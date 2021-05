L'horoscope du mardi 25 mai 2021

publié le 25/05/2021 à 05:30

Bélier

Mercure stationne dans le 3ème décan des Gémeaux et Vénus la rattrapera à partir de vendredi. Attention à ne pas accorder à quelqu’un plus de pouvoir qu’il ou elle n’en a. Vous pouvez être très amoureux, ou en passe de tomber très amoureux, mais demandez-vous si vous n’idéalisez pas cette personne à outrance, ce qui vous empêche de voir qui il ou elle est réellement. Toutefois, avec vous, les conseils de prudence sont souvent mal venus car vous n’en faites qu’à votre tête !

Taureau

À part le 2ème décan, qui passe par des moments forts de café et qui créent une situation que vous avez du mal à accepter, les autres décans n’ont pas trop à se plaindre de la conjoncture parce qu’ils sont méfiants de nature. Or il est important de garder l’oeil ouvert cette semaine où plus les mensonges seront gros, plus ils seront facilement avalés. Des promesses financières, par exemple, qui vous auraient été faites et qui, visiblement, ne pourront pas être tenues.

Gémeaux

Né après le 10 juin, Vénus arrive aujourd’hui dans votre décan et si vous êtes né précisément autour du 10, le plaisir et le bien-être devraient être au rendez-vous. Sauf si vous êtes déjà sensible à la dissonance qui se forme entre Vénus et Neptune, qui peut vous donner une fausse image de vous, ou d’une personne que vous aimez. Mais vous pourriez aussi être très hésitant face à un choix, ou douter de la valeur de ce choix. 2ème décan, vous êtes plus conscient des réalités que jamais.

Cancer

Mercure entamera sa rétrogradation dimanche, mais en attendant elle stationne tout en étant en dissonance avec Neptune. Votre imagination risque de vous faire voir une situation de façon beaucoup plus idéale qu’elle ne l’est en réalité, mais peut-être que cela fait du bien de vous représenter les choses de manière positive. L’important étant que vous soyez conscient que la réalité est toute autre. Cela concerne surtout le 3ème décan, qui reçoit aussi Mars : n’agissez pas sous l’impulsion des émotions.

Lion

Vous entendrez probablement des propos très flatteurs si vous êtes du 3ème décan, auxquels vous serez tenté de croire. Parce que cela fait toujours du bien et qu’après tout, vous n’avez aucune raison de ne pas les croire. Toutefois, demandez-vous si on ne veut pas obtenir quelque chose de vous parce que, à moins que vous ne soyez Sharon Stone ou Brad Pitt, les flatteries ont toujours un but... Peut-être qu’on veut vous demander de l’aide et que vous n’avez pas compris les appels du pied qu’on vous faisait.

Vierge

Je vous le disais hier, la semaine ne sera pas top pour le 3ème décan. Toutefois, vous disposerez à partir d’aujourd’hui de bons influx de Mars, en provenance de votre secteur d’amitié. Il est donc possible que vous demandiez un coup de main et qu’on accepte de vous aider. Et apparemment, cette aide sera très efficace pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre les bonnes intentions et les mauvaises. Quand vous êtes impliqué émotionnellement, vous n’y voyez pas très clair et on peut vous manipuler.

Balance

Une question d’argent risque de vous préoccuper, 2e et 3e décan, vous avez peur d’en manquer pour développer l’un de vos projets. Mais vous n’y voyez pas très clair en ce moment, il vous est conseillé d’attendre que Mercure ne soit plus en dissonance avec Neptune, cela vous permettra de savoir exactement où vous allez (23 juin). Pas de rush, ne vous précipitez pas pour chercher ce qui vous manque à droite et à gauche, cela ne servirait à rien parce que ce n’est pas le bon moment.

Scorpion

Si le 3ème décan est plus dans le doute que les autres, il reçoit à partir d’aujourd’hui les encouragements de Mars. Pendant quelques jours, quelqu’un vous donnera confiance, ou vous ferez quelque chose qui vous redonnera confiance en votre jugement. Mars sera avec vous jusqu’au 11 juin, mais vous retrouverez de nouveau le doute très brièvement début juillet. Cela clôturera une période qui aura été un peu compliquée, mais surtout dans votre tête. En revanche, 1er décan, tout baigne.

Sagittaire

Les conseils que je vous ai donnés hier sont valables toute la semaine si vous êtes du 3ème décan, Vénus va également former une dissonance qui risque d’être trompeuse (amour ou argent). Par ailleurs, si vous êtes né en novembre, votre planète maîtresse (Jupiter) est en dissonance avec vous jusqu’à fin juillet, mais elle sera rétrograde à partir du 21 juin. Il s’agit semble-t-il d’une situation en rapport avec un problème administratif, on vous demande un paiement, ou des documents qui manquent à votre dossier.

Capricorne

1er décan, pour vous la présence de Jupiter en Poissons est de bon augure. On vous fera confiance pour développer quelque chose, à moins que vous ne fassiez un stage, une formation qui vous apportera beaucoup. Mais il y a plusieurs autres interprétations : vous pouvez développer un lien de complicité avec quelqu’un et en être très heureux, et il se peut aussi que vous retrouviez une âme d’adolescent, peut-être parce que vous serez au contact de plus jeunes que vous.

Verseau

Tous les indicateurs sont au vert, 1er et 3ème décan, mais attention avec l’argent natif de janvier. Si vous avez un investissement à faire, renseignez-vous bien avant de vous lancer et ça peut être compliqué pour ceux qui veulent emprunter. 3ème décan, comme je vous le disais hier, il faut être vigilant et avoir l’esprit critique, vous serez tenté d’embellir une situation ou une relation qui ne mérite peut-être pas que vous lui portiez tant d’attention. 2ème décan, la présence de Saturne chez vous ferme des portes, soyez patient.

Poissons

C’est toute la semaine que la conjoncture risque de vous déstabiliser, 3ème décan, car Vénus entame elle aussi (comme Mercure) une dissonance avec Neptune et vous risquez d’être aveuglé par vos sentiments, ceux-ci prenant le pas sur la raison. Et si vous vous mettez à douter de quelqu’un, ce doute sera envahissant, vous ne pourrez pas vous l’enlever de la tête. Peut-être qu’avec l’aide de Mars, en fin de semaine et semaine prochaine, vous pourrez prendre une décision.