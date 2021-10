L'horoscope du dimanche 10 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjonction Soleil/Mars, accentuée ces jours-ci, se trouve face à vous, c'est-à-dire qu'elle peut à la rigueur déséquilibrer votre couple, mais il y a peut-être autre chose. C'est-à-dire qu'un ou des événements peuvent avoir lieu sur le plan social mais il n'est pas en votre pouvoir d'agir ; sauf s'il y a des rassemblements pour exprimer son mécontentement. Vous pouvez y participer, mais vous ne pouvez pas faire plus.

Taureau

Ce que vous ne contrôlez pas, ce qui vous échappe, vous dérange. Cela vous occupe trop la tête ; c'est probablement ce qu'il se passe ces jour-ci et ça vous énerve. Il est possible que votre mental soit en ébullition parce que vous avez peur que quelque chose dérape... En même temps vous pensez que ce n'est pas possible, qu'il faut rester rationnel, même s'il y a une colère qui monte et qui ne se calme pas.

Gémeaux

Quelle que soit la situation, vous avez le choix : soit vous vous y impliquez et prenez des initiatives qui seront bien accueillies, soit vous n'en avez rien à faire, cela ne vous concerne pas ! Et il est vrai que la coléreuse conjonction Soleil/Mars n'est pas aussi dangereuse qu'on le pense, selon vous, et qu'il y a toujours une solution pacifique à un conflit. Les planètes étant en Balance, votre point de vue se justifie.

Cancer

Au contraire des Gémeaux, vous prenez la situation très à cœur, elle vous remue en profondeur, peut-être parce que vous êtes plus sensible que jamais ces jours-ci ? La Balance, où se trouve la conjoncture, est effectivement un signe d'émotions pour le Cancer et il se pourrait que celles-ci vous submergent par moments. Il faut dire que la conjoncture dure depuis plus d'un mois et qu'elle n'est pas terminée.



Lion

Tout vous donne à réfléchir en ce moment, vous agitez des idées et les testez sur votre entourage. En outre, certains s'expriment de manière un peu virulente, mais le sujet étant délicat vous essayez de ne pas aller trop loin. Malgré l'envie qui vous démange de remuer les consciences de manière à ce qu'on trouve une solution au problème qui semble traverser la société, ou peut-être seulement votre entourage.

Vierge

Vous être pragmatique et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'aspect matériel de la situation, à ce qu'elle peut coûter en général et à vous en particulier. Cela dit, la crise que je décris est peut-être financière, mais comme les planètes sont en Balance, signe de paix, on peut plutôt imaginer qu'il s'agit de discuter à propos de la paix et qu'il est nécessaire de trouver une solution qui convienne à tous.

Balance

La conjonction du Soleil et de Mars dans votre signe est toujours active, elle est même accentuée depuis hier et la colère continue donc de gronder, l'orage menace. Mais est-ce pour vous (2e décan actuellement) ou est-ce une colère générale ? En tout cas, peu à peu dans la prochaine quinzaine, le Soleil va dépasser Mars, et le 3e décan aura la fin de la conjonction avec l'entrée du Soleil en Scorpion le 23.

Scorpion

Vous auriez intérêt à rester neutre face à la conjoncture actuelle, à ne pas participer à ce qui se passe chez des proches ou peut-être ailleurs, quelque part sur la terre. Même si l'ambiance est orageuse, vous feriez mieux de ne pas vous y investir et de regarder ça de loin. Sinon, votre sensibilité qui est parfois énorme, ne pourrait être que très touchée et provoquer en vous un excès d'empathie et... d'impuissance.

Sagittaire

Dans votre signe, la Lune s'allie à Mars pour accentuer votre sensibilité à des événements dont vous avez eu très tôt l'impression qu'ils allaient se produire. Vous en aviez même intuitivement la certitude et vous constatez que vous avez eu raison. Du coup, vous aimeriez bien que vos proches reconnaissent que vous aviez raison. Mais pour eux, peut-être que l'important est ailleurs, ne leur en veuillez pas.

Capricorne

Vous êtes courageux mais pas téméraire et vous avez raison. Vous êtes certain que la situation doit être maîtrisée, qu'elle vous concerne personnellement ou non. Vous voulez bien l'affronter, ou que d'autres l'affrontent, mais vous craignez que le risque ne soit trop grand et que cela s'avère inutile. Parce que peut-être que pour l'instant, ça n'est qu'une menace et que rien de ce que vous imaginez n'arrivera...

Verseau

La conjoncture étant bien placée, en signe et en secteur, vous vous tenez à distance des événements ; ils vous intéressent mais vous n'avez pas d'opinion tranchée. Vous aimeriez bien, mais d'un côté il y a les faits bruts et de l'autre il y a l'émotion, la sensibilité, et il est vrai qu'elles troublent toujours le jugement. Vous vous ferez peut-être votre idée plus tard, quand vous aurez lu tout ce qu'il y a à lire...

Poissons

Vous pensez que face à une crise, il est impératif de faire des compromis, qu'il faut plier d'une certaine manière si on ne veut pas casser. Peut-être avez-vous raison ? C'est une bonne attitude face à une crise personnelle, face à la jalousie ou l'envie de quelqu'un : mieux vaut calmer les choses, c'est sûr. Mais quand il s'agit d'une crise politique, financière, ou autre, l'orgueil pousse parfois à refuser l'arrangement.