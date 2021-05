L'horoscope du 23 mai 2021

publié le 23/05/2021 à 05:30

Bélier

3ème décan, Mars entame une dissonance avec vous ces jours-ci et jusqu’au 11 juin, vous aurez des décisions à prendre ou vous devrez vous défendre contre une rumeur. De fausses informations pourraient être diffusées à votre sujet, mais vous aurez de quoi vous défendre et rétablir la vérité. Toutefois, cela risque de durer un petit bout de temps et de vous bloquer, de créer même une impasse pour ceux nés autour du 16 avril (notamment fin de semaine et semaine prochaine).

Taureau

C’est une semaine de pleine Lune, mercredi, et pour vous cela signifie que vous aurez un choix à faire à propos d’un achat, d’une vente, le prix étant à négocier. Si vous êtes vendeur, il est possible qu’on vous fasse une offre en-dessous de la valeur estimée, et vous avez donc le choix d’accepter ou de refuser. Sachant que si vous êtes du 2ème décan, l’opposition de Saturne ralentit tout et que vous n’aurez peut-être pas d’autre proposition avant un certain temps. Réfléchissez bien.

Gémeaux

Une semaine chaotique pour le 3ème décan, Mercure et Vénus seront en dissonance avec Neptune et vous aurez l’impression que votre problème n’aura pas de fin. C’est une configuration qui efface les limites et si l’un de vos proches a des ennuis, ou si vous-même avez quelque chose à régler, vous constaterez que cela ne se fera pas tout de suite. La pleine Lune, malheureusement, ne sera pas plus favorable à ceux de mai, la dissonance de Jupiter créant de l’injustice et parois des difficultés légales.

Cancer

Né entre le 10 et le 17 juillet, vous recevez Mars cette semaine. La planète de Feu va vous inciter à vous investir à fond dans une activité, à l’exclusion de tout autre chose. Mais vous pouvez aussi être très irritable, avoir des humeurs changeantes, et même pour certains faire une petite fièvre. Toutefois, Mars va vers un aspect harmonieux avec Neptune et si vous êtes né autour des 16, 17, 18 juillet, vous aurez une totale confiance en vous et en vos décisions. Si vous en avez une à prendre...

Lion

Vous le savez, en période Gémeaux vos attentes et vos projets sont la priorité, or cette semaine, vous aurez du mal à y voir clair, à savoir où vous allez, 3ème décan. Mais la conjoncture est tellement chaotique qu’elle peut toucher les trois décans. Toutefois, grâce à la pleine Lune de mercredi, ceux de juillet y verront certainement plus clair et peuvent recevoir un bon coup de pouce du destin, ou de la part d’un ami, d’une relation professionnelle. Vous-même, soyez amical et solidaire.

Vierge

Né après le 12 septembre, vous n’apprécierez pas la conjoncture de la semaine, elle manque trop de précision pour vous, vous aurez l’impression que c’est fait exprès. C’est-à-dire qu’on vous mène en bateau, que ce qu’on vous dit ou ce qu’on vous propose c’est du bidon. Ou alors c’est une machine de guerre, extrêmement compliquée alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. 1er décan, il va y avoir une pleine Lune qui vous imposera un choix que vous ne pourrez pas refuser.

Balance

Les deux premiers décans sont plutôt bien, la pleine Lune de mercredi sera favorable au développement de vos affaires. Mais le 3ème décan aura un obstacle à dépasser. En effet, Mars entamera une (rapide) dissonance avec vous ce mercredi, et si vous êtes né avant le 17 octobre, c’est-à-dire si vous êtes du début du décan, vous aurez une décision à prendre, ou c’est quelqu’un qui vous l’imposera alors que ce n’est pas votre choix et que vous n’avez pas pu en discuter avant.

Scorpion

Une semaine un peu agaçante parce que vous douterez de tout et surtout de ce qu’on vous dit, ou de ce qu’on vous a promis et qui ne se concrétise pas. Pour l’instant en tout cas. Peut-être y aura-t-il des décisions de prises lors de la pleine Lune de mercredi, mais il vous est permis d’en douter étant donné que votre flair sera en alerte et qu’il vous dira qu’il ne faut pas croire les paroles qui se veulent rassurantes mais qui, selon vous, ne sont que mensonges.

Sagittaire

Alors que vous êtes le contraire du Scorpion et que vous faites confiance plus facilement, il vous est conseillé d’être un peu Scorpion ces jours-ci et de douter. Ne vous laissez pas impressionner par des discours qui ne sont peut-être que du vent, 3e décan surtout, En outre, il est possible qu’on vous ait fait une promesse, laquelle aura du mal à être tenue. Par ailleurs, 1er décan, la pleine Lune de mercredi est un peu compliquée dans vos rapports avec la loi ou l’administration.

Capricorne

Né entre le 8 et le 14 janvier, vous recevrez l’opposition de Mars cette semaine. Ne vous étonnez pas si vous essuyez un refus, votre façon de demander sera en cause. Vous ne mettrez peut-être pas assez les formes ? Pourtant c’est quelque chose que vous savez faire... Ou alors votre demande sera mal interprétée, votre interlocuteur étant trop émotif pour bien vous comprendre. Par ailleurs, il y aura une pleine Lune mercredi, pour ceux de décembre, une question de travail se posera.

Verseau

Vous ne serez pas trop impacté par la conjoncture de la semaine dans la mesure où vous serez plutôt lucide et que rien, aucun faux-fuyant ne vous surprendra, surtout 3ème décan. Certes, on cherche peut-être à vous jeter de la poudre aux yeux mais vous n’êtes pas né de la dernière pluie et vous y verrez plus clair que d’autres. Par ailleurs, la pleine Lune de mercredi sera favorable à vos projets, natif de janvier, il faut juste attendre le bon moment, la bonne date pour démarrer.

Poissons

Né après le 11 mars, la conjoncture est déstabilisante, il se peut que vous ne sachiez pas où vous allez. Mais gardez confiance, votre activité sera bientôt plus productive, peut-être dans le courant de cette semaine, grâce aux bons aspects que Mars va vous envoyer. Cependant, depuis quelque temps vous n’avez aucune visibilité et cela peut vous concerner personnellement comme professionnellement. 1er décan, la pleine Lune de mercredi vous tiendra en éveil à cause d’une histoire juridique ou d’un problème administratif.