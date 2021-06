L'horoscope du jeudi 24 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, vous allez vite remonter la pente, même si aujourd'hui encore vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous construire ou à vous reconstruire. Vous avez subi des événements qui ont pu vous mettre à terre, mais ce sera vite derrière vous. 2e décan, vous n'en pouvez plus de ce discussions qui n'aboutissent à rien de concret. Mais Mercure est redevenue directe et d'ici peu (le 2 juillet), vous aurez enfin conclu cette affaire qui traîne en longueur. 1er décan, jusqu'au 1er juillet, vous serez encore un peu trop sensible et susceptible, protégez-vous davantage.

Taureau

Si la pleine Lune était enthousiasmante pour certains du 1er décan, ceux qui sont nés après le 28 avril, ont encore une dissonance de Mars qui crée un conflit, avec un membre de la famille ou entre vous et vous si vous avez une décision à prendre (jusqu'à lundi). 3e décan, dites-vous bien que si votre amour pour l'autre est fort, puissant, il ne peut pas l'obliger à éprouver la même chose pour vous. L'amour ne peut pas tout ! 2e décan, certains sont en train de basculer dans le nouveau monde, contre leur gré ou, au contraire, de leur plein gré (né autour du 4 mai).

Gémeaux

Si vous avez demandé un emprunt à votre banque ou à un organisme de crédit, 2e décan né après le 6 juin, vous aurez la réponse dans la semaine qui vient. Mais sans votre thème natal, difficile de dire si cette réponse sera positive ou non. 1er décan, né après le 29 mai, vous êtes rapide en ce moment, mais veillez à ne pas agir ou parler de manière impulsive. Parfois vous avez du mal à vous retenir et cette tendance est accentuée ces jours-ci. 3e décan, vous n'en avez pas terminé avec la situation incertaine, représentée par l'aspect que Neptune vous envoie. Il va y avoir des périodes avec et des périodes sans...



Cancer

Une invitation inattendue pourrait vous faire plaisir, quelque chose d'improvisé, surtout pour le 2e décan. Mais il se peut aussi que vous ayez des nouvelles d'un projet qui vous tient à coeur, notamment né aux alentours du 5 juillet. 1er décan, gare aux indigestions ces jours-ci (jusqu'à dimanche), vous êtes vraiment très gourmand, et pas parce que vous êtes déprimé, au contraire, parce que tout va bien ! 3e décan, nous en reparlerons demain, mais sachez que Vénus a dépassé Pluton et que, globalement, l'ambiance sera moins lourde.

Lion

Donnez un coup d'accélérateur dans votre travail, ou vos activités quotidiennes. Essayez de trouver comment vous redonner l'envie d'avoir envie, 2e décan. Peut-être faut-il, pour cela, que vous exploriez de nouvelles pistes (né vers le 6/8). 1er décan, né autour du 1er août, vous semblez être en compétition, voire en rivalité avec quelqu'un et cela risque de prendre des proportions au cours du week-end. S'il s'agit de sport, les chances de gagner sont bonnes. 3e décan, vos inquiétudes amoureuses vont s'apaiser d'ici dimanche et vous passerez à autre chose.

Vierge

La conjoncture est excitante pour le 2e décan, Uranus est activée et avec elle les nouveautés qui se mettent en place, notamment un nouveau centre d'intérêt. Quelque chose de culturel, ou qui vous donne envie d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs. 1er décan, un problème avec un concurrent (professionnel ou amoureux) ? Jupiter étant à présent rétrograde, il n'est pas urgent d'intervenir, ça va se calmer. Et si votre coeur bat la chamade, lui aussi va se calmer. 3e décan, il n'est pas exclu que vous soyez sous l'emprise de quelqu'un qui dit vous aimer.



Balance

Vous serez un peu trop sensible et susceptible aujourd'hui si vous êtes du 2e décan, protégez-vous mais sans vous isoler des autres ; cela ne ferait qu'ajouter à votre petit coup de mou. C'est probablement dû à des souvenirs qui remontent. 1er décan, si comme l'a dit la pleine Lune, vous avez un choix à faire, quelqu'un va vous apporter son aide en vous poussant à vous décider. Apparemment, il faut agir rapidement. 3e décan, la dissonance Vénus/Pluton se défait, vous serez moins soumis à votre peur de l'abandon.

Scorpion

Vous pourriez avoir l'impression, 2e décan, qu'on vous rejette, ou en tout cas qu'on ne vous porte plus la même attention qu'avant. Il faut que vous teniez compte de ce que vous sentez, ce sont des signaux et si vous les ignorez, cela n'ira pas en s'arrangeant. 1er décan, et début du 2e, Mars vous envoie des influx qui indiquent que vous pourriez en vouloir à un supérieur, un parent, un membre de la famille. Cela ne va pas durer, mais vous risquez d'exagérer vos réactions : gardez votre sang-froid. 3e décan, le ciel semble veiller sur vos amours ces jours-ci.

Sagittaire

1er décan, apparemment certains doivent se défendre contre une injustice, mais Jupiter rétrograde et, en principe, cela ne se règlera pas avant la fin de l'année, quand Jupiter reviendra au début des Poissons. Elle passera alors rapidement. 2e décan, une discussion ou une négociation reprend lentement, et vous aurez réglé la question quand Mercure ne sera plus face à vous, à partir du 2 juillet (semaine prochaine). 3e décan, né après le 18 décembre, si l'argent semble rentrer, c'est un peu au compte-goutte, ce n'est pas assez pour remonter la pente.

Capricorne

Toujours dans votre signe, la Lune est alignée avec Uranus et si vous êtes du 2ème décan, c'est nouveau, vous ne vous contraignez plus, ou moins en tout cas, à réfréner vos émotions, voire à les rejeter. Vous êtes moins exigeant avec vous-même. 3e décan, vous aussi vous lâchez un peu prise et êtes moins à cheval sur les conventions, sur les règles, sur vos devoirs. Ne vous en culpabilisez surtout pas. 1er décan, vous semblez avoir donné votre confiance à une personne qui la mérite et ne vous trahira pas. Mais des expériences passées vous font très peur...

Verseau

Prenez votre temps, natif de janvier, on dirait que tout est urgent et doit être fait dans l'instant. La patience n'est pas votre fort, veillez à ce que cela ne se retourne pas contre vous. Et ne soyez pas trop distrait, vous pourriez vous faire mal (né fin janvier surtout). 2e décan, vous n'avez aucun pouvoir de décision en ce moment, vous êtes en position délicate sur le plan professionnel et cela vous stresse beaucoup, mais pour vous aussi la patience est requise. 3e décan, celui ou celle que vous aimez en secret ne mérite pas l'attention que vous lui portez.

Poissons

Vous avez un projet qui vous libérerait du temps pour vous, 2e décan, ou alors vous voulez carrément changer d'environnement, déménager ailleurs ? Tout semble " open " si vous êtes né autour du 4 mars, il n'y a que vos hésitations qui peuvent vous freiner. 1er décan, des questions se posent sur votre avenir, une proposition a pu vous être faite et vous ne savez pas quoi décider. Il semble que vous avez du temps devant vous, ne vous précipitez pas. 3e décan, la force dont je vous parlais hier est une force de résilience, de reconstruction (né autour du 17 mars).