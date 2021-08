L'horoscope du jeudi 12 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une invitation pourrait être au programme pour le 1er décan et le début du 2ème, probablement pour une soirée qui n'aura rien de mémorable mais qui vous permettra de croiser de nouvelles têtes, ou au contraire, de revoir des personnes que vous aviez perdues de vue. Cela dit, c'est peut-être vous qui serez la puissance invitante ! Dans ce cas, les planètes en Vierge indiquent que vous serez un super organisateur.

Taureau

On dirait qu'il y a du boulot, même si vous êtes en vacances, vous aurez une journée très occupée où il ne sera pas question de repos. Toutefois, vous pourriez être très fatigué, 1er décan, et dans ce cas il va falloir faire des efforts pour éloigner les importuns, ceux qui ne font pas attention à ce dont vous avez besoin. Et il est possible que le 2e décan soit à peu près dans le même état d'esprit en fin de journée.

Gémeaux

En dépit des contrariétés liées à un climat familial un peu déplaisant, 1er décan, vous serez bien dans votre peau et content de l'effet que vous produisez sur les autres. La Lune étant en bon aspect avec vous, vous vous entourerez de protections qui seront d'une grande efficacité contre ceux qui sont toujours mécontents de tout ! Ce sera à peu près la même chose pour le 2e décan, à part que vous vous protégerez moins.

Cancer

On ne peut pas dire que le monde extérieur vous attirera : vous préférerez l'intimité familiale à la vie sociale parce que vous aurez besoin de vous sentir protégé, d'être à l'abri de possibles orages dont vous serez, de toute manière protégé car vous n'avez pas de dissonance sur votre 1er et 2e décan, au contraire. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne pourrez que vous en prendre à vous-même. Laissez les autres en-dehors.

Lion

Si vous éprouvez un sentiment bizarre, des pensées qui ne vous avaient pas effleuré auparavant, c'est dû à Saturne et il faut que vous en parliez avec quelqu'un. Quand on partage un poids, il devient moins lourd. Choisissez une personne dont vous savez qu'il ou elle ne vous jugera pas. 2e décan, le Soleil va quitter votre décan en milieu de journée, mais cela ne vous empêchera pas de continuer à vous faire remarquer.

Vierge

Vous serez en pleine réflexion à propos d'une somme à dépenser, probablement pour faire un cadeau. Cela dit, vous pouvez aussi avoir à acheter un objet utile. Quoi qu'il en soit, 1er décan, avec Mercure conjointe à votre Soleil, vous ne ferez certainement pas d'achat d'impulsion, vous vous ferez même conseiller. 3e décan, né après le 17 septembre, Vénus est conjointe à votre Soleil et vous pourrez séduire qui vous voulez.

Balance

La Lune passe par votre signe aujourd'hui, 1er et 2e décan. Cela signifie que vous serez plus sensible que d'habitude à tout ce qui peut être une source de culpabilité. Comme de ne pas terminer un travail dans les temps, par exemple, ou d'oublier quelque chose que vous deviez faire parce que vous avez trop de détails en tête. C'est surtout pour le 1er décan, le 2e se sentira moins concerné tout en prenant ses responsabilités à coeur.

Scorpion

Que vous le vouliez ou non, vous avez besoin de spiritualité en ce moment, c'est-à-dire de penser plus haut, de vous éloigner des contingences matérielles ou d'un contexte familial qui n'est pas très facile à vivre si vous êtes du 1er décan. Cela dit, c'est peut-être votre travail qui vous crée du souci, sans votre thème difficile de savoir. 2e décan, vous aussi vous avez besoin de vous ressourcer pour affronter le changement.

Sagittaire

1er décan, Mars est toujours en aspect dynamique avec vous et il est possible que l'ambiance générale soit un peu énervante, voire agressive pour certains. Mais aujourd'hui, avec la Lune en Balance, vous pourriez être un peu plus détaché et penser à autre chose ; réfugiez-vous auprès de vos amis, ils vous feront oublier le reste. 2e décan, vous n'avez pas la dissonance de Mars et une amicale soirée vous attend.

Capricorne

Essayez d'être le plus conciliant possible, de manière à ce que l'entente règne en famille, ou avec les proches en général. Il semble que ce sera votre responsabilité, ou que vous l'imaginerez ainsi, mais ce n'est pas forcément la réalité. Demandez-vous si vous ne prenez pas automatiquement des responsabilités que vous pourriez ne pas avoir à prendre. 2e décan, vous serez à peu près dans le même état d'esprit en fin de journée.

Verseau

Il n'est pas impossible que vous fassiez un petit voyage ces jours-ci, mais il peut être imaginaire. Par exemple, pour le 1er décan, la Lune et Saturne étant en bon aspect, vous pourriez voyager dans le passé, vous remémorer certaines situations, agréables ou non. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saturne est chez vous, ça peut autant être positif que négatif. 2e décan, vous aussi vous aurez envie de vous changer les idées...

Poissons

Essayez de ne pas trop vous prendre la tête sur une question d'argent, 1er décan, trouvez le moyen de mieux gérer votre argent, en réfrénant vos dépenses ou au contraire en vous autorisant davantage de petits cadeaux. Il vous arrive, c'est rare, d'avoir des oursins dans les poches comme on dit, et de faire trop attention. Cela dépend du besoin de sécurité qui est le vôtre. 2e décan, vous serez dans le même état d'esprit.