L'horoscope du vendredi 28 mai 2021

publié le 28/05/2021

Bélier

Vous serez mécontent, mais pas de vous ! C’est l’un de vos proches qui dira ou fera quelque chose qui vous déplaira et au lieu de lui avouer ce que vous pensez, vous vous draperez dans votre dignité et bouderez dans votre coin. Vous vous en doutez, ce n’est pas la meilleure attitude à avoir, vous pourriez au contraire lui parler gentiment et lui faire comprendre qu’il y a d’autres manières de s’exprimer ou d’agir. Qu’il ou elle a le choix d’être blessant ou non, au risque de ne pas être compris.

Taureau

Cette fin de semaine est positive pour vous, vous avez peut-être organisé quelque chose, une petite fête entre proches, tout en respectant bien entendu les mesures imposées. De toute façon, vous êtes conscient des risques et vous ne ferez rien pour vous mettre en danger, et les autres non plus. Toutefois, les interactions sociales vous manquent... Par ailleurs, peut-être que vous allez pouvoir vous échapper pour le week-end et aller respirer le bon air quelque part ? Mais ça peut aussi être dans votre jardin...

Gémeaux

La Lune étant en Capricorne, chez Saturne, jusqu’à dimanche, l’ambiance ne sera pas très cool. Vous ne serez pas à l’aise parce que l’un de vos proches boudera, ne voudra pas vous parler, ce qui est difficile à vivre pour un Gémeaux pour qui la communication est essentielle. Ça devrait aller mieux après dimanche, quand Vénus ne sera plus en dissonance avec Neptune. Vous vous sentirez mieux (3ème décan), mais Mercure sera encore fâchée avec Neptune et les échanges ne seront pas top.

Cancer

Plus que d’habitude, vous serez sensible aux états d’âme de vos proches, ils auront une influence sur vos humeurs ; trouvez un travail absorbant à faire et vous pourrez fuir ceux qui vous ennuient. Mais sachez que si vous les renvoyez par la porte, ils reviendront par la fenêtre parce qu’ils auront besoin de vos conseils. Or, vous ne serez pas très disposé à leur parler (à une personne de votre entourage en tout cas), parce que vous trouverez qu’il ou elle dépasse les limites (3e décan).

Lion

La conjoncture est encore bizarre, pas très claire, mais essayez de penser à autre chose aujourd’hui, vous avez sûrement besoin de mettre de l’ordre dans vos idées. Et avec la Lune en Capricorne jusqu’à dimanche, vous avez des chances d’y parvenir. En faisant des rangements, des classements, au bureau ou à la maison. Plus vous ferez autre chose que de penser et de vous focaliser sur un problème qui n’a pas l’importance que vous lui accordez, mieux vous vous sentirez.

Vierge

Vous serez un peu anxieux ce week-end, peut-être parce que vous attendez des résultats, ou une réponse. Il faudrait que vous l’ayez rapidement (3e décan) étant donné que Mercure va rétrograder à partir de dimanche et que les informations arriveront moins vite, ou seront moins positives que prévu. La rétrogradation donne un côté saturnien aux planètes et a donc pour effet de ralentir, voire de provoquer de la frustration dans le domaine géré par votre Mercure.

Balance

Je m’adresse au 3ème décan, vous avez intérêt à rester au vert ce week-end, à ne pas intervenir dans les querelles familiales, sinon cela vous retomberait dessus. Tout ce que vous direz dans le but d’arranger les choses sera mal pris, alors que vous n’avez que des bonnes intentions. La conjoncture sera compliquée encore quelques jours, aussi tenez-vous le plus possible à l’écart et n’essayez même pas de vous expliquer avec ceux qui manquent totalement de délicatesse.

Scorpion

Ce week-end aussi, vous ne serez pas si mal loti que ça ! La Lune en Capricorne vous souffle d’être attentif à vos proches et surtout à ce qu’ils ont à vous dire. Vous aurez l’impression qu’ils ne sont pas très clairs dans leurs explication ou qu’ils se trompent sur un certain point. Essayez de leur remettre les idées à l’endroit, même s’ils ne semblent pas accorder de crédit à vos propos. Ils les auront quand même entendus et enregistrés inconsciemment. Et un jour ils ressortiront.

Sagittaire

Ce sont les questions matérielles qui vous préoccuperont aujourd’hui et demain, notamment 3ème décan. Il y a une solution à trouver et à cause des aspects que vous recevez aussi de Neptune, vous n’y voyez pas clair, c’est le moins qu’on puisse dire. Encore une fois, méfiez-vous des influences, surtout de personnes proches, qui semblent vouloir votre bien et à qui vous avez accordé votre confiance. Prenez du recul encore pendant une dizaine de jours et utilisez votre esprit critique.

Capricorne

La Lune passe par chez vous aujourd’hui et demain, essayez de ne pas vous montrer trop critique avec vos proches, certes vous ne voulez que leur bien mais il vous arrive de ne pas ménager leur sensibilité. Tout simplement parce que vous-même ne voyez pas malice à ce que vous leur dites. En revanche, 2ème décan, il y a de la progression au programme du week-end, notamment dans l’image que vous avez de vous-même. Vous devriez être moins sensible au regard "critique" des autres.

Verseau

Vous risquez d’être plus distrait que d’habitude, moins intéressé par le monde extérieur, mais peut-être parce que vous serez obligé d’être centré sur une personne en particulier qui a des problèmes, peut-être l’un de vos enfants ou un parent. Cela dit, 2ème décan, vous pouvez être replié sur vous-même parce que vous avez mal quelque part, une douleur physique ou morale, cela dépend de votre thème. Vous pouvez avoir un problème osseux par exemple, ou une souffrance liée à une perte.

Poissons

En principe, si vous êtes du 1er décan et que vous avez un souci administratif ou légal, un échange pourrait vous aider, les conseils qu’on vous donnera seront bons et vous avez tout intérêt à les écouter, même si vous n’aimez pas qu’on vous en donne. Peut-être qu’il s’agira de quelqu’un de spécialisé dans le domaine qui vous intéresse. Même chose s’il s’agit d’un proche qui s’y connaît un peu et, dont vous appréciez la loyauté et la sincérité depuis un bon bout de temps.