L'horoscope du vendredi 25 juin 2021

Bélier

Vous faites partie de ceux qui apprécieront l'opposition Lune/Mars et son côté compétitif, 1er décan. Mais elle met également vos projets, vos idées en valeur. Vous réfléchirez tout le week-end à la meilleure manière d'utiliser vos compétences. 2e décan, né autour du 3 avril, vous cherchez comment changer quelque chose dans votre boulot pour gagner plus ; vous êtes conscient qu'il faut ce changement. 3e décan, né après le 16 avril, gardez confiance en vous et en votre potentiel professionnel, même si ce n'est pas évident en ce moment.

Taureau

Un membre de la famille, l'un de vos parents ou enfant, fera tout pour vous énerver et même vous mettre en colère. Mais, 1er décan, essayez de rester de marbre. Vous savez très bien afficher un visage hermétique et ne rien montrer de ce que vous ressentez. 2e décan, Uranus est activée et elle se trouve sur votre Soleil (né autour du 4 mai). Vous êtes entré dans une période houleuse, n'essayez pas de lutter contre, trouvez au contraire le moyen de vivre avec. 3e décan, né les 17, 18 mai, la Lune noire est conjointe à votre Soleil et révèle vos faiblesses, vos failles.

Gémeaux

L'un de vos proches rivalisera d'humour et d'esprit de répartie avec vous, 1er décan, et ça vous amusera beaucoup. Cela dit, ça pourrait être une manière de flirter. Ce sont surtout ceux des 30 et 31 mai qui sont concernés, la semaine prochaine sera plus calme. 2e décan, en ce qui concerne vos demandes et attentes dont nous parlions hier, n'oubliez pas que Saturne est en aspect avec vous, qu'elle vous invite à apprendre la patience et surtout la persévérance. 3e décan, né autour du 14 juin, vous n'êtes pas rassuré sur votre sort ou celui d'un proche.

Cancer

1er décan, il risque d'y avoir un désaccord à propos de l'argent. Votre partenaire, ou vous-même, vous reprocherez une dépense qui n'était pas indispensable, quelque chose qui vous a fait craquer. A moins que vous n'aimiez pas un de vos cadeaux si c'est votre anniversaire. 3e décan, Vénus a quitté l'opposition de Pluton, vous serez moins tourmenté par le doute ou la jalousie, et vous oublierez rapidement cet épisode désagréable. Surtout pour ceux nés autour du 19 juillet. Mais l'argent a pu aussi être une source de souci. 2e décan, évitez de vous stresser pour un rien.

Lion

Plus que d'autres vous serez sensible à l'opposition Lune/Mars 1er décan, Mars étant chez vous. Vous serez en colère, probablement à cause d'un détail ridicule et vous vous rendrez compte que vous n'avez pas trop intérêt à l'exprimer. 2e décan, né autour du 9 août, si vous attendez des nouvelles d'un proche, qu'il ou elle vous appelle au sujet d'une idée que vous avez eue, ce sera entre aujourd'hui et demain. 3e décan, vous serez content d'être en week-end, car l'ambiance sur votre lieu de travail ne vous plaît pas en ce moment ; il y a trop de jalousies.

Vierge

Né en août, vous vous faites du mouron à propos d'une histoire sans queue ni tête qui met votre travail ou une de vos relations en danger. N'exagérez pas non plus. Il est possible que, dans votre tête, vous vous projetiez dans un futur qui n'arrivera peut-être pas. 3e décan, Vénus changera de signe demain, mais Pluton reste en bon aspect avec vous jusqu'en 2024 : vous êtes en quête de vous-même et d'une autre manière d'aimer ou de vous aimer. 2e décan, né autour du 9 septembre, si vous devez prendre une décision, vous n'êtes toujours pas fixé.

Balance

1er décan, l'opposition Lune/Mars roule pour vous et vous donne de la force, celle de vous imposer face à ceux qui voudraient que vous soyez quelqu'un de docile. Or, même si vous avez l'air d'être le plus gentil du monde, il ne faut tout de même pas exagérer. 3e décan, comme hier, vous éprouverez du soulagement, les récents tourments ou angoisses sont terminés, vous penserez à autre chose et aurez de bonnes nouvelles en fin de semaine prochaine. 2e décan, vous en avez presque terminé avec une situation qui vous a pris la tête, mais pas de manière désagréable.

Scorpion

Mettez-vous aux abris si vous êtes né fin octobre, début novembre. Il y a de l'orage dans l'air, mais il y a des chances pour qu'il n'éclate pas franchement. Peut-être parce que vous mettrez de l'eau dans votre vin, ou c'est quelqu'un qui vous calmera. 2e décan, l'opposition d'Uranus est activée ce week-end, encore une fois votre relation sera remise en cause, à moins que vous ne cherchiez à vous débarrasser d'un associé trop gourmand financièrement. 3e décan, vous avez un mentor, un maître à penser ? Il y a quelqu'un en tout cas, qui semble vous guider.

Sagittaire

Pareil que pour les Balance, l'opposition Lune/Mars ne vous met pas en difficulté 1er décan, au contraire, elle vous donne envie de vous dépasser, d'être le meilleur. Certes, vous êtes " challengé " par Jupiter et éventuellement par une injustice. 2e décan, peut-être êtes-vous sur le point de terminer une formation, ou que vous avez-vous-même joué un rôle de formateur, voire de consultant. Il semble que cela vous a plu. 3e décan, né autour du 15/12, quelque chose se déconstruit lentement et vous ne parvenez pas à stopper le processus qui est en marche.

Capricorne

3e décan, si vous avez souffert de l'opposition Lune/Pluton, si vous avez douté, si vous avez été jaloux, la crise est finie ; il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Mais il faut les accueillir car elles vous en apprennent beaucoup sur vous-même. 1er décan, ce n'est probablement pas un désaccord, juste un désagrément passager (quelques heures) parce que vous vous refuserez un plaisir, ou que c'est l'autre qui vous le refusera. 2e décan, Uranus étant activée, vous aurez encore un déclic qui fera avancer le processus libérateur qui s'est mis en place.

Verseau

Né fin janvier, début février, l'opposition Lune/Mars est symbole de colère, mais il semble que vous la garderez pour vous, par crainte de vous montrer blessant. Et vous aurez raison, vos colères sont parfois du genre à faire peur à vos proches ! 2e décan, Uranus est plus active que les autres jours et les difficultés qu'elle représente, les hauts et les bas, seront plus présents à votre esprit. Avec une crainte pour votre avenir (surtout né autour du 2 février). 3e décan, né vers le 12 février, soyez plus prudent avec votre argent.

Poissons

Né en février, on dirait que vous vous lâchez en ce moment, que votre gendarme intérieur ne fait plus son boulot. Veillez quand même à vous poser des limites, sans pour autant vous frustrer. Après tout, c'est peut-être aussi libérateur pour certains. 2e décan, Uranus est active ce week-end et pourrait vous donner des idées sur la manière de procéder pour faire le " grand saut " que vous désirez faire afin de changer de vie d'une certaine manière. 3e décan, né après le 16 mars, dites-vous que l'union fait la force et qu'adhérer à une association serait peut-être bien.