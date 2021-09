L'horoscope du dimanche 12 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est à partir de mardi que Mars sera en Balance, opposée à vous, mais vous sentez déjà ses influx 1er décan et il risque d'y avoir un sujet de conflit avec un proche. Si vous êtes en couple, votre conjoint ne sera pas d'accord avec vous - ça peut aussi êtes l'un de vos enfants, ou toute personne à qui vous êtes attaché. Et quand on n'est pas d'accord avec vous, vous défendez votre point de vue avec... vigueur.

Taureau

Il apparaît, 1er décan, que vous avez d'importants sujets de réflexion en tête et que vous êtes un peu submergé par des pensées qui ne sont pas très optimistes. Il est vrai que Vénus entame une dissonance avec Saturne et qu'une situation un peu angoissante pourrait revenir au premier plan pendant quelques jours. Mais n'allez pas non plus imaginer le pire, parce qu'il n'est jamais sûr.

Gémeaux

Encore quelques contrariétés pour le 3e décan, mais vous en voyez le bout et si vous ne le voyez pas, dites-vous qu'à partir de mardi, ces désagréments vont s'éloigner. Auriez-vous eu trop de travail depuis la rentrée, au point que vous ne sortiez pas la tête de l'eau ? A moins que vous n'ayez eu des problèmes avec l'un de vos enfants, qui n'a pas effectué une bonne rentrée ? Mais les choses vont rentrer dans l'ordre.

Cancer

3e décan, l'opposition qui est en cours entre le Soleil et Neptune accentue votre compréhension intuitive de ceux qui vous entourent. Comme si vous les deviniez. Et cela vous aidera sûrement à leur donner de bons conseils, à les inciter à agir dans le bon sens, ou même à donner du sens à ce qui leur arrive. Vous serez écouté et cela vous fera plaisir de constater que vous ne parlez pas dans le vide.

Lion

3e décan, avec Jupiter qui s'oppose à vous, vous êtes face à un dilemme, vous avez une importante décision à prendre et elle semble vous engager financièrement. Est-ce que vous êtes en train d'acheter un bien, ou de discuter d'un contrat ? Ou alors est-ce que vous vous séparez d'un associé ou de votre conjoint et il y a une question financière à régler avant toute autre chose ? 1er décan, ne dramatisez rien !

Vierge

Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour vous ? Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas tout gérer, votre énergie et votre volonté ne sont pas inépuisables. 3e décan, vous en avez peut-être l'impression étant donné que Mars est encore conjointe à votre Soleil, mais il y a des limites tout de même ! Le 1er décan, lui, saura profiter de ce dimanche pour se distraire et donc se détendre.

Balance

1er décan, vous devez déjà sentir les influx de Mars qui arrive mardi chez vous. Vous qui êtes d'habitude plutôt patient, voilà que rien ne peut attendre, tout est urgent. Il vous semble important de faire certaines choses aujourd'hui et en-dehors des factures à payer, il ne semble pas qu'il y ait urgence. Mais n'oublions pas le sexe : avec Vénus en Scorpion, vous devez avoir des besoins impérieux en ce moment.

Scorpion

Lâchez prise ! Si vous voulez récupérer de votre semaine, oubliez les conflits qui vous agitent ou qui agitent la société. C'est votre mental le problème en ce moment. Vous vous projetez dans des situations futures et qui ne sont pas très positives ! Aussi, soyez rationnel et dites-vous qu'elles sont peut-être le fruit de votre imagination et pas du tout une réalité. En tout cas pas aujourd'hui dimanche.

Sagittaire

Chez vous, la Lune est en amitié avec Saturne et cela vous incite à tout prendre très à coeur. En particulier vos objectifs professionnels, préoccupation numéro 1, 3e décan. Surtout que le Soleil et Neptune s'opposent jusqu'à samedi prochain et que vous allez être dans le brouillard. Cela dit, cela peut s'appliquer aussi à votre vie familiale où, éventuellement, vous ne voyez pas très clair non plus.

Capricorne

Vous êtes souvent un solitaire, mais un solitaire qui s'assume. Vous profitez plus que d'autres des moments où vous n'avez personne pour vous casser les pieds. Et c'est ce qu'il va se passer aujourd'hui, surtout 1er décan : vos amis auront beau vous solliciter (Vénus en Scorpion), il n'est pas sûr que vous sortiez avec eux. Il semble que vous préférerez rester chez vous à lire, ou à faire du rangement.

Verseau

Au contraire du voisin Capricorne, vous serez le signe le plus sociable aujourd'hui, avec les Gémeaux. Vous n'aurez qu'une envie, faire quelque chose avec vos potes. C'est peut-être prévu, mais comme vous aimez bien l'imprévu, vous ne direz pas non à une petite virée décidée à la dernière minute. Et pendant une partie de la journée (1er décan), vous penserez que vous avez des amis formidables.

Poissons

On ne peut pas dire que vous vous détendrez en ce dimanche, vous aurez trop de choses à faire et surtout il faudra vous occuper d'un parent qui compte sur vous. Toutefois, votre journée ne sera pas exempte de plaisir puisque Vénus vous regarde, et à un autre moment vous pourrez certainement vous évader, laisser votre parent pour aller voir un ou des amis avec qui vous pourrez passer du temps.