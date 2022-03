L'horoscope du samedi 19 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est la fête pour beaucoup d'entre vous, en tout cas avec l'harmonie Lune/Vénus pourriez recevoir une invitation, ou passer une tendre soirée en tête à tête. Surtout 2e décan puisque Vénus et Mars sont à présents vos meilleures amies. 1er décan, patience le Soleil arrive chez vous et va vous réveiller (à partir de lundi). 3e décan, né vers le 18 avril, l'idée de changer totalement de vie pourrait s'imposer peu à peu.

Taureau

Vous devez le sentir depuis quelques jours, Mars est en dissonance avec Uranus et le climat est tendu pour ceux du 2e décan. Il vous faut absolument votre liberté d'action. Vous vous rendez compte que, peut-être, vous étiez en cage jusqu'à présent. 1er décan, né le 30 avril, on se montre très rigide avec vous, c'est difficile à vivre. 3e décan, est-ce qu'une situation du passé ne se représenterait pas sous une autre forme ?

Gémeaux

L'harmonie Lune/Vénus de ce samedi est excellente pour vous, vous serez entouré de personnes qui vous aiment et qui feront tout pour que vous soyez heureux. Vous pourriez aussi être invité quelque part et faire une rencontre intéressante (2e décan). 1er décan, aucun aspect pour le moment, mais dès lundi vous vous sentirez beaucoup plus dynamique. 3e décan, vous pourrez avoir l'occasion de faire une formation.

Cancer

Vous avez peut-être une décision difficile à prendre si vous êtes du 2e décan, et vous vous sentez vulnérable aux influences venant des autres. Protégez-vous davantage, vous ne pouvez pas prendre cette décision en fonction d'autrui, mais de vous ! 1er décan, ne vous étonnez pas si vous êtes très réactif, le Soleil approche le Bélier. 3e décan, né autour du 21 juillet, vous semblez être en pleine mutation relationnelle.

Lion

Vous êtes déjà sensible à la dissonance Mars/Uranus qui peut vous inciter à tout envoyer promener, alors que ce n'est pas votre intérêt. Écoutez les conseils de vos proches. Ils ne sont pas intéressés, au contraire, c'est à vous qu'ils pensent avant tout (2e décan). 1er décan, aucun aspect sur votre décan avant lundi. 3e décan, le problème c'est toujours Saturne et les difficultés liées à une séparation ou un divorce.

Vierge

Si vous n'avez pas rempli votre agenda, si vous n'avez pas une " to do list " trop importante, songez à vous reposer, à profiter de la vie et surtout à vous faire plaisir, 1er décan en tout cas. 2e décan, Mars arrive dans votre secteur du travail et un changement risque de vous être imposé, il va falloir vous adapter. 3e décan, né autour du 21 septembre, vous avez pris le pouvoir, mais utilisez-le avec parcimonie.

Balance

Encore chez vous, la Lune s'harmonise avec Vénus et fait travailler votre imaginaire amoureux - ou créatif. En tout cas, de bons moments en prévision pour le 2e décan. Il se peut aussi, si vous êtes en couple, que votre relation soit plus passionnée en ce moment. 1er décan, profitez d'une tranquillité relative avant l'entrée du Soleil en Bélier lundi. 3e décan, né autour du 14/10, une crise familiale peut créer de gros remous.

Scorpion

Vous êtes un peu secoué, 2e décan, par la dissonance entre Mars et Uranus qui sera active jusqu'à samedi prochain. Ne prenez surtout pas de décision impulsive, sous l'effet de la colère par exemple, ou parce que vous voulez faire " payer " l'autre. 1er décan, pas d'aspect, mais il y en a peut-être sur votre ascendant, consultez-le. 3e décan, Jupiter entame un bon aspect, les soucis seront moins envahissants.

Sagittaire

Comme promis, vous n'avez que des bons aspects, en tout cas 1er et 2e décan. Une harmonie entre Lune et Vénus vous garantit une ambiance amicale et distrayante. Vous qui aimez la variété vous serez servi, la nouveauté est au rendez-vous. En revanche, la dissonance entre Vénus/Mars et Uranus risque de vous obliger à reporter quelque chose de prévu, à cause d'un événement indépendant de votre volonté.

Capricorne

Souvent, on vous croit indifférent à ce qui se passe autour de vous mais ce n'est pas vrai. Vous cachez ce que vous ressentez, mais il n'empêche que vous êtes sensible. Ce week-end, justement, vous serez touché par le fait que certains se bagarrent autour de vous et vous vous sentirez chargé d'une mission : empêcher que la dispute tourne mal. Vous aurez, pour beaucoup, un rôle de conciliateur à jouer, que vous prendrez à coeur.

Verseau

Vous serez particulièrement sensible à la dissonance Vénus/Mars/Uranus, 2e décan et j'ai bien peur que vous ne preniez une décision un peu trop impulsive et radicale. Vous serez tranchant, et on peut aussi imaginer que vous risquez un geste maladroit : attention avec les couteaux. 3e décan, avec Saturne chez vous, le passé risque de ressurgir, mais sous une forme différente. 1er décan, apparemment, rien à signaler.

Poissons

Toujours dans votre 2e décan, Mercure est à présent conjointe à Jupiter, un aspect qui vous donne une autorisation, vous ouvre une porte ou vous confirme quelque chose. C'est aussi favorable à vos affaires légales ou administratives, une réponse favorable. 1er décan, pas d'aspect aujourd'hui, profitez du moment présent sans arrière-pensée. 3e décan, le Soleil et Pluton vous donnent une force que vous ne vous connaissiez pas.