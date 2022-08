L'horoscope de la Balance pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres à la Balance au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 septembre au 23 octobre.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Le Lion est l'un de vos meilleurs amis, il gère votre secteur 11 qui est justement celui qui est dédié à l'amitié ! Mais pas que... Il est aussi en lien avec vos projets, les petits et les grands, avec vos espoirs et autres attentes. L'opposition entre Jupiter et votre signe sera relayée par le Soleil (le 1er du mois) et il y a des chances pour qu'une association (que vous espériez) se concrétise ou que vous intégriez une équipe. Mais peut-être pas avant la rentrée...

Vie quotidienne

Mars sera bien placée à partir du 20 et pour plusieurs mois puisqu'elle ne changera de signe que fin mars 2023. C'est-à-dire que vous bénéficierez de ses énergies positives pendant presque 8 mois et que si vous avez à vous défendre, ou à défendre vos idées, vous serez très convaincant. Bien sûr, pour le 1er décan, une histoire juridique peut avoir un rôle à jouer, et pas toujours facile, mais ce mois-ci vous n'y penserez pas, vous ne verrez que le positif des situations.

Vie amoureuse

Vénus occupera le Cancer (2e, 3e décan) jusqu'au 11. Elle est rapide et ne se fera sentir que deux jours pour chacun. Deux jours où vous aurez à choisir entre votre sens du devoir et vos désirs à vous. Ce choix vous appartient, mais pensez quand même un peu à vous ! Après le 11, 1e et 2e décan, Vénus occupera le Lion et sera donc très bien disposée à votre égard. La conjoncture générale sera très favorable et vous ferez certainement des rencontres intéressantes sur le plan amical, ou même pour votre boulot (si vous êtes dans les RH par exemple).

En aparté

La pleine Lune du 12 occupe le Verseau et s'oppose au Lion. Elle est bonne pour la fin de votre 2e décan (né autour du 12 octobre) et valorise vos amitiés. Mais étant en dissonance avec Saturne, cette pleine Lune peut aussi indique que quelqu'un vous manque. La nouvelle Lune du 27 se fait dans le 1er décan de la Vierge et c'est bien sûr la reprise du travail qui sera votre priorité. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info