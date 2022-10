L'horoscope du dimanche 23 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est votre secteur 8, celui de l'argent lié aux ventes ou aux rentes que vous touchez qui est occupé par le Soleil. Vous allez vous démener pour récupérer ce qu'on vous doit. Il se peut, avec la dissonance Mars/Neptune, qu'on vous ait parlé d'une augmentation, d'une prime, mais que ce soit resté lettre morte. Aussi, votre nature aidant, vous prendrez les armes pour obtenir qu'on vous paye.

Taureau

Les relations avec les autres, votre couple, vos associations, les accords et désaccords sont la priorité pendant la période Scorpion. Soyez dans le consensus ! Ne vous obstinez pas si vous voyez que vous n'arrivez à rien, s'il le faut, lâchez un petit morceau, pour donner à l'autre l'impression que vous avez cédé du terrain. Ça ne sera pas grand-chose et cela peut vous apporter la victoire.

Gémeaux

Le signe vedette, le Scorpion, gère tout ce qui concerne vos activités quotidiennes et en particulier votre travail, ce que vous produisez et qui devrait vous rapporter. En effet, vous pourriez gagner plus grâce à un petit supplément de boulot qu'on vous aura proposé. Mais vous pouvez aussi recevoir une prime, une indemnité, un dédommagement (suivant votre situation).

Cancer

Vous n'aurez pas à vous plaindre du Scorpion cette année, le Soleil y fait son entrée avec les meilleures intentions du monde. Vous serez apprécié par vos amis ou clients, on vous fera de nombreux compliments (premier décan jusqu'au 2 novembre). Les enfants sont également votre priorité pendant la période, que vous vous en occupiez ou que vous désiriez en avoir un.

Lion

Le Scorpion ne vous facilite pas toujours les choses, car cette période rappelle de mauvais souvenirs à certains d'entre vous. Mais ça se passera autrement cette année. Nous en reparlerons demain. En tout cas, c'est votre secteur de la famille, de la maison et du passé qui va être éclairé, et peut-être que vous aurez la possibilité de terminer quelque chose ou de tourner une page.

Vierge

La conjoncture quitte enfin la Balance pour le Scorpion, un signe avec lequel vous entretenez une entente cordiale. Les relations avec l'entourage proche seront très agréables. Mais il n'y aura pas que ça. Vous aurez aussi l'occasion de vous amuser, de flirter et c'est probablement déjà le cas pour les natifs du 1er décan. Profitez de ce que la vie vous offre !

Balance

Changement d'ambiance puisque le Soleil entre chez votre voisin Scorpion et les questions de confort, de bien-être physique et moral seront en vedette jusqu'au 22 novembre. Toutefois, vous serez souvent dans le doute et remettrez en question les bonnes intentions des autres à votre égard. Vous n'y croirez pas, peut-être parce que l'expérience vous aura appris à vous méfier.

Scorpion

Bon anniversaire à tous ! En prenant du recul, vous constaterez que votre année à venir sera une année charnière, où vous pourrez donner plus de stabilité à votre vie. En effet, Saturne entrera en Poissons au mois de mars et accentuera votre ambition et votre désir de bien faire. En outre, avec Jupiter face à vous à partir de mai, une association, un mariage, un partenariat sont envisageables.

Sagittaire

Le Scorpion est juste avant vous et représente d'un côté votre part d'ombre et de l'autre vos ressources internes. Vous en aurez besoin pour gérer un problème relationnel. Votre part d'ombre vous incitant parfois à vous tirer une balle dans le pied, comme on dit... Aussi, face à certains événements (1er décan pour l'instant), demandez conseil avant de prendre une décision.

Capricorne

L'ambiance Scorpion, qui se met en place, vous invite à vous comporter de manière amicale avec votre entourage et même de vous faire, éventuellement, de nouveaux amis. Ce n'est pas souvent que vous acceptez de nouveaux venus dans votre cercle, il vous faut du temps pour être en confiance, mais en même temps il faut vous dire que chaque amitié est un enrichissement.

Verseau

Le Soleil en Scorpion va imprimer sa marque sur votre vie professionnelle, et surtout sur les objectifs qui sont les vôtres. Ce signe étant valorisé, vous pourriez atteindre vos buts. Nous verrons demain par quelle magnifique planète il est accompagné et comment/pourquoi vous pressentirez une belle réussite, qui n'est peut-être pas encore là, mais qui est dans l'air.

Poissons

En général, vous aimez la période Scorpion, les couleurs de l'automne vous ravissent, les énergies qui s'en dégagent vous stimulent et vous permettent de vous dépasser. Si vous avez quelque chose en cours, 1er décan jusqu'au 2 novembre. La saison Scorpion est également favorable à vos profits matériels, mais aussi à un éventuel voyage ou projet de voyage.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info