L'horoscope du dimanche 30 mai 2021

publié le 30/05/2021 à 05:30

Bélier

Arrêtez de vous torturer 3e décan, vous avez peut-être une décision difficile à prendre, mais vous avez des personnes autour de vous prêtes à vous conseiller. Et n’en faites pas qu’à votre tête, surtout né après le 16 avril, reconnaissez que vous pouvez avoir besoin de vos amis, ou de l’un d’entre eux en tout cas qui a déjà été de bon conseil et qui le sera encore. Mais il est vrai que la situation que vous vous préparez à affronter n’est pas facile (né au début des années 80 surtout).

Taureau

N’hésitez pas à fuir, à prendre vos jambes à votre cou si vous sentez que les tensions montent, 2e décan. Vous n’êtes pas un super-héros, vous ne pouvez pas tout gérer. Vous avez probablement de lourdes contraintes sur les épaules et il vous est impossible de vous en débarrasser pour le moment ; il faut attendre que la dissonance entre Saturne qui bloque et Uranus qui veut avancer cesse. Elle se défera à partir du 8 juillet et jusqu’en décembre.

Gémeaux

Un dimanche pas comme les autres peut-être ? En tout cas, il vous est conseillé de privilégier la nouveauté, de sortir de votre zone de confort, bref d’innover. Cela vous changera les idées et c’est pile ce dont vous avez besoin, d’autant plus que Vénus s’éloigne de Neptune (3e décan) et que vous serez moins à vous torturer l’esprit parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire et que vous doutez de tous les conseils qu’on vous donne. D’ailleurs, Vénus changera de signe mercredi.

Cancer

Si vous voulez passer un bon dimanche, n’abordez pas les questions d’argent, cela vous conduirait soit à vous fritter avec vos proches, soit à voir tout en noir. Il est vrai, 3e décan que vous ne serez pas très gâté par les astres dans les prochains jours, nous l’avons vu hier : Mars est chez vous et s’oppose à Pluton. Vous vous trouvez dans une impasse et souvent, avec Pluton, il est question de ce qui représente le pouvoir, c’est-à-dire l’argent. Enfin, c’est une des facettes du pouvoir.

Lion

Uranus, qui est en dissonance avec votre 2e décan, est activée aujourd’hui. Vous aurez tendance à vous angoisser pour votre avenir, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes raisons. Ne vous projetez pas automatiquement dans un futur négatif, il y a malgré tout de l’espoir, il y en a toujours. Il va peut-être falloir que vous changiez d’objectif, de job, ou que vous acceptiez de nouvelles conditions de travail très contraignantes pour vous qui aimez votre liberté d’action.

Vierge

Le mieux que vous ayez à faire aujourd’hui si vous voulez ne pas trop penser, ni tourner en rond dans votre tête, c’est de faire chez vous un rangement par le vide. Débarrassez-vous de tout ce qui traîne, de ce dont vous ne vous servez plus et, à moins que vous ne soyez un collectionneur compulsif, ne gardez rien de ce qui encombre votre espace ; l’espace réel symbolise l’espace psychique et vous avez intérêt à faire le ménage ; c’est ce dont vous avez besoin pour être en phase.

Balance

Vous avez un hobby, vous êtes un peintre du dimanche par exemple ? Concentrez-vous sur ce que vous savez créer, c’est ce qui vous fera le plus de bien aujourd’hui. Votre signe a besoin de beauté, d’harmonie, et il est vrai que vous pouvez en trouver dans des tas de domaines autres que la peinture. Si rien ne vous attire, et si vous avez des enfants, c’est en vous occupant d’eux que vous vous sentirez bien. Mais peut-être aussi que vous penserez avec plaisir à l’enfant que vous attendez ?

Scorpion

Ce sera un peu compliqué pour le 2e décan, mais pas pour les autres. Une affaire de famille, qui provoque en vous de fortes émotions pourrait revenir sur le tapis. Elle s’en va et elle revient, par moments vous n’y pensez pas, à d’autres vous êtes envahi. Votre couple peut aussi être en question, quelque chose ne va pas entre vous et votre conjoint et vous vous demandez si vous n’allez pas vous séparer. Ce n’est cependant pas ce que vous voulez... Essayez de changer vos comportements.

Sagittaire

Ça boume si vous êtes né AVANT le 12 décembre. Pourvu que vous soyez sympa avec vos proches et que vous ne les preniez pas de haut, vous vous entendrez à merveille. Il y aura de vrais échanges, vous pourriez même apprendre quelque chose qui vous amusera ou vous étonnera. Vous-même serez le meilleur pour raconter des histoires drôles et animer une petite réunion amicale ou familiale. Né après le 12, si vous faites une rencontre, ce qui est possible, surtout ne vous emballez pas.

Capricorne

Les astres vous invitent à prendre soin de vous, à vous occuper davantage de vos besoins, ce n’est pas de l’égoïsme mais de la reconnaissance envers votre corps. C’est comme une voiture, si vous voulez qu’elle vous conduise et qu’elle ne tombe pas en panne, il faut l’entretenir et lui donner du carburant. Est-ce que vous vous donnez assez de carburant ? Rien n’est moins sûr, votre signe a souvent tendance à négliger ses besoins, il a semble-t-il d’autres priorité.

Verseau

Arrêtez de vous prendre la tête sur des détails que vous aurez oubliés dans deux jours. Si une pensée vous tracasse, parlez-en, ça lui ôtera sa force émotionnelle. Dire ce qu’on pense a des vertus parfois insoupçonnées, comme justement se décharger d’émotions qui nous mettent mal à l’aise. Cela ne veut pas dire que vous allez en charger l’autre, la personne à qui vous vous confiez, mais que partager enlève à votre pensée son côté toxique et que vous pouvez passer à d’autres sujets.

Poissons

Vous avez de belles occasions progresser en ce moment, 2e décan, mais vous jouez petit bras. Probablement parce que vous ne vous faites pas assez confiance. D’ailleurs, vous doutez tellement de vous que, souvent, on ne vous écoute même pas. Toutefois, certains Poissons, plus jupitériens que neptuniens (vos deux maîtres) peuvent au contraire s’imposer et convaincre les autres qu’ils ont raison sur tout. Du coup, il n’y a parfois pas de discussion possible !