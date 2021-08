L'horoscope du dimanche 1er août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Comme nous l'avons déjà vu, Mars occupe un signe prise de tête et si vous êtes né en mars, vous risquez d'être un peu désagréable parce que vous serez très énervé. Vous aurez quelque chose en tête qui vous stimulera de trop et vous donnera envie de réagir, de répliquer et la raison vous dira qu'il vaut mieux attendre, que ce sera plus productif. Écoutez-la ! 2e décan, le bon aspect de Mercure se termine, vous serez peut-être moins dans l'humour, mais avec Vénus qui vous regarde, vous serez plus dans le désir de faire plaisir à ceux que vous aimez. 3e décan, évitez les excès de gourmandise, voire de boissons.

Taureau

Une situation pourrait vous révolter si vous êtes du 2e décan ! Cela concerne votre travail et si vous partez en vacances, vous emmènerez le problème avec vous. Surtout qu'il risque d'être remis au premier plan dans les prochains jours. Nous en parlerons en détails demain avec l'arrivée du Soleil et de Mercure dans le 2e décan du Lion. Ça ne sera pas une partie de plaisir ! Heureusement, Vénus (ou un proche) vous protège. 1e décan, aucun souci à l'horizon, Mercure quitte ce soir le 1e décan du Lion, vous n'aurez plus à vous expliquer sans cesse. 3e décan, vous serez les rois du monde !

Gémeaux

1er décan, Mars en Vierge ce n'est pas une sinécure, la liste des contrariétés peut être longue, déménagement, travaux chez vous, ou encore petit souci de santé. Vous êtes impulsif, certains ont pu être maladroits et se faire mal, se brûler par exemple (Mars, planète de Feu). Essayez de ralentir, d'être moins impatient, il y en a pour jusqu'au 14 (chacun à votre tour). 2e décan, il se peut que vous retrouviez quelqu'un de votre passé, ou alors que vous soyez en vacances dans un endroit connu de vous depuis longtemps. 3e décan, une journée de repos serait la bienvenue. Profitez de la vie !

Cancer

1er décan, vous êtes en relation avec la Lune Noire, qui vous rend plus émotif et plus sensible aux malheurs, à ceux que vous avez peut-être subis dans votre enfance. Vous avez tendance à les ressasser en ce moment, cela qui risque d'accentuer un malaise, une mauvaise relation au monde, alors que vous n'avez pas trop à vous plaindre. Surtout que la chance (Jupiter) va revenir vers vous à partir d'octobre. 2e décan, le Soleil vous éclaire à présent depuis le Lion et accentue votre besoin de confort, autant moral que matériel. 3e décan, tout baigne, vous avez de bons amis autour de vous.





Lion

Vous êtes un peu énervé depuis hier, limite anxieux si vous êtes du 2e décan, mais ça va se calmer aujourd'hui. D'autant plus que Vénus arrive à votre secours, et que vous allez avoir une ou des compensations, soit parce que vous allez recevoir une petite somme, soit parce que vous aurez des preuves de l'amour que l'on vous porte. 1er décan, étant donné que Mercure arrive demain chez vous, il se peut que vous ayez un petit déplacement au programme, que vous partiez ou qu'on vienne vers vous. Nous en reparlerons demain.





Vierge

Vénus entame sa traversée de votre 2e décan et elle est sur le point de s'entendre avec Uranus. Une surprise, un agréable imprévu vous attend dans les prochains jours. Notamment né autour des 7, 8 septembre. Ne soyez pas timide, ou négatif, et si vous faites une rencontre, donnez-vous une chance, même si vous avez souvent été déçu. 1er décan, Mercure se cache jusqu'à demain dans l'ombre de votre signe (en Lion), exprimez-vous au lieu de garder les choses pour vous par peur de déplaire. 3e décan, une bonne journée : vous serez à l'aise et bien connecté aux autres.









Balance

1er décan, n'oubliez pas que Mars traverse votre signe d'ombre jusqu'au 14 août. Vous allez pouvoir rendre les armes et vous reposer, vous semblez en avoir besoin. Il est vrai que les aspects depuis janvier indiquent que vous n'avez pas chômé, et si par hasard vous étiez sans activité, cela ne vous a pas arrangé du tout. Sauf si vous le désiriez. 2e décan, Vénus est elle aussi dans votre signe d'ombre, vous n'êtes pas moins amoureux, ou désireux d'aimer, mais vous exprimez moins ce que vous ressentez. Vous avez des difficultés. 3e décan, vous serez plus rationnel qu'hier !





Scorpion

La période n'est vraiment pas facile pour votre 2e décan, nous le détaillerons la semaine prochaine, essayez de vous confier à quelqu'un, ce sera moins lourd ! Deux planètes vont vous ennuyer, Saturne (le passé) et Uranus (l'avenir). Il faut croire que vous êtes obligé d'avancer en terre inconnue, alors que vous préféreriez que tout reste comme avant. 1er décan, vous aurez moins d'obligations à partir de demain et un bon aspect de Vénus pour prendre du bon temps. 3e décan, la Lune s'oppose à vous, vous rendant sensible (trop ?) à l'attitude et à l'humeur des autres.









Sagittaire

Né en novembre, je vous rappelle que Mars domine votre ciel et que vous êtes face à un petit obstacle lié à votre caractère parfois trop fier et à vos certitudes. Vous vous êtes peut-être fâché avec l'un de vos proches parce que vous n'avez pas voulu reconnaître qu'il avait raison et à présent vous vous sentez mal dans votre peau. 2e décan, c'est Vénus qui est en haut de votre ciel : soyez conciliant, arrangeant, en un mot faites preuve d'attention vis-à-vis de ceux que vous aimez, cela créera une bonne ambiance. 3e décan, faites des rangements, mettez de l'ordre partout !









Capricorne

Le ciel semble ne vouloir que votre bien, quel que soit votre décan. 1er décan, Mars est en harmonie et vous donne les moyens de vous déployer, de partir à la découverte du monde. Même s'il ne s'agit que de votre monde environnant : il y a toujours des choses à explorer, même en vous : est-ce qu'on se connaît vraiment ? 2e décan, Vénus est bien placée et vous met en confiance avec votre chéri/e et avec les autres en général. C'est un aspect qui peut vous permettre de créer des liens, et peut-être plus. 3e décan, vous serez à l'aise et si vous voulez séduire, pas de problème !









Verseau

Vous avez pu vivre un léger bouleversement, ou alors c'est à venir si vous êtes du 2e décan. Il est normal, vu votre situation, que vous vous sentiez anxieux, surtout né autour des 2, 3, 4 février. Mais ne réagissez pas de manière négative, faites appel à vos ressources cachées, à cette force de résilience que vous avez en vous et que vous n'utilisez pas toujours. 1er décan, on vous a peut-être fait une proposition avec Mercure face à vous. C'est son dernier jour, on espère que vous avez eu un entretien positif. 3e décan, vous refusez de penser au passé, mais il vous rattrape.









Poissons

1er décan, Mars est face à vous jusqu'au 14 août, et vous aurez affaire à des grincheux, des malotrus, des mal dans leur peau, des mal élevés... essayez de les dédaigner. Ils ne méritent pas que vous vous intéressiez à eux, leur seul but c'est de vous déverser ce qu'ils ont de négatif en eux. Or vous n'êtes pas là pour ça, il faut que ce soit bien ancré dans votre tête. 2e décan, vous c'est le contraire puisque c'est Vénus qui est face à vous et qui vous connecte aux autres, et parfois à des personnes qui pourraient prendre votre coeur. 3e décan, un très agréable dimanche, entouré de vos proches.