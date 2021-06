L'horoscope du lundi 7 mai 2021

publié le 07/06/2021 à 05:30

Bélier

Le rapport entre vous et la nouvelle Lune sera excellent. La lunaison valorisera à la fois vos échanges, vos travaux écrits, et vos relations avec votre entourage proche. Vous pourriez projeter d'aller voir l'un de vos frères et soeurs pour le week-end par exemple, quelqu'un de la famille avec qui vous entretenez des liens de complicité. A moins que ça ne soit lui/elle qui vous rende visite et que cela vous permette de renouveler les liens d'affection qui vous unissent.

Taureau

Né entre le 25 avril et le 5 mai, Vénus vous regarde gentiment toute la semaine, vous aurez du plaisir à vous occuper des plus jeunes, ou à aimer quelqu'un de plus jeune. La différence d'âge peut être minime, mais de toute façon le critère d'âge n'aura de l'importance que si la différence avoisine les 20 ans d'écart ! Là, ça peut poser problème. Par ailleurs, né entre le 20 et le 23 avril, Mars vous jouera des tours à partir de vendredi. Attention à ne pas vous blesser ou à ne pas attraper un mal de gorge.

Gémeaux

Une semaine marquée par une nouvelle Lune, le jeudi 10, et surtout par l'entrée de Mars en Lion, un ami qui vous veut du bien, surtout sur le plan intellectuel. Nous en reparlerons, mais vos petites cellules grises seront beaucoup plus rapides à vous donner des idées et surtout le sens de la répartie. Pour aujourd'hui, la Lune étant chez l'épicurien Taureau, vous ne porterez pas trop attention aux plaisirs de la vie, surtout 1er décan, vous avez trop d'obligations diverses sur les épaules.

Cancer

Vénus passera la semaine dans votre signe, favorable à ceux nés fin juin-début juillet. Vous vous sentirez aimé et presque rassuré quant à la pérennité de votre couple. En outre vous apprécierez les plaisirs de la vie et ses petits bonheurs à leur juste valeur. En revanche, le 3e décan est toujours dans de fortes tensions, peut-être parce qu'il a une décision très difficile, voire impossible à prendre, mais peu à peu la situation se détendra à partir du moment où Mars entrera en Lion vendredi.

Lion

Une semaine importante pour vous, étant donné que Mars va aborder votre signe. Son dernier passage chez vous date de juillet 2019 et ça n'avait pas été top ! A l'époque Mars était en dissonance avec Uranus et ça a dû être un moment très stressant pour votre 1er décan. Il y revient donc, mais sans faire la moindre dissonance, juste un aspect mineur avec Jupiter qui va vous donner encore plus de force et de volonté de vous imposer, envers et contre tous.

Vierge

La nouvelle Lune de cette semaine sera sérieuse, elle occupera votre secteur de carrière et peut correspondre à un rendez-vous que vous trouverez important pour vous, pour votre avenir, ou pour l'avenir de l'un de vos enfants. Il faudra vous exprimer clairement, ne pas vous embrouiller, et vanter vos mérites ou ceux de votre enfant. Cela ne concerne que le tout début du 3e décan, mais tout le signe en aura des échos, la nouvelle Lune influence tout le monde, chacun différemment.

Balance

Une bonne semaine, propice à une future détente pour le 3e décan. En effet, Mars entre en Lion vendredi, vous ne serez plus tourmenté par son opposition à Pluton. Celle-ci vous a fait du mal, moralement ou physiquement depuis fin mai et vous avez hâte de vous en débarrasser, surtout né dans les années 80. Mars entrera donc en Lion et sera très favorable cette fois au 1er décan. Nous en reparlerons, mais jusqu'au 27 juin (1e décan toujours), vos projets prendront de la vitesse.

Scorpion

Né fin octobre-début novembre, vous bénéficierez toute la semaine de légers influx de Vénus, qui auront quand même pour effet de vous donner confiance en vous, et peut-être en celui-celle que vous aimez. Parce que vous êtes le signe qui doute le plus, qui fait très rarement confiance, surtout quand vous êtes impliqué affectivement. La peur de la trahison est souvent là, et vous incite à des comportements qui provoquent finalement ce dont vous avez peur !

Sagittaire

Le Soleil arrivera dans la semaine à la conjonction de Mercure et ils seront en dissonance avec Neptune. 3ème décan, ne dites rien que vous pourriez regretter et ne signez aucun papier dans le courant de la semaine. Si vous le pouvez, remettez vos rendez-vous de jeudi ou vendredi à la semaine prochaine, vous pouvez être sûr que vous ne ferez pas d'erreur. Cela dit, cette conjoncture est active depuis le 18 mai et vous avez dû en baver depuis tout ce temps. Ça ira mieux en fin de semaine.

Capricorne

Né entre le 27 décembre et le 5 janvier, Vénus s'oppose à vous cette semaine. Bonne nouvelle, un accord sera validé, ou vous trouverez un terrain d'entente dans un conflit. Sur le plan affectif, il est possible qu'un climat plus harmonieux s'installe et que votre chéri/e se montre particulièrement gentil et attentionné. Célibataire, si vous le pouvez, sortez, acceptez les invitations car vos chances de rencontres sont belles, surtout en fin de semaine et si vous êtes de début janvier.

Verseau

Pour vous, c'est la nouvelle Lune de jeudi qui sera marquante, surtout né autour du 8 février. Elle braque les projecteurs sur vous et sur votre créativité, votre originalité. D'une manière ou d'une autre, vous attirerez l'attention sur vous parce que vous aurez réussi quelque chose ou que vous saurez mettre vos particularités en valeur. Mais les enfants peuvent aussi être une source de plaisir : que vous en attendiez un, qu'il arrive, ou que ceux que vous avez déjà fassent votre fierté.

Poissons

Le Soleil, Mercure, Neptune vont former un tiercé qui ne sera pas forcément gagnant pour le 3e décan. C'est encore une fois une relation toxique qui vous ennuiera. Cette conjoncture est plus ou moins active depuis le 18 mai, presque un mois, et elle ne peut que vous donner à réfléchir. Mais ne réfléchissez pas tout seul, il serait bon que vous consultiez un ami ou même un spécialiste pour savoir comment agir au mieux de vos intérêts. Ils ne sont pas respectés en ce moment.