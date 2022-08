L'horoscope du Capricorne pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Capricorne au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 décembre au 20 janvier.

Climat général

Le très mystérieux secteur 8 est occupé par le Soleil en Lion jusqu'au 23, ainsi que par Vénus à partir du 11. Il produit le plus souvent une tendance à douter, à la fois dans le bon sens (ne pas faire d'erreur) et dans le mauvais (manque de confiance). Vous serez donc souvent méfiant pendant la période Lion, mais vous serez aussi perfectionniste, surtout avec vous-même. Si vous êtes en vacances, votre goût pour la perfection s'exercera sur votre apparence physique, !

Vie quotidienne

Mars vous est favorable jusqu'au 20. Dans un bon signe, le Taureau, elle occupe aussi un secteur des plus positifs de votre zodiaque. Et en effet, si vous utilisez les qualités de Mars Taureau, et surtout sa persévérance, vous atteindrez votre objectif, c'est-à-dire être (selon vous) parfait. Bien sûr vous aurez des efforts à faire, 3e décan, certains se bloqueront... Après le 20, Mars entre en Gémeaux où elle fera des allers et retours jusqu'en 2023. En secteur 6 du travail, elle vous annonce une rentrée très active et une fin d'année laborieuse, vous serez souvent sur les nerfs.

Vie amoureuse

Vénus sera face à vous jusqu'au 11 (en Cancer), 2e et 3e décan, opposée à Pluton la semaine du 8, alors que Mars sera aussi en dissonance avec Pluton. La semaine sera donc marquée par une grosse crise, qu'il s'agisse de jalousie ou... d'argent. Patientez jusqu'à ce que Vénus entre en Lion, où elle sera en harmonie avec Jupiter : si vous êtes en couple, un renouveau est à prévoir, surtout sur le plan sensuel. Cela vous rapprochera beaucoup. Quant aux célibataires, ils seront fortement attirés par quelqu'un ou retrouveront un/e ex. la semaine du 15.

En aparté

La pleine Lune du 12 opposera Verseau et Lion, vos secteurs financiers. Ils représentent aussi vos possessions/dépossessions. Peut-être qu'une négociation vous préoccupera, que vous aurez un choix à faire entre achat et vente. La nouvelle Lune du 27, dans le 1er décan de la Vierge, vous sera très favorable pour effectuer une belle rentrée : vous vous sentirez bien considéré. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

