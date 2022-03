L'horoscope du vendredi 18 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2e décan, Vénus est importante aujourd'hui puisqu'elle entame un bon aspect avec vous depuis votre secteur d'espoir. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et vous espérez voir la relation se concrétiser dans un futur très proche ? A moins que vous ne soyez invité quelque part et que vous ne fassiez une rencontre. 1er décan, vos projets sont encore boostés par Mars jusqu'à demain. 3e décan, ne remettez pas à demain...

Taureau

Vénus a atteint votre secteur de carrière, 2e décan, mais elle est hélas en dissonance avec Uranus et vous pourriez vous sentir mal traité par l'un de vos supérieurs. Ou par quelqu'un qui a du pouvoir et qui cherche à vous éjecter, à se séparer de vous, ce qui est difficile à vivre pour le Taureau. 1er décan, vous êtes tranquille jusqu'au l'arrivée du Soleil en Bélier lundi. 3e décan, Saturne vous oblige à rester très terre à terre.

Gémeaux

De très bons aspects sont activés par la Lune en Balance. C'est surtout Mars qui vous donnera de la force, 1er décan, et vous permettra de développer et même de concrétiser l'un de vos projets. 2e décan, Vénus entame un bon aspect avec vous qui vous met en confiance quant à votre pouvoir de séduction et vous incite à vous montrer charmeur avec l'autre. 3e décan, Saturne vous invite à avoir de l'ambition et à vous mobiliser.

Cancer

Vous avez peut-être décidé de partir avec la famille pour le week-end ? En tout cas, 1e décan c'est en famille que vous vous sentirez le mieux. A moins que vous ne vous occupiez de votre maison aujourd'hui parce que vous ne travaillez pas ? 2e décan, vous avez invité quelqu'un à passer quelques jours chez vous ? Il est possible qu'un de vos proches vous fasse la surprise de venir. 3e décan, priorité aux contacts et échanges.

Lion

1er décan, vous serez sensible à la pleine Lune, surtout ce matin, une question d'argent risque de vous perturber momentanément. Mais à partir de 12h30, il y aura de la détente au programme. Peut-être que vous aurez eu une explication. 2e décan, Vénus vous regarde et vous promet un week-end pas comme les autres ; il est possible qu'on vous fasse faux-bond ! 3e décan, vous ne vous sentez vraiment pas aidé en ce moment.

Vierge

3e décan, la pleine Lune est chez vous jusqu'à 12h30 et son opposition avec Neptune trouble votre relation à l'autre : vous ne le/la voyez pas tel qu'il ou elle est et vous faites des illusions. A moins que, soudain, vous n'y voyiez clair. 2e décan, quelque chose d'agréable peut se passer dans le domaine du travail (jusqu'au 27 mars). 1er décan, offrez-vous un petit plaisir aujourd'hui, vous avez besoin de douceur, de bien-être.

Balance

La Lune sera chez vous à 12h30, 1er décan, et accentuera votre réceptivité. Vous sentirez ce dont vos proches ont besoin et vous vous couperez en quatre pour les satisfaire. Ce n'est qu'en fin de journée qu'enfin, vous penserez un peu plus à vous ! 2e décan, jusqu'au 27 mars, les plaisirs sont au menu et l'amour peut vous surprendre d'ici dimanche. 3e décan, vous avez de l'ambition et les moyens d'atteindre votre but.

Scorpion

On aura besoin de vous et vous répondrez présent. Vous serez réconfortant, chaleureux, mais ne laissez pas croire à l'autre qu'il s'agit d'amour. A priori, c'est votre empathie qui vous guide, pas le sentiment amoureux (1er décan). 2e décan, un membre de la famille peut vous rendre visite, mais ce sera peut-être l'inverse, vous qui irez chez lui/elle. 3e décan, vous pourriez avoir des soucis avec une transaction immobilière.

Sagittaire

A priori, vous êtes tranquille pour le week-end, dès aujourd'hui vous vous sentirez libéré de vos contraintes et vos relations amicales seront votre priorité. Et ce sont les plus anciennes, peut-être même des relations qui datent de votre enfance, qui vous occuperont (1er décan). 2e décan, grâce à Vénus, vous vous entendrez très bien avec un ou une complice. 3e décan, la pleine Lune vous confronte à votre passé.

Capricorne

1er décan, votre sens du devoir et donc votre gendarme intérieur seront au premier plan aujourd'hui. Vous devrez lui obéir, sinon vous risquez de vous sentir coupable. Ce que vous aurez à faire concernera un parent ou un enfant. 2e décan, il se peut que vous receviez de l'argent ces jours-ci ou que vous fassiez un achat. 3e décan, les derniers influx du Soleil en Poissons vous invitent à bouger, à faire un petit déplacement.

Verseau

1er décan, vous vous sentirez libre et établirez de bonnes connexions avec les autres, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Vous pourriez en effet échanger avec quelqu'un qui vit loin de vous (après 12h30) ou investir dans un futur voyage. 2e décan, Vénus arrive chez vous mais sa dissonance avec Uranus va créer des dissensions : vous pourriez vous sentir mis à l'écart, rejeté. 3e décan, votre vie semble être plus pesante qu'auparavant.

Poissons

La Lune traverse la Balance et sera en phase avec Mars. Vous serez perturbé par un doute, vous qui êtes le plus souvent en confiance, mais cela ne durera que quelques heures. C'est à propos d'une histoire d'argent, un argent qui crée des jalousies autour de vous. Peut-être pas du liquide, mais un bien que vous possédez et que d'autres voudraient pouvoir s'approprier. Les 3 décans sont concernés, chacun à sa manière.