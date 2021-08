L'horoscope du samedi 14 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, 1er décan, on dirait qu'il ou elle vous résiste et ne répond pas aux signaux ou même aux messages que vous lui envoyez. Dites-vous que cette personne ne vous mérite pas et passez à autre chose. Mais attendez demain, la conjoncture sera meilleure qu'aujourd'hui. 2e décan, vous n'avez pas d'importants aspects, vous êtes libre d'être vous-même et de profiter de l'instant présent.

Taureau

1er décan, vous ne serez pas enclin à vous mêler aux autres, vous préférerez rester dans votre coin, peut-être parce que vous ne " sentez " pas une personne de votre entourage ? En particulier si vous êtes né autour du 27 avril. Mais il est clair que vous pouvez aussi avoir un problème avec votre conjoint ou un parent. 2e décan, Mars entame un bon aspect avec vous, il n'y aura pas plus volontaire et obstiné que vous.

Gémeaux

Né en mai, ce sera très passager, quelques heures à peine, mais vous ne vous sentirez pas au top de votre forme. Ce sera un peu irrationnel, vous aurez peur d'avoir attrapé quelque chose, ou alors vous aurez mal quelque part, mais rien qui ne cède à un anti-douleur. Est-ce que vous n'auriez pas envie de vous faire dorloter ? 2e décan, né vers le 31 mai, comme je vous l'ai dit hier, il y a une certaine agressivité dans l'air.

Cancer

Ne vous laissez pas influencer par des craintes irrationnelles, issues de votre fertile imagination, surtout si vous êtes du 1er décan. Certes il peut y avoir un souci, mais veillez à ne pas laisser votre imaginaire l'amplifier. Dans certains cas, cela concerne l'image que vous avez de vous et le fait que vous vous souciez de votre âge. 2e décan, Mars entame un bon aspect avec vous accentue vos tendances autoritaires.

Lion

On ne peut pas dire que vous serez d'une humeur de rêve, 1e décan ! La Lune et Saturne sont en dissonance, du coup vous développerez un pessimisme qui ne vous ressemble pas. Mais votre relation du couple peut être un souci, a moins qu'une association professionnelle ne soit en voie de se terminer, en particulier si vous êtes né autour du 30 juillet. Vous aviez déjà eu une alerte en janvier-février.

Vierge

Vous ne devriez pas être trop ennuyé par la dissonance Lune/Saturne, peut-être serez -vous juste énervé parce que vous ne pourrez pas joindre l'un de vos proches. A moins qu'un rendez-vous, une visite ou un déplacement ne soit annulé aujourd'hui, en tout cas si vous êtes du 1er décan. 2e décan, Mars entame une conjonction avec votre décan, né vers les 2, 3 septembre aujourd'hui. Il ne semble pas que vous serez facile à vivre.

Balance

Évitez, si possible, toute dépense que vous n'aviez pas prévue car vous regretterez de ne pas avoir su résister à une envie qui était certainement passagère. Toutefois, si vous ne vous offrez pas ce que vous voulez, vous vous sentirez frustré ! Vous serez donc dans une impasse et le mieux serait de remettre cet achat à demain, si vous en avez encore envie (1er décan). 2e décan, vous n'avez guère d'aspect, profitez !

Scorpion

La Lune passe par chez vous ce week-end, mais vous ne lui direz pas merci car vous ne vous sentirez pas au top, surtout 1er et 2e décan. 1er décan parce qu'elle sera en dissonance avec Saturne et que vous aurez une sorte de poids sur les épaules ou de boule dans le ventre ; essayez les respirations profondes pour vous détendre. 2e décan, c'est avec Uranus que ça n'ira pas : toujours le même problème relationnel.

Sagittaire

La conjoncture vous prie de vous intéresser à votre vie spirituelle ce week-end. Il faudrait vous poser des questions sur vos croyances, l'une d'entre elles étant peut-être à examiner à la loupe parce que vous avez évolué. Même chose si vous appartenez à un parti politique, il faudrait remettre vos certitudes le concernant en question (1er décan). 2e décan, nous en reparlerons, mais Mars entame une dissonance énervante.

Capricorne

Vous avez d'excitants projets pour le week-end, peut-être une incursion dans un endroit que vous ne connaissez pas, mais à cause de la dissonance entre la Lune et Saturne, il n'est pas sûr que vous puissiez vous y rendre ou que vous apprécierez ce que vous allez voir. Un petit problème avec un ami peut aussi être au menu (1er décan). 2e décan, pour le moment Saturne ne vous gêne plus financièrement.

Verseau

Aïe ! Si vous êtes du 1er décan, né fin janvier, ce n'est pas le meilleur week-end de l'année. Vous serez inquiet pour vous, ou pour l'un de vos amis et cela vous occupera beaucoup la tête pendant quelques heures. Cela dit, vous avez connu pire en janvier-février et là, ça ne durera que quelques heures. 2e décan, né autour du 3 février, la soirée pourrait vous voir anxieux à propos de votre avenir ; ce n'est pas nouveau !

Poissons

C'est une bonne journée pour voyager, pour changer d'horizon, même si c'est parce que vos vacances se terminent et que vous rentrez chez vous. Vous serez un peu nostalgique, 1er décan, étant donné que la Lune et Saturne sont en dissonance, mais cela ne durera que quelques heures et vous ne serez pas tous " atteints ". 2e décan, quelqu'un vous ennuie en ce moment, ou pire, se montre agressif (né vers le 1er mars).