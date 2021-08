Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Né en mars, avec Mercure en Vierge qui passe très rapidement, vous aurez probablement un travail à fournir dans des délais bien précis. Toutefois, vous aurez l'esprit très critique pendant un jour ou deux, et rien n'aura vraiment grâce à vos yeux. Votre nervosité sera constante et vous la communiquerez aux autres (jusqu'au 17). 2e décan, même chose du 17 au 23, mais vous trouverez le moyen de retourner la situation.

Taureau

Mercure en Vierge est très bien placée pour tout le signe, mais c'est le 1er décan qui ouvre la marche jusqu'au 17. Vous aurez une vision très juste des situations et quand vous vous exprimerez on vous écoutera. Cela dit, vous saurez faire les bons compliments, au bon moment et aux bonnes personnes. Tout ce que vous ferez dans ce sens vous sera utile. Même chose pour le 2e décan du 17 au 23 août.

Gémeaux

1er décan, vous recevrez des influx de Mercure jusqu'au 17 et vous aurez probablement un travail de mémoire à faire, à moins que vous ne revoyiez des personnes qui sont liées à votre passé et avec qui vous avez de bons souvenirs. C'est possible, si vous retrouvez un lieu de vacances où vous êtes souvent allé ! 2e décan, ce sera votre tour du 17 au 23, le passé ou quelqu'un du passé se manifestera à un moment ou à un autre.

Cancer

Vous aurez du répondant, la tchatche avec Mercure en Vierge ! 1er décan, jusqu'au 17, vous pourrez compter sur votre esprit de répartie et sur votre humour pour attirer les gens autour de vous. D'ailleurs, vous serez certainement en bonne compagnie, mais cela ne vous empêchera pas de penser au boulot et à la rentrée. 2e décan, du 17 au 23, votre esprit sera encore plus rapide et vous aurez pas mal de bonnes idées.

Lion

Avec Mercure en Vierge, 1er décan pour l'instant, vous serez plus malin que les autres et tout problème, du plus petit au plus grand aura sa solution. Seulement Mercure est rapide, il faudra donc saisir la bonne idée au bon moment et ne pas la décortiquer pendant des heures, sinon elle perdra de sa force. Mercure vous regardera jusqu'au 17, puis ce sera au tour du 2e décan du 17 au 23 août, avec un bon aspect d'Uranus.

Vierge

Bienvenue à Mercure dans votre signe, 1er décan jusqu'au 17. Votre planète maîtresse va vous permettre d'utiliser positivement votre puissance mentale, et votre sens critique, lequel sera très accentué pendant quelques jours. Mais à bon escient, pour beaucoup d'entre vous. Votre sens de l'organisation sera lui aussi très fort. 2e décan, vous recevrez Mercure du 17 au 23 août, et vous pouvez être sûr d'avoir une nouvelle surprenante.

Balance

1er décan, vous recevrez des influx très diffus de Mercure jusqu'au 17 août. Avant tout, il faudra écouter vos intuitions, suivre votre flair, et déjouer ainsi les pièges que certains pourraient vous tendre parce qu'ils seront jaloux de vous. En outre, gardez certaines informations pour vous, restez très discret sur ce qu'on vous dit. 2e décan, vous aurez Mercure en 12 du 17 au 23, vous aussi soyez à l'écoute de vos petites voix intérieures.

Scorpion

Vous apprécierez Mercure en Vierge, 1er décan jusqu'au 17, parce que vous aurez mille idées à l'heure et dans tous les domaines. Vous serez généreux et en donnerez aux autres, à vos amis en particulier. D'ailleurs vous aurez de bons contacts, à la fois avec vos amis mais aussi avec des personnes chargées de vous rendre service ou avec qui vous travaillez. 2e décan, du 17 au 23, vous aurez intérêt à accepter un changement.

Sagittaire

Avec Mercure en Vierge, soit vous donnerez des leçons de morale à vos proches, au travail ou à la maison, soit c'est vous qui en recevrez. Et vous ne le prendrez pas très bien, ce qui est compréhensible quand on connaît votre caractère. Mais en même temps, cela fouettera votre orgueil et vous ferez tout pour qu'on ne vous fasse plus de remarques, 1er décan. 2e décan, ce sera du 17 au 23 où vous aurez sensiblement la même situation.

Capricorne

Mercure en Vierge sera votre meilleur auxiliaire, aussi bien pour travailler et être satisfait de ce que vous faites, que dans votre vie personnelle où vous aurez de nombreuses petites facilités. Des chances banales mais qui simplifient la vie et c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. En outre une démarche pourra porter ses fruits (1er décan jusqu'au 17). 2e décan, ce sera du 17 au 23 : ce sera encore plus facile !

Verseau

Mercure en Vierge risque de vous faire douter, mais il semble que ce sera une bonne chose car vous croyez généralement trop vite ce qu'on vous dit et vous ne le remettez en question qu'après. Avec cette position de Mercure vous aurez immédiatement l'esprit critique et vous ne vous laisserez manipuler par personne (1er décan, jusqu'au 17 août). Une question d'argent peut aussi vous préoccuper.

Poissons

Mercure devance le Soleil et entre en Vierge. 1er décan, jusqu'au 17, il se peut qu'on vous fasse une offre, qu'on vous envoie une invitation, ou encore que vous puissiez examiner et signer un contrat, un engagement. À priori, il n'y aura aucun problème, mais il faudrait regarder votre thème, et lire les prévisions pour votre ascendant. 2e décan, Mercure sera face à vous du 17 au 23, avec les meilleures intentions du monde.