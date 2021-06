L'horoscope du mercredi 23 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pas facile, 1er décan vous vous sentez tiraillé, d'un côté par vos responsabilités professionnelles et de l'autre par vos responsabilités familiales. Le dénominateur commun c'est le devoir, votre sens du devoir, et à qui (ou à quoi) il s'applique. 3e décan, l'opposition Vénus/Pluton est exacte, il y a un problème avec l'un de vos parents ou grands-parents, que vous aimez mais qui est peut-être à votre charge et c'est lourd. 2e décan, il y a quelque chose à changer dans votre façon de gérer votre argent, ou l'argent en général.

Taureau

Une jolie pleine Lune, qui donne de l'espace au 1e décan et lui dit de s'autoriser à dépasser certaines limites. Souvent, vous restez dans les clous, mais la chance sourit aux audacieux et c'est ce qu'il vous faudrait aujourd'hui, plus d'audace. 2e décan, né autour du 2 mai, comme vous le savez, Saturne est encore en dissonance avec vous, et il se peut que vous soyez mis au placard dans votre boulot, ou obligé de faire un boulot que vous ne connaissez pas bien. 3e décan, né autour du 17/5, l'amour que vous porte un proche pourrait être un peu démesuré.

Gémeaux

La pleine Lune parle d'argent à votre 1er décan, celui que vous gagnez et aussi celui que vous perdez en le dépensant trop vite. Souvent il ne fait que passer entre vos mains et il s'en va enrichir d'autres que vous, qui ne savez pas garder. Sauf ascendant Vierge. 2e décan, l'important en ce moment c'est Mercure et les nouvelles que vous pouvez avoir, les réponses que vous pouvez obtenir si vous êtes né après le 6 juin. 3e décan, il est aussi question d'argent, mais celui que vous n'avez pas et qui vous pose problème pour payer vos factures.



Cancer

Vous serez très sensible à cette pleine Lune qui s'adresse au 1er décan et qui semble être chanceuse et vous inciter à vous développer encore plus dans le domaine des affaires, et cela même à l'international, en dépit de la rétrogradation de Jupiter. 2e décan, même si Mercure est redevenue directe, vous serez encore très généreux avec vos proches, ou avec l'un d'entre eux dont vous vous occupez en ce moment. 3e décan, Vénus et Pluton sont en exacte dissonance et vous font douter de vos sentiments ou de votre partenaire.

Lion

La pleine Lune oppose le Cancer au Capricorne, votre secteur 6 du travail à votre secteur 12 de la passivité. Vous hésiterez donc entre vous impliquer dans votre boulot et vous accorder une pause pour récupérer votre forme, 1er décan. 2e décan, Saturne est valorisée et avec elle les ennuis que vous pouvez avoir avec un associé ou avec votre partenaire. Toutefois, cela semble moins stressant, Saturne étant rétrograde. 3e décan, l'envie de prendre de la distance vous démange, mais vous craignez que ce soit mal vu.

Vierge

Vous êtes parmi les élus de cette pleine Lune qui oppose des secteurs positifs de votre thème et qui peut vous inciter à prendre une bonne décision concernant vos amours ou vos projets. 1er décan, vous pourriez aussi recevoir une aide bienvenue. 3e décan, quelque chose du passé pourrait vous tracasser, une vieille histoire qui remonte à la surface de votre conscience, vous ne savez pas pourquoi. Mais il y a une raison, essayez de la trouver. 2e décan, c'est demain que la pleine Lune vous sera favorable.

Balance

La pleine Lune pourrait être légèrement contrariante pour ceux de septembre, peut-être parce que vous avez mal dormi ou que vous avez un choix à faire et que vous avez peur de vous tromper. Pourtant vous n'avez pas grand-chose à perdre, lancez-vous ! 3e décan, évitez de vous dévaloriser ou pire, de laisser quelqu'un d'autre vous dévaloriser, vous faire croire que vous être un/e incapable. Il faut prendre des distances avec cette personne toxique. 2e décan, ce que vous attendez est en route, c'est une question de jours.

Scorpion

Une belle pleine Lune, qui vous donne le choix entre deux propositions ou deux opportunités différentes. Mais quelle que soit votre décision, ce sera la bonne ! Ce qu'il faut vous dire avant de vous décider, c'est que vous ne pouvez pas tout avoir (1er décan né avant le 1er novembre). 2e décan, votre problème immobilier ou familial n'est plus au premier plan, il y reviendra fin décembre, et vous saurez quoi faire pour y mettre fin. 3e décan, il y a de l'érotisme dans l'air, vous êtes tout émoustillé, surtout né autour du 18 novembre.

Sagittaire

3e décan, vous serez un peu ailleurs dans la matinée, attention aux maladresses, mais vous vous reprendrez dans l'après-midi. Né autour du 15 décembre, vous pourriez être déçu par quelqu'un que vous avez vu hier, ou avec qui vous avez passé la soirée. 2e décan, né autour du 5 décembre, des changements se profilent dans votre travail ou dans votre vie quotidienne. En principe, vous ne détestez pas le changement, sauf s'il vous est imposé sans discussion préalable. 1e décan, vous êtes toujours les favoris dans la course au succès (né après le 30 novembre).

Capricorne

La Lune est dans votre 1e décan, et s'oppose au Soleil dans le 1e décan du Cancer. Suite à une proposition, il semble que vous avez une décision à prendre et elle peut avoir un important impact sur votre vie. Mais vous avez suffisamment réfléchi, non ? 3e décan, Vénus et Pluton sont en exacte opposition et si cela vous crée du tourment, sachez que cela se termine à partir de demain. Ça ira vite mieux. 2e décan vous avez, vous aussi, longuement réfléchi, mais à un changement qui semble pourtant positif. Ne laissez pas passer la chance.

Verseau

Votre secteur du travail est éclairé par la pleine Lune, avec un bémol cependant. Vous devez réfléchir, 1e décan, à la rémunération de ce travail ; elle n'est pas assez conséquente, il faudrait que vous obteniez plus, ce qui ne semble pas gagné. 3e décan, vous semblez être dans le flou côté argent, celui que vous avez déjà : soit vous le dépensez trop vite, soit vous le mettez de côté sans en profiter. Il faudrait un juste milieu ! 2e décan, si l'un de vos enfants avait un problème, cela devrait s'arranger dans les prochains jours.

Poissons

La pleine Lune est top pour les natifs de février, surtout ceux qui ont des soucis avec l'administration. Quelqu'un de spécialisé pourrait vous apporter une aide qui pèsera son poids. Mais ce soutien peut aussi venir d'un ami de longue date. 2e décan, vous n'avez que trop réfléchi à une affaire familiale ou immobilière, il est temps de vous positionner, vous ne ferez de peine à personne et la situation sera plus claire. 3e décan, vous êtes les plus forts, soyez-en sûr, même si vous avez tendance à en douter.