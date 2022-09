L'horoscope du mardi 30 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Comme vous le savez, l'opposition entre Mercure et Jupiter ennuie le 1er décan. Mars est cependant en bon aspect avec vous et vous ne resterez pas sans rien faire, face à une ou des injustices. Il serait bon de donner de la voix et de tout faire pour qu'on écoute vos arguments, c'est-à-dire la défense que vous développez vis-à-vis de ceux qui vous accusent.

TAUREAU

Alors que le Soleil en Vierge est la prudence incarnée, le fait qu'il soit en dissonance avec Mars peut pousser à prendre des risques, à passer à l'attaque au mauvais moment. Utilisez les forces de votre signe (1er décan surtout), c'est-à-dire votre patience et votre pragmatisme, pour ne pas vous laisser entraîner à passer à l'acte.

GEMEAUX

Il y a forcément un excès, trop d'énergie avec Mars dans votre 1er décan, et en dissonance avec le Soleil en Vierge. Vous serez tenté d'agir sans réfléchir, de vous lancer dans des aventures qui pourraient être dangereuses, bref vous devez contrôler votre impulsivité. Vous y arriverez en acceptant d'être plus prudent que d'habitude.

CANCER

Les forces qui sont en vous, votre volonté, votre désir d'entreprendre, votre vitalité même, semblent être un peu amoindries. Auriez-vous attrapé un bon vieux rhume ? Un virus quelconque ? Quoi qu'il en soit (1er décan), pas de panique, à la fin de la semaine vous n'y penserez même plus. En attendant, pas de gros efforts !

LION

3ème décan, vous voyez le bout du tunnel ! En effet, Vénus s'éloigne enfin (un peu) de son opposition à Saturne et si vous avez eu un problème financier ou relationnel, un choix difficile à faire (voire impossible), cela va se calmer et reprendre une dimension normale. Cependant la dissonance Vénus/Saturne se reformera début novembre.

VIERGE

Je vous le disais hier, le Soleil est chez vous, en dissonance avec Mars, celle-ci étant bien reliée à Jupiter. Seulement cela ne va pas atténuer les effets un peu agressifs de Mars, au contraire, cela va les augmenter. Donc surveillez votre propre agressivité et éloignez-vous de ceux qui semblent l'être encore plus que vous.

BALANCE

Vénus ayant enfin dépassé l'opposition de Saturne, vous pouvez vous détendre et être plus rationnel : inutile de vous inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera peut-être pas (3e décan). Par ailleurs, 1er décan, c'est la bonne semaine pour vous exprimer en toute franchise et entamer, éventuellement, une négociation.

SCORPION

Le Soleil et Mars se regardent de travers, il est donc possible que vous ayez un différend avec l'une de vos relations et que, sous l'effet de la colère, vous claquiez la porte. Mais ce n'est pas la seule interprétation : un projet peut aussi vous demander de gros efforts : de puiser dans vos ressources énergétiques pour avancer.

SAGITTAIRE

Il est possible, 1er décan, que vous ayez une décision à prendre et que quelqu'un tente de vous influencer. Si vous sentez qu'on pousse à vous décider rapidement, faites le contraire : prenez votre temps. Ce n'est pas dans votre tempérament de feu, mais croyez-moi, vous pouvez vous épargner une belle erreur en prenant votre temps.

CAPRICORNE

La dissonance entre le Soleil et Mars, active toute la semaine, indique qu'il y a de la colère. Pas en vous, mais autour de vous, ou même plus loin (pays en guerre). L'espoir que les choses s'arrangent peut se concrétiser, éventuellement, avec Mercure en Balance jusqu'au 23. Et s'il y a un conflit dans votre entourage, vous serez un bon arbitre.

VERSEAU

Maintenant que la dissonance entre Vénus et Saturne s'atténue et va se défaire, vous allez être plus libre d'aller vers les autres. Beaucoup se sentiront moins seuls dans les prochains jours, surtout 3e décan. 1er décan, vous avez plusieurs aspects en ce moment, vous devez être très occupé et être même sur plusieurs fronts à la fois.

POISSONS

Pour le moment, le ciel n'est pas très serein pour ceux de février. Je vous l'ai dit hier et il serait important que vous fassiez des efforts pour rétablir le courant avec un ou des proches. Les circonstances pourraient vous y obliger, mais cela risque de vous mettre en colère car vous n'avez aucune envie de prendre l'initiative d'une réconciliation.

