L'horoscope du mardi 20 juillet 2021

Bélier

Une excellente journée pour vous, franchement, aucune dissonance à l'horizon et une Lune Sagittaire qui favorise vos voyages, autant intérieurs qu'extérieurs. Si vous partez aujourd'hui ou demain, vous serez dans les meilleures conditions, quel que soit votre décan : vous serez en totale synchronicité avec la conjoncture. Même le 3e décan, qui subit la dissonance de Pluton dont nous avons déjà beaucoup évoqué le côté négatif, ce 3e décan reçoit un bon aspect de Mars qui lui donne le courage de se battre.

Taureau

Vos pensées du jour seront un peu envahies par une question d'argent, mais elle a plus trait à une vente qu'à une dépense. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en négociation, en tout cas vous le serez dans votre tête, à moins que vous n'effectuiez une opération dans ce domaine et cela vous fera certainement beaucoup réfléchir. Il peut aussi être question d'un placement (1er et 2e décan). 3e décan, comme hier et jusqu'au 29, il peut y avoir des remous en famille ou des émotions fortes.

Gémeaux

Alors, on fait la fête les Gémeaux ? En tout cas, c'est du ressort de Jupiter et comme la planète domine la journée, on peut penser que vous êtes invité quelque part et que vous en êtes ravi car vous adorez participer. Rien ne vous fait plus plaisir que de sentir que vous êtes accepté, intégré à un groupe ou à un milieu. Ce sera le cas aujourd'hui pour le 1er et le 2ème décan ; le 2e pourrait avoir fait une rencontre et il y a un possible engagement. 3e décan, Mars vous incite à vous exprimer un peu trop vite, ou trop fort : mettez la pédale douce !

Cancer

Ambiance Jupitérienne aujourd'hui, c'est-à-dire que tout prendra des proportions, le positif comme le négatif. 2e décan, à mon avis, ce sera du positif puisque Mercure est encore en phase avec Uranus et que vous pourriez avoir une nouvelle surprenante ou que c'est vous qui allez surprendre tout le monde autour de vous ! 1er décan, pour vous aussi ce sera une sorte de réalité augmentée aujourd'hui, surtout au niveau de vos émotions et des inquiétudes que vous pouvez ressentir. 3e décan, même configuration qu'hier, il y a quelque chose à réclamer.

Lion

Un belle journée pour la plupart des Lion, à quelques exceptions près, vous vous sentirez bien dans votre peau, peut-être parce que vous vous rendrez compte que vous plaisez, vous le lirez dans le regard des autres. En outre, vous serez créatif, et quelle que soit votre activité vous serez fier de vous, les compliments ne manqueront pas. Seuls les natifs du 2e décan nés début août ne profiteront qu'à moitié de la jolie conjoncture de ce mardi, à cause toujours de l'opposition de Saturne qui leur donne pas mal de soucis, même s'ils sont à l'arrière-plan.

Vierge

La domination de Jupiter en ce mardi place votre secteur de la famille et de la maison au premier plan. Il est possible que vous receviez des amis ce soir. Mais il est aussi possible que vous passiez d'une maison à une autre parce que vous partirez en vacances, par exemple. Le 1er et le 2ème décan sont les plus concernés, le 1er ayant aussi un problème de patrimoine à gérer, et le 2e devant aborder une discussion/négociation. 3e décan, Neptune sera activée ce soir et demain, il se peut qu'on vous déçoive.

Balance

Une belle journée vous attend, soit elle sera bien remplie parce que vous aurez plein de choses à faire, ou de gens à voir, soit vous allez avoir un échange qui aboutira en votre faveur, surtout 2e décan. Apparemment, vous serez très convaincant, tout en ne vous montrant absolument pas agressif. 1er décan, vous êtes sous les mêmes influences, de plus il peut y avoir un agréable moment de complicité avec un proche. 3e décan, Mars vous donne du courage, peut-être celui de vous dire que vous êtes capable de reprendre votre vie en main.



Scorpion

Jupiter étant le maître de ce mardi, les histoires d'argent seront au 1er plan pour le 1er et le 2e décan. Les uns s'offriront un petit cadeau, ou en achèteront un pour apporter ce soir à la personne qui les a invités (éventuellement). Les autres pourraient recevoir une somme qu'on leur doit, mais rien d'exceptionnel. Et si vous partez bientôt en vacances, votre budget peut vous préoccuper. 3e décan, Mars et Vénus provoquent encore de la colère contre votre conjoint ou un parent.

Sagittaire

La Lune traversant votre signe, vous serez peut-être préoccupé, surtout 1er décan, par une histoire qui vous tarabuste depuis avril/mai et qui peut concerner un bien immobilier, un problème familial ou une négligence passée que vous reprocherait l'administration. 2e décan, vous semblez beaucoup plus stable et prêt à construire, à vous investir dans des études, une recherche, voire une relation. 3e décan, les influx de Neptune sont activés et pour certains c'est un moment où vous manquerez de limites, de repères.

Capricorne

Votre tendance naturelle à vous tenir à distance est accentuée, vous prendrez aussi de la hauteur par rapport aux autres parce que vous n'aurez aucune envie de vous mélanger à eux et de vous mêler de leurs histoires, cela ne vous intéressera pas le moins du monde, ce n'est d'ailleurs pas dans votre nature. Toutefois, cela vous obligera à vous isoler un peu, 1er et 2e décan surtout. Le 3e décan sera dans une autre humeur parce que certains auront l'impression qu'on fait exprès de les mettre à l'écart ou de ne pas répondre à leurs demandes.

Verseau

Une bonne journée en perspective, surtout parce que vous serez occupé par des projets, des choses que vous avez en tête et que vous allez pouvoir développer très bientôt. Peut-être êtes-vous encore au boulot et que justement vous travaillez sur ces projets ? 1er et 2e décan vous êtes les plus concernés et si ça se fait facilement pour le 1er décan, le 2e semble être freiné par un problème personnel. 3e décan, Vénus et Mars étant encore face à vous, difficile de bien vous entendre avec les autres.

Poissons

Il va falloir filer doux aujourd'hui, tout ça à cause de la Lune qui se trouve au zénith de votre thème : du coup, vous vous sentirez obligé de faire votre devoir, chacun dans un domaine différent, bien sûr. Pour les uns ce sera au travail qu'il faudra obéir, suivre des consignes, pour d'autres ce sera un parent ou le conjoint, voire un enfant qu'il faudra prendre en charge, mais tout ceci sera momentané, ça prendra quelques heures. 3e décan, ne soyez pas crédule, ayez l'esprit critique.