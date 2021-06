L'horoscope du mardi 22 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ça boume aujourd'hui, vous avez la pêche et le désir de monter au créneau pour prouver ce que vous valez, surtout 1er décan. Faites juste attention à ne pas dépasser les limites et à rester " classe " dans vos comportements. Ce sera très apprécié. 2e décan, Mercure repart en marche directe, vous pourriez très bientôt avoir des nouvelles de quelqu'un que vous avez sollicité, ou terminer un job temporaire. 3e décan, ne vous tourmentez pas inutilement en vous disant que vous auriez mieux fait de faire tel ou tel choix... Laissez le passé là où il est.

Taureau

Né en avril, vous pourriez décider de vous mettre provisoirement en retrait d'un projet, la façon dont il a été ficelé n'étant pas la bonne, à votre avis. Vous avez plusieurs mois devant vous pour le retravailler, c'est en décembre qu'il reviendra au 1er plan. 2e décan, Mercure repart aujourd'hui en marche directe : d'ici quelques jours, même si vous n'obtenez pas tout à fait ce que vous voulez, une négociation pourra aboutir. 3e décan, vos amours sont plus intenses sexuellement et vos sentiments plus profonds ces jours-ci, surtout né vers le 17 mai.

Gémeaux

Dans votre 2e décan, Mercure reprend une marche directe aujourd'hui, vous allez enfin, dans les prochains jours, pouvoir terminer un travail ou faire aboutir une discussion/négociation qui n'avançait plus. Attendez encore quelques jours. 1er décan, né autour des 21, 22 mai, Jupiter rétrograde et si vous avez été tracassé par un problème administratif, vous y penserez beaucoup moins ; mais ne l'oubliez pas ! 3e décan, alors que vous savez que vous devez résister, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous offrir quelque chose.

Cancer

Vos inquiétudes sont-elles réelles ou imaginaires ? C'est la question qu'on peut se poser en regardant la conjoncture. Celle-ci fait la part belle à votre imagination et si vous ne l'utilisez pas pour voir les choses de manière positive, les amplifier pour le meilleur et non pour le pire, elle peut évidemment vous inciter à ne voir que ce qui ne va pas, ou ne pourrait pas aller. Cela concerne surtout le 2e décan, pour le 1er il n'y a pas à s'en faire, Jupiter vous protège, quant au 3ème c'est compliqué dans le domaine relationnel. On abuse de votre patience, on ne vous respecte pas.

Lion

Une bonne conjoncture pour le 2e décan, Mercure reprend une marche directe et si vous devez vous exprimer aujourd'hui, vous aurez des oreilles bien plus attentives que ces derniers temps. Du coup, vous serez un peu plus fier de vous et content de ce que vous faites. 1er décan, né autour du 30 juillet, vous avez accumulé de l'énergie, il faut la dépenser mais sans être agressif, et sans vous mettre en compétition avec tout le monde. Une seule personne suffit. 3e décan, soyez présent pour un de vos proches qui a l'air de souffrir.

Vierge

Vénus et Pluton ont entamé une opposition, positive pour votre 3e décan. Certes l'amour peut vous faire souffrir, mais il est aussi un facteur de résilience, surtout né vers le 19 septembre. Toutefois, vous pouvez aussi être en train d'apprendre à vous aimer vous-même. 2e décan, Mercure reprend une marche directe mais demeure stationnaire. Attendez la semaine prochaine si vous avez une demande à faire. 1er décan, si jamais on vous a attaqué, préparez votre défense ; ne restez pas sans rien faire.

Balance

Les astres vous disent d'entamer le dialogue avec l'un de vos proches, 2e décan, Mercure étant redevenue directe, à partir d'aujourd'hui vos conversations seront plus agréables, elles ne tourneront pas mal. Né autour du 9 octobre en particulier. Et si vous attendiez pour effectuer un petit déplacement, ou obtenir un rendez-vous, cela se fera ; mais patientez encore quelques jours. 3e décan, l'opposition entre Vénus et Pluton vous incite à vous soumettre à l'autre, alors que le 1er décan est plutôt rebelle à toute tutelle.

Scorpion

C'est du gâteau pour ceux d'octobre, qui après avoir mangé leur pain noir en début d'année, mangent actuellement leur pain blanc, la conjoncture leur donnant le sentiment d'exister davantage, et de pouvoir éprouver du plaisir sans culpabilité. 3e décan, c'est également un bonne conjoncture pour vous, Vénus et Pluton sont en phase, vous-même serez plus sûr de vos sentiments et de ceux de l'autre (jusqu'à samedi). 2e décan, Mercure étant repartie en marche directe, une négociation pourrait reprendre et enfin aboutir.

Sagittaire

La Lune est chez vous, 2e décan, comptez sur votre instinct et votre intuition pour deviner où vos interlocuteurs veulent en venir ; au départ vous ne comprendrez pas bien puis vous " sentirez " quelque chose et il faudra vous fier à ce que vous capterez. 1er décan, votre esprit de compétition est très aiguisé, et si vous avez un défi à relever, vous vous précipiterez (né autour des 29, 30 novembre). 3e décan, vous avez de gros doutes sur vos sentiments ou ceux de l'autre ; n'y accordez pas trop d'importance, cela semble être passager.

Capricorne

Vous avez quelque chose à préparer, natif de décembre ? Si c'est le cas, ne vous laissez pas distraire par le monde autour de vous, mettez-vous dans votre bulle, vous pourrez avancer plus rapidement si vous vous coupez provisoirement des autres. 2e décan, vous allez pouvoir reprendre un travail que vous aviez laissé en plan, Mercure repart en marche directe aujourd'hui. Cependant, cela peut avoir d'autres significations. 3e décan, vous laisser aller à vos sentiments ou les contrôler, telle sera la question ; quelqu'un vous attire beaucoup.

Verseau

Si vous n'aviez pas de nouvelles d'un proche, ou d'une personne à qui vous avez demandé quelque chose, vous serez satisfait à partir d'aujourd'hui puisque Mercure reprend enfin une marche directe. Mais il faudra peut-être attendre encore la semaine prochaine, Mercure étant très lente (2e décan). 1e décan, difficile d'accepter le compromis, vous auriez voulu imposer votre loi, mais ne prenez pas le risque de perdre vos avantages. 3e décan, vous serez bien trop émotif, voire anxieux, ou c'est vous qui aurez affaire à quelqu'un de trop sensible.

Poissons

Si quelqu'un squatte chez vous depuis quelque temps, ou si vous avez un problème dans la maison, les choses devraient aller mieux à partir d'aujourd'hui, Mercure reprenant une marche directe (2e décan). Même chose si la communication avec un proche ne passait pas bien. 1e décan, Jupiter étant à présent rétrograde, il faut que vous lâchiez prise et laissiez les choses se faire ; il s'agit soit de conserver un acquis, soit de vous défendre sur le plan légal. 3e décan, on vous aime mais il est possible que cet amour soit un peu étouffant !