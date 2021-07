L'horoscope du dimanche 18 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez toujours besoin de faire quelque chose, d'être occupé pour dépenser votre très forte énergie. Le sport est une solution surtout quand il y a de la compétition dans l'air. Vous avez besoin d'avoir un adversaire dans la vie, de détester quelqu'un ou d'affronter des situations difficiles, cela vous permet d'évacuer votre agressivité. Cela concerne évidemment tout le signe et peut-être plus le 3e décan, surtout né entre le 11 et le 16 avril, qui est doublement sous l'égide de Mars, planète d'action/réaction.

Taureau

2ème décan, la mésentente Lune et Uranus va vous rappeler que votre situation n'est pas stable, que vous êtes à un tournant de votre vie. Mais rien ne bouge pour l'instant. Il faudra avancer à un moment ou à un autre, cependant inutile d'anticiper, sauf si vous devez trouver un plan B. Autrement, attendez que la vie vous montre la direction à prendre. 1er décan, libéré d'Uranus, vous pouvez faire un projet et vous en avez un sous le coude. 3e décan, c'est toujours un peu remuant en famille, ou dans votre vie intime.

Gémeaux

Si vous avez des rangements à faire aujourd'hui, profitez-en pour vous débarrasser de tout ce que vous gardez sans avoir la moindre idée de pourquoi vous le gardez. Probablement parce que vous ne pensez pas assez souvent à faire le tri dans ce qui vous appartient et que les choses inutiles finissent par s'accumuler et prendre de la place (2e décan). 1er décan, Jupiter ne devrait pas vous créer de tracasseries aujourd'hui dimanche, aussi profitez-en pour vous détendre avec un bon bouquin. 3e décan, vous semblez vous emballer sur quelqu'un, ou sur quelque chose ; prenez un peu de recul.

Cancer

Un bon dimanche vous attend parce que vous serez en phase avec vous-même, avec votre image et que vos loisirs, vos plaisirs vous absorberont plus que vos pensées, 2e décan. Cependant, vos pensées ne seront pas forcément négatives puisque Mercure entre aujourd'hui dans votre décan, en tout cas vous les exprimerez au lieu de les garder pour vous. 1er décan, Jupiter vous envoie encore des aspects harmonieux mais elle rétrograde et vos affaires financières peuvent ralentir provisoirement. 3e décan, le Soleil a dépassé l'opposition de Pluton, le doute sur une de vos relations sera moins fort.

Lion

Vous qui êtes assez extraverti, vous serez plus intériorisé aujourd'hui. Quelque chose, ou quelqu'un, vous empêchera d'être totalement vous-même ; et vous serez très susceptible. Il semble que vous accordez trop de pouvoir à cette personne, peut-être un parent, quelqu'un de la famille, et quand vous le/la voyez, vous perdez un peu vos moyens, c'est comme si vous régressiez, 2e décan. 1e décan, pas d'autre aspect que celui de Jupiter qui est dans votre secteur financier ; une donation, un héritage, un dédommagement tarde à venir. 3e décan, Vénus et Mars vous mettent encore dans tous vos états !

Vierge

Il apparaît que vous serez en bonne compagnie, quelqu'un avec qui il y a de la complicité et vous serez plus loquace que d'habitude. Vous vous confierez plus volontiers, 2e décan. Mercure entamant un aspect avec vous, vous avez peut-être un projet en tête et vous aurez envie d'en parler avec cette personne. Il ou elle abondera dans votre sens et pourrait même vous donner de bonnes idées pour améliorer votre idée. 1er décan, l'opposition de Jupiter va bientôt se terminer, mais les rencontres ou les mariages sont toujours d'actualité. 3e décan, un amour secret vous semblera être sans issue.

Balance

Votre besoin d'attention et de preuves d'amour de la part de votre conjoint sera très accentué, 2e décan, vous n'en aurez jamais assez parce qu'au fond de vous, vous douterez. Je pense que vous devriez plutôt réfléchir sur cette tendance à douter : est-elle toujours présente dans vos relations amoureuses ? Si oui, le problème vient de vous, pas de l'autre. 1er décan, l'une vos relations professionnelles est une source de doute depuis quelque temps, mais cela devrait se calmer sous peu. 3e décan, Vénus et Mars vous regardent encore, vous pourriez tomber ou retomber amoureux.



Scorpion

2e décan, dans votre signe la Lune est en dissonance avec Saturne, vous pourriez être triste. Vous penserez peut-être à quelqu'un qui n'est plus là, ou qui vous a fait du mal. Début août, Saturne ne vous regardera plus et vous serez tranquille jusqu'en décembre. Le temps peut-être d'accepter une situation qui n'a pas été facile pour vous en janvier-février. 1e décan, pour l'instant, il n'y a que Jupiter qui vous envoie des influx, de bons influx, très créatifs. Mais vous pouvez aussi attendre un enfant. 3e décan, ne revenez pas sur la situation qui vous a mis en colère, inutile de souffler sur les braises.

Sagittaire

Souvent, le Sagittaire s'intéresse aux religions, à la philosophie... Cela ne le rend pas plus sage pour autant, sa nature est double, mieux vaut l'accepter que de lutter contre elle. Ce serait de l'énergie dépensée en vain, dans la mesure où on ne change pas, on évolue. L'important étant d'être soi-même, de ne pas essayer d'être un autre, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec qui vous êtes, pourquoi ne pas consulter quelqu'un pour en parler et apprendre à vous connaître davantage et à vous apprécier tel que vous êtes ; c'est très important pour votre développement personnel.

Capricorne

L'amitié est au premier plan de ce dimanche, il est possible que vous ayez prévu d'aller à plusieurs visiter un endroit, ou vous rendre dans un musée ou un lieu historique. En tout cas, vous ferez quelque chose de votre journée, vous ne resterez pas bloqué sur votre canapé, vous aurez besoin de voir du monde et de faire quelque chose de distrayant, 2e décan surtout. Mais le 1er décan aura aussi envie de changer sa routine, de ne pas faire comme d'habitude et peut-être que vous vous laisserez entraîner par des amis... 3e décan, né avant le 15, après une période difficile, vous allez remonter la pente ; ça prendra juste un peu de temps.

Verseau

Vous aurez hélas quelques obligations contraignantes, probablement dans le domaine familial, 2e décan, et elles prendront logiquement du temps sur vos loisirs. Vous aurez envie de les envoyer promener, et même peut-être que vous le ferez ! Mais dans ce cas, si vous avez le sens du devoir, vous ne pourrez que vous culpabiliser. Cela dit, vous pouvez aussi avoir un travail à terminer en ce dimanche. 1er décan, pas d'aspect pour l'instant, aussi profitez de cette journée " off " pour vous reposer. 3e décan, c'est encore chaud-bouillant sur le plan relationnel, surtout si vous avez un choix à faire !

Poissons

Un dimanche sympathique sur le plan relationnel. Il est possible que vous vous déplaciez pour retrouver un groupe avec lequel vous partagez les mêmes opinions. Mais ce mois étant aussi celui des vacances, certains feront leurs valises et changeront de décor, ce qui leur fera le plus grand bien au moral (2e décan surtout). 1er décan, Jupiter est toujours là et amplifie tout ce que vous vivez et surtout tout ce que vous ressentez, que ce soit de l'amour ou du ressentiment. 3e décan, le Soleil et Pluton en bon aspect indiquent que vous avez fait un bon travail sur vous-même pour être plus sociable.