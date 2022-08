L'horoscope du Scorpion pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Scorpion au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 octobre au 22 novembre.

Climat général

Le Soleil se trouve à présent en Lion, au zénith de votre ciel ; il donne la priorité à vos responsabilités, à votre réussite, celle que vous voulez avoir ou celle que vous avez déjà et que vous voulez conserver. Il est vrai qu'en août, vous ne travaillez peut-être pas mais justement : c'est le moment de tirer des plans sur la comète pour la rentrée et d'entretenir votre image ainsi que les liens avec les personnes qui comptent, non seulement pour votre carrière mais dans votre vie intime également. Montrez-leur qu'ils sont importants à vos yeux.

Vie quotidienne

Votre gendarme intérieur est plus puissant pendant la période Lion (jusqu'au 23) et ceux du 3e décan le ressentiront encore plus que les autres ! Surtout avec l'opposition entre Mars et Saturne la première partie du mois ; vous ne vous sentirez pas très courageux et si vous êtes en vacances, votre choix sera de ne rien faire. Travailler ne sera pas non plus une option. Heureusement, Mercure vous sera d'une aide précieuse entre le 4 et le 26 : elle circulera dans un secteur amical et vous serez bien entouré, quel que soit votre décan. Vous pourrez vous sentir en confiance avec vos amis, ou ce sont eux qui bénéficieront de votre attention.

Vie amoureuse

Jusqu'au 11, Vénus en Cancer vous verra plus émotif, plus sensible aussi aux sentiments qu'on a pour vous. Certes vous vous protégerez parfois un peu trop des déconvenues (3e décan surtout), probablement parce qu'à cause de la dissonance de Saturne vous ne faites confiance à personne. Après le 11, Vénus sera en Lion et si elle donne à l'amour toute sa place pour ceux du 1er décan, le 2e connaîtra quelques jours tendus la semaine du 22. Mais il se peut que votre couple se porte mal depuis quelque temps déjà... Or, vous n'aimez pas les remises en question.

En aparté

La pleine Lune du 12 oppose Verseau et Lion, des signes Fixes comme le vôtre. Vous ne serez pas très tendre, ni très souple avec les autres autour de cette date si vous êtes de la fin du 2e décan. Ne prenez aucune décision qui créerait une sorte d'escalade dans votre situation. Vous avez au contraire intérêt à faire retomber la tension et à réfléchir à deux aux solutions qui s'offrent à vous. Votre horoscope 7 jours sur 7 en appelant le 3210.

