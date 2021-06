L'horoscope du mardi 29 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre "truc" à vous, c'est le domaine de la lutte ! Vous avez besoin d'un combat pour vous sentir en phase avec le monde. Et justement, vous en avez un à mener en ce moment. Cela vient de se terminer pour le 1er décan, mais ça démarre pour le 2e, qui va cependant avoir des contradicteurs, des personnes qui ne seront pas d'accord avec leur manière de faire, ou même avec ce qu'ils ont prévu. Du coup, vous allez déployer toute votre énergie de battant. 3e décan, ce n'est pas pour tout de suite et ce sera très différent pour vous.

Taureau

L'amitié et la solidarité, la fraternité seront au premier plan jusqu'à demain inclus. Si vous sentez, 2e décan, que vous avez besoin qu'on vous aide, n'attendez pas qu'on vous le propose, parlez-en et sollicitez un coup de main, cela ne peut pas vous faire de mai. Ne cherchez pas à résoudre votre problème tout seul, l'union fait la force, vous le savez. 1er décan, vous avez déjà un allié de poids au sein de votre clan ou de votre famille, il/elle est à vos côtés. 3e décan, vous n'avez pas besoin d'aide mais vous pouvez en proposer autour de vous.

Gémeaux

La trame de fond est positive pour vous, surtout 1er et 2e décan, mais en superficie, attention à ne pas vous mettre en porte-à-faux avec vos supérieurs, ou même avec votre conjoint. Vous donnerez l'impression d'être totalement indifférent à ce qu'on vous dit et parfois aux consignes qu'on vous donne. Cause toujours, tu m'intéresses, c'est ce que vous penserez et peut-être que vous aurez tort. Écoutez votre gendarme intérieur, il saura mieux que vous ! 3e décan, gare aux bavardages, vous risquez d'aller trop loin.

Cancer

Oubliez tout ce qui peut vous inquiéter, il faut être en confiance aujourd'hui et ne pas oublier tout ce qui est actuellement positif dans votre vie, 1er et 2e décan. Votre optimisme sera augmenté, peut-être parce que vos pensées seront plus positives et que vous envisagerez votre avenir en voyant plus large et plus grand. Surtout ne vous restreignez pas, laissez-vous conduire par votre imaginaire. Je donnerai le conseil contraire au 3e décan ; considérez la réalité plus que vos rêves.

Lion

L'élément Eau domine le zodiaque aujourd'hui, c'est évidemment plus compliqué pour les signes de Feu comme le vôtre. Apparemment, c'est une histoire d'argent qui vous prendra la tête, 1er et 2e décan. Ça peut même être orageux pour le 2e décan qui reçoit l'opposition de Mars : si vous avez fait une demande de prêt, par exemple, on risque de vous le refuser. Mais ne vous découragez pas, ce sera plus facile après le 5 juillet, vous pourrez refaire votre demande. 3e décan, né après le 17 août, on vous impose de travailler autrement et cela vous perturbe.

Vierge

Votre relationnel est au premier plan aujourd'hui, 1e et 2e décan, montrez que vous êtes à l'écoute et que l'avis de vos interlocuteur ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Laissez les penser qu'ils sont votre unique préoccupation et que vous mettez toute votre énergie à vous occuper d'eux. Né autour du 10 septembre, il faudra même montrer du respect à quelqu'un, un représentant de l'autorité, votre boss, un parent... 3e décan, toujours pas de gros problème, en tout cas aujourd'hui.

Balance

Pour être en phase avec vous-même et avec les autres, il sera nécessaire d'être plus attentif que d'habitude aux signaux, parfois faibles, émis par ceux qui vous entourent. Votre intuition fera le reste ! Si vous devez travailler en collaboration avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, votre intuition, la façon dont vous "sentez" les gens sera importante. Mais attention à ne pas laisser l'émotionnel s'en mêler, cela pourrait tout gâcher (1er et 2e décan). 3e décan, une journée plutôt sereine pour la plupart.

Scorpion

Comme le Cancer, vous êtes un signe d'Eau et ils sont favorisés aujourd'hui. C'est-à-dire que d'agréables moments, parfois remplis d'émotions, vous attendent si vous êtes du 1er et du 2e décan. Des émotions amoureuses pour les uns, plutôt esthétiques pour les autres (si vous aimez l'art et la beauté). Les enfants, ou le fait d'attendre un enfant, peuvent également être une chaleureuse source d'émotions. 3e décan, ce sera pour demain, mais on ne sait jamais, vous pouvez devancer la conjoncture !

Sagittaire

La conjoncture étant dans l'émotion, et surtout les bons sentiments, vous ne serez pas forcément à l'aise dans ce climat que vous jugerez avec une certaine sévérité. D'après vous, c'est plus de la sensiblerie qu'autre chose et vous ne mangez pas de ce pain-là ! Cela dit, malgré vous, un souvenir, quelqu'un du passé qui n'est plus là, pourraient créer de l'émotion en vous (1er et 2e décan). Quant au 3e décan, c'est plutôt demain qu'il devra se méfier d'un contexte où ses émotion seront manipulées.

Capricorne

Vous êtes un signe de Terre, vous avez donc besoin d'Eau pour vous nourrir et vous en aurez en quantité aujourd'hui. Vous qui le plus souvent réprimez vos émotions, soit vous en ressentirez, soit vous serez comme traversé par les émotions des autres, et en particulier de quelqu'un de votre entourage. Essayez de ne pas lutter contre, après tout vous devez montrer davantage votre côté humain (1er et 2e décan surtout). 3e décan, apparemment rien de spécial, mais consultez votre ascendant.

Verseau

Une question d'argent sera au centre de vos préoccupations et, sauf exceptions, ce n'est pas votre tasse de thé. L'argent vous indiffère, vous ennuie, ou alors (exception) vous êtes focalisé dessus. Cela dit, il peut aussi y avoir des phases où vous êtes envahi par ce que vous avez sur votre compte en banque et des phases où vous vous en fichez ! En ce moment, on dirait que c'est l'argent en tant que fruit de votre travail qui vous préoccupe, 1e et 2e décan. 3e décan, le paysage est différent aujourd'hui, vous avez des projets en tête...

Poissons

La Lune est de passage chez vous et son harmonie avec Uranus active votre besoin d'apprendre, de vous nourrir l'esprit grâce à des lectures, à l'étude de quelque chose ou même, pour certains à une formation. C'est déjà du passé pour le 1er décan, mais c'est d'actualité pour le 2e, qui en a pour jusqu'en 2023 ! Vous n'en êtes donc qu'au début d'une sorte d'apprentissage, de découverte de quelque chose. Demain, la Lune activera Neptune, cela concerne le 3e décan, nous en reparlerons.