procédés ou des méthodes que vous n'aviez pas encore expérimentées. Cela touche surtout le 2ème décan, qui peut aussi se retrouver un peu isolé et déprimé par la situation. La dissonance responsable est déjà moins forte et sera reléguée en août.

Vierge

Né en août, l'opposition de Jupiter est activée et autant il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un d'important pour votre boulot, et dont l'aide est précieuse, autant vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée, liée à une injustice ou à une mauvaise interprétation de l'une de vos actions ou décisions. Vous êtes de bonne foi, mais de l'autre côté on estime le contraire. Dans ce cas, il faut vous défendre, ou même engager quelqu'un pour vous défendre.

Balance

L'ambiance sera vraiment agréable aujourd'hui et demain, on dirait que vous avez moins d'obligations à gérer et que votre charge mentale se fait plus légère. Il est vrai que Mars termine sa dissonance avec votre signe et entrera en Lion vendredi. Dans ce signe, elle devrait normalement booster tout ce qui touche à vos projets ou à ceux de vos proches et vous trouverez que tout est plus rapide, plus facile ; ce qui n'était pas le cas depuis que Mars était entrée en Cancer le 23 avril.

Scorpion

2ème décan, et surtout né autour des 4, 5, 6 novembre, on ne peut pas dire que votre vie soit un jardin de roses en ce moment ; vous avez des obstacles de tout côté et vous semblez être découragé. Certains pensent que c'est leur destin, parce qu'ils n'ont jamais de chance... Voyons ce qu'il va se passer à partir de demain, où Vénus sera en bon aspect avec Uranus et où vous aurez la possibilité de considérer la situation différemment. En effet, souvent c'est l'angle de vue qu'on choisit qui donne à la situation sa force... ou sa faiblesse.

Sagittaire

La Lune et Saturne seront bien alignées avec vous, 2ème décan en particulier, et il est possible que vous soyez tellement sérieux, tellement bien organisé, que vos proches ne vous reconnaissent pas ! Il n'est pas exclu aussi que vous ayez un projet, ou que vous attendiez quelque chose et la patience dont vous faites preuve n'est pas dans vos habitudes, on ne peut qu'en être étonné quand on connaît votre besoin de foncer. Mais là, cela ne vient pas de vous, vous êtes obligé de respecter une règle.

Capricorne

Né en décembre, je vous rappelle que Jupiter est en phase avec vous et qu'elle vous dit de prendre vos aises, d'avoir confiance en vous et en vos connaissances. Vous aimez apprendre, vous avez souvent une bonne culture générale, et beaucoup apprécient particulièrement l'histoire. Avec Jupiter bien alignée, vous pourriez enrichir votre culture, ou votre savoir-faire si vous suivez une formation par exemple. A moins que vous n'ajoutiez une corde à votre arc, un petit job supplémentaire par exemple.

Verseau

Vous qui êtes le plus souvent tourné vers l'avenir, voilà que Saturne qui se trouve dans votre 2ème décan, vous oblige à tirer les leçons du passé afin de ne pas refaire les mêmes erreurs, et surtout ne pas vous placer dans un état de dépendance sans vous en rendre compte. Uranus, votre planète, qui occupe le secteur de votre enfance, est en dissonance avec Saturne et si vous rejouez un scénario de votre passé, c'est parce que la vie vous demande de vous en débarrasser.

Poissons

Il est possible que certains natifs du 2ème décan aient des problèmes pour faire fonctionner leur créativité depuis quelque temps. Demandez-vous si cela n'est pas dû à un problème concret, pratique, qui vous occupe la tête plus qu'il ne devrait, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation qui est bloquée et votre imaginaire fait pareil, il bloque... Quoi qu'il en soit, cela ne durera pas éternellement, ne cherchez pas à tout prix à faire fonctionner ce qui ne veut pas fonctionner.