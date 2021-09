L'horoscope du samedi 11 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, vous êtes un peu écorché vif en ce moment, très partagé, et vous avez l'impression que vous n'avez plus le pouvoir de décider comme vous le voulez. En effet, plusieurs aspects de Pluton et de Mars, vous mettent face à vous-même et au choix que vous avez à faire prochainement. La situation vous oblige à beaucoup réfléchir, à vous poser des questions, ce que vous n'aimez pas du tout faire.

Taureau

C'est encore top ce week-end pour le tout début du signe, grâce à Vénus et à l'agréable impression de plaire. Mais il en sera autrement la semaine prochaine. Vénus et Saturne seront en bisbille et vous rappelleront une situation difficile datant du début de l'année (1er décan toujours). 3e décan, un week-end les doigts de pied en éventail ? Oui, c'est possible, mais ne cherchez pas à tout contrôler SVP

Gémeaux

Vous devez trouver que tout va de travers en ce moment, et c'est sûrement vrai. Mais attendez que la période Balance se mette en place, vous penserez autrement. Pour l'heure, seul le 2e décan a quelques satisfactions et encore. Né autour du 5 juin, par exemple, ce week-end sera agréable sur le plan échanges, déplacements, contacts. Mais pour les autres, vous sortez d'une semaine fatigante, reposez-vous !

Cancer

Très peu de dissonances, vous semblez être protégé, et c'est certainement parce que vous êtes bien entouré. Mais il est possible aussi que vous communiquiez mieux. Vous êtes peut-être parvenu à faire comprendre à vos proches que vous avez besoin d'échanges avec eux, et que si on s'exprimait davantage en famille, ce serait mieux. Cela dit, si vous avez des " taiseux " autour de vous, ils ne changeront pas !

Lion

Surveillez vos nerfs, 2e décan, vous risquez de vous emporter parce qu'on aura empiété sur vos libertés. Mais il est vrai que vous y êtes particulièrement attaché. Est-ce votre partenaire qui s'incruste, qui ne vous laisse pas assez de place, ou est-ce le gouvernement qui essaye de vous priver - selon vous - de vos libertés fondamentales ? Cela dit, la situation peut concerner tout le monde.

Vierge

Courage ! Mars est encore chez vous ce week-end si vous êtes né après le 19 septembre. Essayez de contrôler votre nervosité, de la transformer en force. La force de la volonté, du désir, de tout ce qui vous pousse à prendre ou à demander ce qui vous revient, ce à quoi vous avez droit. 1er décan, vous c'est de l'amour dont vous avez besoin, il faudrait que vous ayez des certitudes, c'est ce qui vous rassurerait.

Balance

Vénus, entrée hier en Scorpion, ne va pas gérer QUE votre argent, elle a aussi la main sur vos besoins primaires : manger, dormir, aimer. Et vous n'en avez jamais assez ! Vous réclamerez davantage d'attention, de tendresse et vous aurez raison : vous y avez droit (1er décan). 2e décan, dites ce que vous avez sur le coeur si vous êtes né autour du 7 octobre, même si vous pensez que cela risque de déplaire.

Scorpion

Je vous avais dit hier que Vénus, chez vous, allait booster votre pouvoir de séduction. Mais elle gère aussi l'argent et vos acquisitions. Un achat-plaisir apparemment. Vous allez peut-être vous faire un petit cadeau, ou en offrir un à l'élu/e de votre coeur. 2e décan, né vers le 7 novembre, évitez les non-dits si possible. Le silence peut être aussi assourdissant que les mots et il peut être mal interprété par votre partenaire.

Sagittaire

C'est ce week-end ou au plus tard lundi que vous allez pouvoir terminer un travail entrepris fin août. A moins que vous n'ayez une compétition au programme. Souvent le Sagittaire est un bon sportif, même un sportif de haut niveau. Et si vous n'avez plus l'âge, cette énergie pourrait vous inciter à vouloir imposer votre volonté à tout le monde : essayez de respecter les désirs de ceux qui vous entourent (né après le 19).

Capricorne

Comptez sur Vénus, natif de décembre, pour passer un charmant week-end ! Vous vous rapprocherez de vos amis les plus chers, ou d'un, d'une amie en particulier. Les sentiments qui vous lient sont très forts et apparemment indestructibles parce que construits avec le temps. Et c'est toujours un plaisir de le ou les voir. 3e décan, votre force intérieure est décuplée, veillez à ce qu'elle n'écrase pas votre entourage.

Verseau

Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vous détendre. Malheureusement, soit vous aurez des responsabilités à assumer, soit vous aurez un important travail à finir. Vous serez obligé de courir après le temps toute la journée, et ce, quelles que soient vos occupations (2e et 3e décan surtout). 1er décan, préparez-vous à éprouver des sentiments qui vous déplairont : tristesse, impression de manque, de solitude pour certains.

Poissons

Vous êtes peut-être rentré de vacances il y a peu, et déjà vous avez envie de vous évader, de vous enfuir de ce quotidien qui n'a pas l'air de vous plaire, 3e décan. Ça changera à partir du 20, vous aurez l'impression d'un renouveau, de pouvoir de nouveau contrôler les choses au lieu de les subir. 1er décan, si vous avez envie de plaire à quelqu'un, faites l'effort d'aller vers lui/elle ; n'attendez pas qu'il/elle se décide.