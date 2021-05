L'horoscope du mercredi 26 mai 2021

publié le 26/05/2021 à 05:30

Bélier

La pleine Lune semble vous être favorable, surtout si vous exercez une activité commerciale, ou qui vous met en rapport avec une clientèle. Certes, les conditions dans lesquelles vous allez exercer, ou vous exercez déjà votre activité, ne sont pas idéales et ne vous permettent peut-être pas de vous sentir totalement libre (1er décan surtout), mais c’est déjà mieux que rien. Toutefois, les discours que vous entendez ne vous rassurent absolument pas sur la suite des événements.

Taureau

Elle vous oblige à réfléchir cette pleine Lune, et surtout à des questions d’argent qui vous turlupinent. Mais cela concerne le 1er décan, qui reçoit aussi un bon aspect de Jupiter (planète d’expansion). On peut se demander si vous n’avez pas trouvé un moyen pour transgresser certaines règles, de vous en affranchir sans pour autant avoir à craindre des retours de bâton. Aussi, certains vont pouvoir faire rentrer de l’argent et sans retrouver leur niveau habituel, ils pourront enfin vivre à peu près normalement.

Gémeaux

Comme vous pouvez peut-être le constater, la Lune est pleine, elle occupe le Sagittaire, face à votre signe. Né ces jours-ci, vous avez peut-être un dilemme à résoudre, un choix à faire ou encore un désaccord à affronter et parfois dans un tribunal ou chez un médiateur. Vous n’avez qu’une envie, c’est de vous débarrasser de cette histoire qui vous prend la tête, mais dites-vous que ça ne sera pas forcément pour tout de suite, surtout s’il faut faire appel à la justice.

Cancer

La pleine Lune joue l’indifférence avec vous ! Elle occupe des secteurs qui ne sont pas passionnants et qui indiquent que vous accusez une certaine fatigue, de la lassitude. Vous pensez (probablement à juste titre) que ce sont vos conditions de travail qui sont usantes et qu’il faudrait que ça change. Vous vous demandez comment vous allez faire pour continuer à ce rythme, mais apparemment vous n’y pouvez rien, cela ne semble pas être de votre ressort.

Lion

Pour vous, natif de juillet, la pleine Lune se fait belle et attirante. En effet, elle vous laisse entendre que vous allez voir l’un de vos souhaits se réaliser, ou qu’il est déjà réalisé... La pleine Lune occupe en effet des secteurs très parlants : le 11ème pour le Soleil, c’est-à-dire celui de l’espoir, des relations utiles, et le 5ème pour ce qui est de la Lune, qui est celui des loisirs, des plaisirs, d’une forme d’accomplissement. Je pense que tout le signe va pouvoir profiter de ce sentiment de libération que certains ressentiront.

Vierge

Votre 1er décan est très sensible à la pleine Lune qui active l’opposition que Jupiter vous envoie. Il se peut que vous ayez un important désaccord, un conflit même, avec un partenaire professionnel ou personnel. Et cela vous oblige, dit la pleine Lune, à prendre une décision drastique, c’est-à-dire à faire appel à quelqu’un pour vous défendre. Peut-être aussi qu’il y a eu une injustice à votre égard et que vous ne pouvez pas faire autrement que de la réparer. N’hésitez pas !

Balance

Malgré sa dissonance avec Jupiter, cette pleine Lune va vous plaire car elle oppose des secteurs qui sont en phase avec vous, des secteurs de communication et d’échanges. Il se peut que vous ayez un entretien, que ce soit pour du boulot ou pour autre chose, et qu’il se passe bien, même si vous devez rendre des comptes ou à faire vos preuves. Cela ne concerne, semble-t-il que ceux du 1er décan, mais l’ensemble du signe appréciera également le côté positif qui peut aussi être lié à un voyage ou encore à une sorte d’examen de passage.

Scorpion

Ce sont les natifs d’octobre qui seront sensibles à la pleine Lune. Elle oppose les secteurs financiers de votre zodiaque, l’un étant symbole de "possession", l’autre de "dépossession". Aussi serez-vous face à un choix qui implique pour les uns de trouver de l’argent, voire d’en emprunter, et pour les autres de faire une dépense. Mais vous pouvez aussi avoir à réclamer ce qu’on vous doit, je vous en ai déjà parlé d’ailleurs, une somme qu’on vous a promise en dédommagement d’un préjudice.

Sagittaire

Vous êtes impliqué dans la pleine Lune puisque cette dernière se trouve chez vous, opposée au Soleil en Gémeaux. Vous aspirez certainement à vous mettre d’accord avec quelqu’un, d’autant plus que Jupiter est en dissonance avec cette pleine Lune. Une affaire juridique ou administrative, voire une injustice peut prendre de la place dans votre tête et vous obliger à faire un choix. Il se peut aussi que vous ayez à choisir quelqu’un pour la défense de vos intérêts (né au tout début du signe, en novembre).

Capricorne

La configuration de la pleine Lune semble vous offrir le choix entre le travail et un temps de repos, de récupération de vos énergies, surtout si vous êtes né en décembre. En effet, il y a peu (début mai) Mars s’opposait à vous et vous avez dû puiser dans vos réserves d’énergie pour affronter un problème. L’importance de ce problème dépendait de votre thème natal, mais il n’empêche que si vous n’avez pas pu vous reposer au cours du dernier week-end, il faudra le faire ce week-end.

Verseau

Une agréable pleine Lune vous invite à utiliser davantage votre potentiel séduction, et à constater que les autres ne sont pas du tout insensibles à votre charme. Votre image vous semble importante, vous pensez que vous devez davantage la soigner et c’est un fait, ça aide. Mais ce qui compte aussi beaucoup et qui est mis en avant par le second luminaire, la Lune, c’est votre créativité, votre inventivité, votre capacité à sortir des sentiers battus et à avoir des idées que personne d’autre n’a.

Poissons

Comme je vous le disais hier, la conjoncture est déstabilisante et cette pleine Lune en est la démonstration, surtout pour ceux de février. C’est en famille que quelque chose cloche et vous sentez que vous allez devoir prendre des décisions, voire des responsabilités, alors que vous n’en avez aucune envie. Cela dit, la pleine Lune peut aussi être en lien avec une question de logement : certains voudraient déménager, vendre ou acheter un bien, mais les choses sont compliquées.