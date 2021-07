L'horoscope du dimanche 19 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec le Soleil en Lion à partir de mercredi, vous aurez la pêche et l'envie de vous mettre en valeur, de briller, de vous faire remarquer. Mais votre entourage n'appréciera pas. Enfin, c'est surtout votre conjoint (si vous êtes en couple), ou quelqu'un de jaloux qui trouvera que vous en faites trop et qui tentera de vous remettre à votre place, 1er décan. 2e décan, vous supporterez mal certaines discussions en famille, vous trouverez que rien n'avance et même que les choses auraient tendance à reculer. Un coup d'éclat entre mardi et mercredi ? 3e décan, Mars décuple votre énergie : dépensez-la au lieu de vous énerver.

Taureau

Avec Vénus qui entre en Vierge jeudi, vous aurez besoin qu'on vous dise qu'on vous aime, mais vous trouverez que votre entourage ne vous exprime pas bien son affection. Pourtant, on vous rassurera, ou vous dira des gentillesses, mais ça ne sera pas assez. Le problème est que ce n'est pas de cette manière que vous serez rassuré, 1er décan. Il n'y a que vous qui pouvez vous apporter ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez besoin c'est de vous aimer vous-même. 2e décan, de bons conseils vous seront donnés, écoutez-les, n'en faites pas qu'à votre tête. 3e décan, c'est peut-être le passé qui vous remue ?

Gémeaux

1er décan, le Soleil qui arrive en Lion le 22 vous dit que vous serez bien entouré, et même que vous aurez un public conquis, mais vous trouverez que vous n'en faites pas assez. Que vous n'êtes pas aussi drôle, ni aussi intelligent que ça. Évidemment, vous vous sous-estimerez, mais c'est probablement parce que vous vous comparerez à d'autres. 2e décan, une discussion autour de l'argent pourrait aboutir, à moins que vous ne receviez enfin la somme qu'on vous doit (entre mardi et mercredi). 3e décan, vous aimez le sport ? Vous devrez vous lever tôt si vous voulez regarder les JO à la télé ; il y a 7 h de plus à Tokyo.

Cancer

Désolée, cher Cancer, mais vous allez devoir nous quitter puisque le Soleil entrera en Lion le 22 à 22h28. Quoi qu'il en soit, le 2e décan pourrait avoir une bonne nouvelle d'ici demain, quelque chose d'inattendu, et même parfois d'inespéré pour certains. Et les discussions, négociations seront au 1er plan jusqu'à vendredi inclus. 1er décan, Vénus arrive en Vierge ce jeudi, opposée à Jupiter, vous allez sûrement avoir des émotions fortes dans le domaine amoureux ou dans celui de l'argent. 3e décan, Mars est encore toute la semaine dans votre 2ème secteur : il faut réclamer d'urgence ce qu'on vous doit.

Lion

C'est votre semaine puisque le Soleil arrive chez vous le 22 au soir, et si vous êtes du 1er décan, 2022 sera en grande partie une des années les plus positives depuis longtemps. En mai, Jupiter abordera le Bélier et vous enverra un aspect d'expansion, d'ouverture, de chance, pendant plusieurs mois. Elle sera même encore avec vous lors de votre prochain anniversaire. 2e décan, Saturne cesse peu à peu de s'opposer à vous (début août), votre situation devrait s'alléger, tout en restant préoccupante à l'arrière-plan. 3e décan, Mars est encore chez vous, il faut vous battre, prendre des initiatives, ou vous mettre en colère.

Vierge

Le Soleil vire le Cancer au profit du Lion mercredi soir, alors que Vénus entre dans votre signe. 1er décan, il se peut que vous fassiez une rencontre ou qu'un accord soit décidé. On pourrait en effet vous faire une offre, alors que certains sont sur le point de se marier. Mais Jupiter étant double, quelques-uns seront en train de divorcer. 2e décan, soyez compréhensif avec vos amis et surtout avec vos enfants : après une année scolaire difficile, ils ont besoin de se défouler. 3e décan, ce sont encore les amours secrètes ou imaginaires qui vous feront palpiter.

Balance

1er décan, vous serez très content de l'entrée du Soleil en Lion mercredi soir car la période qui arrive sera remplie de découvertes et de nouvelles connaissances. Sociable comme vous l'êtes, vous serez sensible à la conjoncture qui vous demande d'être ouvert à la nouveauté, autant dans ce que vous allez faire que dans vos rencontres. 2e décan, il se peut que vous ayez du mal à partager ce que vous vivez, on ne vous écoutera pas et vous sentirez que vos proches n'ont pas la même vision des choses que vous. 3e décan, il y a cette semaine encore une dynamique sur l'un de vos projets : ça avance bien.



Scorpion

Vous apprécierez la présence de Vénus en Vierge à partir de mercredi. Vos plaisirs seront décuplés si vous pouvez les partager avec votre chéri/e ou avec des amis. Vous n'êtes pas de ceux qui partagent facilement ce qu'ils ressentent, mais croyez-moi, vous serez content si vous avez quelqu'un à vos côtés ; sa présence sera un partage, 1er décan. 2e décan, Mercure vous regarde avec amitié et veille sur vos voyages, vos déplacements en tout genre, et sur vos échanges avec ceux que vous allez croiser. Toutefois, gare à un imprévu entre lundi et mardi. 3e décan, Mars crée encore de la discorde avec un supérieur ou un parent (jusqu'au 23).

Sagittaire

Le Soleil en Lion à partir de mercredi accentuera votre goût pour l'aventure, la découverte, mais Vénus en Vierge le même jour vous mettra des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que vous apprécierez ce que vous vivez, mais ce que vous ressentirez sera minimisé, contrôlé, peut-être à cause de la présence de quelqu'un que vous n'aimez pas ? (1er décan). 2e décan, Mercure sème le doute dans votre tête jusqu'à vendredi, vous serez en contact avec quelqu'un qui ne méritera peut-être pas votre confiance. 3e décan, la compétition sera au programme : il est vrai que les JO commencent vendredi.

Capricorne

Le Soleil qui arrive en Lion annonce pour vous une période où vous aurez besoin de vous ressourcer ; et ce sont vos activités qui vous permettront de récupérer, pas le repos ! Ne passez pas vos journées sur votre transat, 1er décan (à partir de mercredi), mais faites de l'exercice, des marches, toute votre énergie se rechargera quand vous bougerez. 2e décan, une négociation pourrait aboutir de manière imprévue entre lundi et mercredi, aussi laissez la porte ouverte à l'inattendu. 3e décan, il faudra probablement vous battre pour récupérer quelque chose ; une somme d'argent éventuellement.

Verseau

L'ennui avec le Soleil en Lion à partir de mercredi, c'est que vous allez vous sentir dépendant des autres et que ce n'est pas vous qui prendrez les décisions, 1er décan jusqu'au 2/8). Vous serez probablement en vacances avec des amis ou en famille et le plaisir que vous en aurez sera mitigé, surtout si vous devez vous calquer sur les autres. 2e décan, l'un de vos proches remettra tout ce que vous direz en question, il ou elle vous énervera, cela vous empêchera de vous détendre jusqu'à vendredi. 3e décan, Mars s'oppose encore à vous, si on vous provoque, prenez le parti de rester indifférent.

Poissons

Né en février, l'entrée de Vénus en Vierge, où elle sera opposée à Jupiter, peut autant présider à une rencontre amoureuse, que vous placer face à un choix difficile. Il peut y avoir un divorce, une séparation pour les uns, alors que pour les autres il s'agira de choisir entre deux personnes qui vous plaisent. Laissez passer quelques jours. 2e décan, vos échanges et déplacements seront agréables, aucune dissonance ne viendra gâcher les bons et distrayants moments que vous passerez (jusqu'à vendredi). 3e décan, il y a peut-être quelques travaux d'entretien à faire chez vous. Seul, vous risquez de faire des bêtises, demandez de l'aide.