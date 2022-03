L'horoscope du dimanche 20 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Bon anniversaire à tous ! On pourra vous le souhaiter à partir de 16h35 cette année. Une année qui s'annonce sous de bons auspices avec l'arrivée de Jupiter chez vous le 10 mai. Dans certains cas, ce mois de mai sera le démarrage d'une nouvelle vie, d'une nouvelle activité ou encore d'une entreprise pas toujours positive mais dans laquelle vous vous investirez à fond. 2e et 3e décans, ce sera pour l'année prochaine.

Taureau

C'est votre 12ème secteur qui est au premier plan avec le Soleil en Bélier, c'est-à-dire que vous serez plus sensible que jamais aux conflits et à l'agressivité autour de vous. Vous ne supporterez pas la violence, sous quelque forme que ce soit, et votre premier mouvement sera la fuite. Par ailleurs, vous serez évidemment très sensible aux marques d'affection et d'amour, vous en aurez encore plus besoin que d'habitude.

Gémeaux

A priori, vous allez apprécier le côté très dynamique et prometteur de cette période Bélier, qui va durer jusqu'au 20 avril. Vous serez sans cesse tourné vers l'avenir et les projets qui sont les vôtres si... Il y a en effet un conditionnel à ces projets que vous ne pourrez concrétiser que si vous avez la possibilité de rameuter du monde autour de vous. Peut-être aurez-vous besoin qu'on vous aide financièrement, 1er décan surtout.

Cancer

Le Bélier gère votre vie professionnelle et les responsabilités qui sont les vôtres. Il se peut que vous ayez des problèmes avec l'autorité des uns et des autres, surtout si vous travaillez en famille. Cela arrive souvent au Cancer ! Toutefois, pendant cette période Bélier (jusqu'au 20/4), il est possible que vous ayez à vous éloigner de votre famille pour des raisons professionnelles, ou pour des raisons qui vous sont propres.

Lion

Avec le Soleil pour allié, vous aurez la Force en vous et le besoin de vous dépasser. Tout sera compétition et si vous êtes du 1er décan, vous partirez gagnant. Il est vrai que Mars ne s'oppose plus à vous et que vous n'avez plus d'obstacle. 2e décan, Mars et Vénus s'opposent : disputes, tensions, mais aussi coup de coeur peuvent vous tomber dessus. 3e décan, les problèmes viennent d'un partenaire en ce moment.

Vierge

L'astre du jour éclaire à présent un secteur lié à votre productivité, aux ressources qui sont les vôtres pour gagner plus ou faire gagner plus à votre entreprise. Votre puissance de travail sera appréciée par ceux avec qui vous bossez, 1er décan pour l'instant. 2e décan, vos résultats sont bons, mais vous chercherez à faire encore mieux. Ne vous épuisez pas ! 3e décan, né autour du 16/9, vous êtes un peu perdu...

Balance

Le Bélier est le signe qui s'oppose à vous et représente vos relations avec les autres, ainsi que votre partenaire. Le Soleil donne la priorité à ce domaine, 1er décan jusqu'au 30. Votre mariage ou une association prendront plus d'importance cette semaine. 2e décan, la conjonction Vénus/Mars réveille vos sens et ceux de votre partenaire. C'est chaud chez vous ! 3e décan, né vers le 17/10, vous n'avez pas de sécurité de l'emploi.

Scorpion

Votre secteur du travail est à présent éclairé par le Soleil, c'est dans ce domaine que vous utiliserez au mieux vos compétences. Mais vous pouvez aussi trouver du boulot, si vous en cherchez ! Le domaine du soin peut également être au premier plan (1er décan). 2e décan, comme je vous l'ai dit hier, la conjoncture est déstabilisante, alors que le 3e décan peut au contraire se plaindre que rien n'avance, rien ne bouge.

Sagittaire

C'est de mieux en mieux les amis, le Bélier ne vous veut que du bien. Cela dit, c'est plutôt vous qui vous voudrez du bien et qui trouverez du plaisir dans vos activités. Vous serez plutôt entreprenant, très porté sur la séduction et le besoin d'être aimé, 1er décan. 2e décan tout va bien aussi, l'actualité vous passionne et vous partagez votre passion avec vos proches. 3e décan, vous n'avez jamais été aussi sérieux !

Capricorne

Avec l'influence du Bélier vous aurez à vous battre sur tout, et rien ne sera facile. Mais, me direz-vous, c'est l'histoire de votre vie. Oui, plus que jamais, 1er décan. Ça ne durera qu'une semaine, et encore, et vous aurez pas mal de décisions à prendre. 2e décan, la conjoncture est tendue et c'est autour de l'argent que cela se passe. 3e décan, c'est aussi l'argent le problème, mais plus la peur de manquer que la bagarre.

Verseau

1er décan, le Bélier est aux manettes et la communication sera en vedette jusqu'au 30. Vous serez passionné par l'actualité et vous la commenterez avec vos proches. Si vos idées ne sont pas trop extrémistes, tout se passera bien, sinon il y aura dispute. 2e décan, vous êtes sens dessus-dessous, la conjoncture est des plus stressantes sur le plan argent ou amour. 3e décan, essayez de ne pas trop vous isoler des autres.

Poissons

Seul le Soleil en Bélier vous regarde à présent, cela peut autant vous inciter à être généreux avec votre argent, qu'à prendre conscience que vous dépensez trop. Peut-être même que vous devrez vous décider à vous mettre des limites pour faire des économies (1er décan). 2e décan, Mercure et Jupiter sont encore conjointes, vous avez tous les droits, ou on vous les donne ! 3e décan, une petite désillusion ?