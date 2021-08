L'horoscope du lundi 2 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous n'êtes pas vraiment concerné par les orages planétaires et votre priorité en ce moment, c'est de prendre du bon temps avec ceux que vous aimez, 2e décan. Vous aurez d'ailleurs des idées originales pour distraire votre petit monde, mais assurez-vous que cela plaît à tous, ne traînez pas derrière vous des récalcitrants qui gâcheraient l'ambiance. 1er décan, vous êtes perfectionniste en ce moment, mais aussi très organisé et cela ne peut que vous servir et servir vos intérêts. 3e décan, l'animation est surtout dans votre poste de télé avec les J.O ?

Taureau

Vous faites partie des signes qui peuvent être secoués par la conjoncture, apparemment il se passe quelque chose dans votre rapport à votre famille, et même, dans certains cas, dans votre rapport à vous-même. Des changements pourraient vous être imposés par un traitement, un régime, et votre corps peut les refuser (par exemple, 2e décan surtout). Alors que si vous êtes du 1er décan vous avez une énergie à soulever les montagnes et 3e décan tout baigne. Comme quoi, les décans sont très importants !

Gémeaux

La Lune traverse votre signe jusqu'à mercredi soir, vous serez pimpant, léger, vous chercherez à distraire vos proches principalement pour leur changer les idées. Le contexte peut en effet être stressant, même si la situation ne vous touche pas directement, vous en serez le spectateur, pas forcément l'acteur, 2e décan. Pour le 1er décan, c'est une autre paire de manche, il peut y avoir du ramdam en famille, ou à cause de quelqu'un de la famille. 3e décan, vous pensez être amoureux mais l'êtes-vous réellement ? Posez-vous la question.

Cancer

Vous aurez besoin d'être rassuré, sécurisé, cette semaine et c'est tout le contraire qui se passera. Il y a trop de perturbations pour que vous soyez tranquillisé. 2e décan, il peut s'agir d'un problème financier, un krach boursier, par exemple, à moins qu'il ne soit question de vos propres finances ou de celles de votre entreprise qui ne sont pas à la hauteur espérée (prévisions écrites fin juin). 1e décan, il faut mettre de l'ordre dans votre entourage, ça se dispute trop ! 3e décan, pas de problème d'ici vendredi.





Lion

Le problème, 2e décan, c'est ce début de semaine très électrique et stressant pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a un imprévu, quelque chose d'angoissant. Plusieurs planètes sont impliquées, il y aura de la frustration avec Saturne, on vous prive de quelque chose, et de la révolte avec Uranus. Le mélange provoquant des émotions fortes. Toutefois, un proche se montrera très rassurant. 1er décan, Mars vous regarde toute la semaine et vous incite à réclamer haut et fort ce dont vous avez besoin et qui vous revient de droit. 3e décan, Mercure sera chez vous vendredi.





Vierge

Les remous que d'autres signes vont ressentir vous seront un peu étrangers étant donné que Vénus est chez vous, 2e décan, et l'amour d'un proche, ou celui que vous ressentez, vous protège, vous sécurise. Mais il n'empêche qu'il peut se passer quelque chose de déstabilisant autour de vous, même si vous êtes sur un petit nuage. 1er décan, Mars ne vous facilite pas la vie, il faut vous battre, être aux taquets, et parfois sur les nerfs. Votre détermination et votre courage seront sollicités. 3e décan, vous pourrez compter sur Vénus à partir de samedi.









Balance

La nouveauté sous toutes ses formes est au menu de la semaine pour le 2e décan. Vous allez découvrir de nouveaux endroits, faire de nouvelles connaissances. Des personnes pas banales et qui vous intéresseront beaucoup. Il ne s'agira pas de relations amoureuses, mais plutôt d'éventuelles amitiés qui pourraient se nouer. 1er décan, vous vous sentez pieds et poings liés, mais est-ce vraiment la réalité ? Votre sensation pourrait être imaginaire, ne l'oubliez pas. 3e décan, les départs sont à l'honneur jusqu'à mercredi.





Scorpion

1er décan, né en octobre, vous êtes nettement mieux traité par les astres que les autres. Vous avez la pêche, des armes pour vous défendre si on vous attaque, et vous pourriez avoir envie de vous lancer dans quelque chose qui vous mobilise, une cause à soutenir par exemple. 2e et 3e décan, vous n'êtes pas gâté en ce début août, plusieurs planètes vous obligent à chercher une solution face à un problème relationnel très stressant, peut-être de couple pour les uns, ou lié à une injustice pour les autres.









Sagittaire

Si les dissonances ont un impact sur vous, ce sera parce que vous ne vous serez pas soumis à telle ou telle consigne, ou que vous aurez oublié quelque chose si vous partez en voyage. Peut-être que certains seront d'ailleurs obligés de faire demi-tour. Un des aléas de la vie qui peuvent malgré tout s'arranger rapidement (2e décan surtout). 1er décan, d'après Mars, vous pourriez avoir maille à partir avec l'autorité et être furieux après un de ses représentants qui vous refuse quelque chose. Mais vous pouvez aussi vous investir dans un nouveau job. 3e décan, restez réaliste.









Capricorne

Pour vous, les planètes dissonantes, à savoir le Soleil et Mercure, sont dans un secteur financier et laissent penser qu'une transaction peut être annulée. Cela risque de vous rendre anxieux car vous avez certainement besoin de cet argent, mais vous n'y pourrez rien, il va falloir chercher un autre acheteur s'il s'agit d'une vente (2e décan). 1er décan, c'est une bonne semaine pour vous car vous pourrez voyager tout en vous cultivant, le top pour vous ! 3e décan, est-ce que vous reprenez le boulot cette semaine ?









Verseau

Il risque d'y avoir de la casse chez ceux du 2e décan, mais plus au moral qu'au physique. Le contexte ou les autres, peuvent vous réserver une mauvaise surprise. Ce n'est pas la première fois que vous êtes face à quelque chose que vous ne contrôlez pas (né autour du 3 février en ce moment), seul le temps peut se charger de régler le problème. 1er décan, Mars vous regarde cette semaine et c'est une question financière qui risque de vous contrarier ; il faudra taper du poing sur la table. 3e décan, une semaine agréable, même s'il y a des remous autour de vous.









Poissons

Les imprévus, les changements brusques et inattendus se produiront dans votre quotidien. Le rythme de vos journées sera très différent et cela vous perturbera. Finalement, vous êtes assez accro (pour beaucoup) à vos habitudes et en changer vous oblige à modifier d'autres habitudes... C'est tout votre système qui est mis à mal, mais vous allez vous adapter (2e décan). 1er décan, encore une fois, votre partenaire ou vos proches vous feront subir leur mauvais caractère, mettez-leur des limites. 3e décan, c'est en fin de semaine que ça se corsera.