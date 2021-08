L'horoscope du vendredi 13 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez la réputation d'être cash, de toujours dire ce que vous pensez et c'est ce que vous serez très tenté de faire, 1er décan. Mais en même temps, vous vous direz que cela pourrait se retourner contre vous et vous n'aurez pas tort. Aussi, prenez des précautions oratoires si jamais l'envie de vous exprimer vous démange trop.3e décan, jusqu'au 22, de bons influx solaires vous feront rayonner : vous serez très attirant.

Taureau

Votre chance ces jours-ci, c'est que la rencontre Mercure/Mars est en phase avec vous et vous voit particulièrement sûr de vous et de votre pouvoir de conviction. Toute personne qui aura la mauvaise idée de vous contredire ou de ne pas être assez franche avec vous, se verra remise à sa place. Si vous travaillez, vous entendrez des compliments sur votre savoir-faire et votre puissance de travail (fin du 1er décan).

Gémeaux

Ça va être un peu compliqué ce week-end et même au-delà pour les natifs de fin mai et début juin. La conjonction de Mercure et de Mars est en dissonance avec vous, dans votre secteur de la famille, et vous risquez d'avoir maille à partir avec l'un de vos proches, parent ou enfants. Et vous ne pourrez pas retenir de dire ce que vous pensez, à moins que ça ne soit l'autre personne qui vous dise sa façon de penser.

Cancer

Vous aussi vous êtes plutôt chanceux puisque la rencontre Mercure/Mars est en harmonie avec vous si vous êtes né fin juin et début juillet. Peut-être serez-vous entouré de frères et soeurs avec lesquels vous ne vous entendez pas très bien, et pour une fois vous ne les laisserez pas vous dire des méchancetés. Vous leur montrerez que vous en êtes capable vous aussi. 2e décan, vous y aurez droit à partir de demain.

Lion

Mercure entame une conjonction avec Mars qui va durer jusqu'au 30 août. Elle se forme en ce moment dans votre secteur d'argent et cela signifie que vous allez devoir en discuter sérieusement, 1e décan pour l'instant. Votre interlocuteur ne sera pas du tout décidé à approuver ce que vous demandez. 3e décan, prenez conscience du fait que vous traitez peut-être celui ou celle que vous aimez comme un objet.

Vierge

Mercure occupe la fin de votre 1er décan et court à la rencontre de Mars, mais vous devez déjà vous sentir en colère et l'envie de dire ce que vous pensez vous démange. Difficile de savoir exactement ce qui vous énerve autant, mais c'est sûrement lié à l'attitude d'un proches ou à quelque chose que cette personne vous a dit. 3e décan, né le 19 septembre, Vénus se trouve pile " sur " votre Soleil et ajoute à votre charme.

Balance

Cette association Mercure-Mars qui s'installe indique que vous pourriez malheureusement subir la colère et les cris de personnes qui vous entourent, ce qui risque de beaucoup vous déranger si vous êtes en vacances et que vous êtes sans cesse perturbé ! (1e décan). Il est possible aussi que vous soyez dans un endroit bruyant et que vous ne puissiez rien y faire. 3e décan, être aimé vous importe plus que d'aimer.

Scorpion

Il est possible que vous soyez en vacances en groupe et que cela ne se passe pas très bien avec vos camarades ; surtout 1er décan. A cause de la conjonction Mercure-Mars, on peut penser que vous allez vous énerver très vite contre quelqu'un aujourd'hui, surtout né autour du 31 octobre. Mais ce sera la même chose dans les prochains jours pour ceux de novembre, nous en reparlerons. 3e décan, Vénus adoucit les moeurs.

Sagittaire

Plus que d'autres vous serez sensible à la rencontre Mercure-Mars qui est en formation. Vous n'aurez pas de mots assez durs pour fustiger l'attitude de votre conjoint ou d'un parent - voire de votre boss si vous êtes au travail. Et encore, il semble que vous vous retiendrez parce que vous risquez d'en subir des conséquences. 3e décan, né vers le 18/12, vous sentez qu'un lien très fort vous unit à l'Autre.

Capricorne

3e décan, né après le 16 janvier, on dirait que vous vous autorisez à vivre des bons moments, à vous offrir des douceurs, ou encore à vous laisser aller à vos sentiments. Vous êtes pourtant dans le contrôle et c'est accentué par la conjonction de Pluton avec votre Soleil, mais il semble que vous craquez pour quelqu'un qui arrive à vous faire baisser vos défenses. 1er et 2e décan, votre pouvoir de conviction sera total.

Verseau

3e décan le Soleil a entamé une opposition avec vous qui indique que vous allez avoir une vie sociale plus active, que vous serez invité et ferez des rencontres. Et si vous n'êtes pas en vacances, il est possible qu'on vous fasse une offre que vous aurez du mal à refuser. Il y a de la détente dans l'air en tout cas, peut-être que vous partez en week-end pour le 15 août ? 1er décan, vous avez probablement une réclamation à faire.

Poissons

La conjonction qui s'installe face à vous, entre Mercure et Mars, vous concerne si vous êtes né fin février, mais dès demain ceux de début mars en ressentiront aussi les fortes énergies. Peut-être qu'on vous cherche, qu'on veut vous faire réagir, c'est en tout cas l'impression que vous aurez, même si ce n'est pas le cas. Vous ferez en sorte que ça glisse sur vous. 3e décan, né vers le 17 mars, une invitation, un tendre duo ?