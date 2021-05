L'horoscope du 22 mai 2021

publié le 22/05/2021 à 05:30

Bélier

Est-ce vous qui avez mis votre partenaire en colère, 2ème décan ? Même si ce n’est pas vous, ne jetez pas d’huile sur le feu et restez zen, ça règlera le problème. Demandez-vous en effet si l’autre ne cherche pas à passer une colère sur vous, en tout cas si vous n’avez rien à vous reprocher... Il/elle ne s’attendra probablement pas à ce que vous gardiez votre sang-froid et ne rentriez pas dans son jeu. Cela peut le/la calmer. Maintenant, vous savez quoi faire si vous avez envie d’en découdre.

Taureau

Si vous bricolez dans la maison ou au jardin, soyez particulièrement attentif, vous pourriez vous faire mal bêtement. La conjoncture crée de la distraction et vous pourriez faire un geste de travers. Cela dit, surveillez également ce que vous aurez envie de dire à l’un de vos proches : il ou elle pourrait mal prendre une remarque qui ne sera pas méchante, mais où il y verra une critique. Cette conjoncture ne concerne, en principe, que le 2ème et le 3ème décan.



Gémeaux

Vos échanges ne seront pas faciles, dès ce matin vous ne serez pas d’une humeur de rêve parce que vous ne pourrez pas communiquer normalement avec un proche. C’est encore le 3e décan qui est le plus concerné, la dissonance Mercure/Neptune dont nous avons déjà parlé plusieurs fois étant exacte aujourd’hui. Et le problème c’est qu’elle risque de rester dans l’air quelque temps étant donné que Mercure rétrogradera du 30 mai jusqu’au 23 juin.

Cancer

L’ambiance est toujours familiale, et il est possible que vous vous fassiez du souci pour l’un de vos proches, ou un enfant qui montre des signes de déprime. Si c’est votre cas, ce n’est pas à négliger, il faut consulter quelqu’un de spécialisé, un pedo-psy, il y a des centres où ces soins sont pris en charge, donc ne vous inquiétez pas de ce que cela peut coûter. Si c’est un proche, un frère ou une soeur, dites-lui avec délicatesse qu’il faudrait qu’il ou elle voie quelqu’un...

Lion

La personne avec qui vous passez le week-end va s’en aller et vous ne savez pas pourquoi mais cette idée vous pèse ; vous préféreriez qu’il ou elle reste. Vous avez un petit syndrome d’abandon en ce moment, surtout si vous êtes du 2ème décan. Il s’exprime à chaque fois que vous vous sentez « quitté », même si ce n’est pas du tout rationnel. C’est peut-être lié à une rupture qui vous a traumatisé dans le passé ? Né autour du 6 août, cette sensation ne vous lâchera pas facilement.

Vierge

Vous serez encore plus raisonnable que d’habitude, vous vous surveillerez au lieu d’être vous-même, 3ème décan. Demandez-vous pourquoi vous vous surveillez ainsi ? C’est très fréquent chez la Vierge qui est un signe double et qui se regarde agir. Peut-être que vous vivez avec quelqu’un d’exigent et que vous voulez le ou la satisfaire en étant parfait ? Ou alors vos parents, ou l’un d’eux vous surveillait beaucoup et vous avez pris la relève une fois devenu adulte ?

Balance

La Lune se trouve encore chez vous et se heurte à Mars. Natif du 2ème décan, vous serez en colère contre vous ou contre un proche. Exprimez votre ressentiment, même si c’est contre vous-même. Si vous regrettez l’un de vos choix, par exemple, trouvez le moyen d’arranger le problème, rien n’est jamais sans solution, il faut juste se creuser les méninges et trouver la bonne. En colère contre un proche ? Dites-lui ce que vous pensez, ne reportez pas à un autre jour.

Scorpion

Je vous disais hier de communiquer davantage mais il est vrai que vous pouvez avoir affaire à quelqu’un qui ne vous écoute pas, ou qui fait semblant de vous écouter. C’est très fréquent avec les adolescents, avec eux c’est « cause toujours, tu m’intéresses ». Ne vous découragez pas parce que même s’ils vous montrent des signes d’agacement quand vous leur parlez, c’est enregistré quelque part, qu’il ou elle le veuille ou non. Donc vos paroles ne sont pas inutiles.

Sagittaire

Comme je vous l’ai déjà dit, vous avez de grandes facilités à vous lier aux autres. Mais soyez plus sélectif, certains abusent de votre gentillesse, de votre générosité. Vous devriez vous en être déjà rendu compte, mais comme vous ne voyez pas le mal (si vous êtes un pur Sagittaire), vous refusez de prendre en compte les signaux que la vie vous envoie et vous conservez des relations qui, à la longue, pourraient s’avérer toxiques. Ne perdez pas votre temps avec ces personnes.

Capricorne

La mésentente entre Lune et Mars risque de mettre votre conjoint ou un proche d’humeur querelleuse, 2ème décan. Ça fait déjà plusieurs jours que cela dure, mais il n’y en a plus pour longtemps, c’était une phase et dès mercredi prochain, Mars s’en ira ennuyer ceux du 3ème décan. En attendant, n’essayez pas d’adoucir les humeurs de l’autre à tout prix (si ce n’est pas votre conjoint, ça peut être un enfant), ne perdez pas votre énergie à vouloir arranger les choses. Ça s’arrangera tout seul.

Verseau

Vous y verrez plus clair que d’autres dans le jeu de certaines personnes ou dans leur volonté de manipuler leur entourage. Mais n’en dites rien pour l’instant, cela pourrait se retourner contre vous car ce genre de personnalité a toujours des arguments pour détruire les vôtres et vous faire croire que vous vous êtes trompé, alors que vous ne vous êtes pas trompé ! C’est purement et simplement de la manipulation ; on vous fait penser que vous avez tort.

Poissons

Ne prenez aucune décision en ce moment, 3ème décan, et ne jugez pas non plus quelqu’un trop sévèrement. On pourrait vous influencer dans le mauvais sens, que ce soit volontaire ou non n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que vous vous protégiez, même si celui/celle qui veut vous influencer est quelqu’un que vous aimez. 2ème décan, quelqu’un du passé pourrait vous tirer en arrière, essayez de rester ferme, ne vous laissez pas embarquer malgré vous.