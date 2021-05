L'horoscope du jeudi 27 mai 2021

publié le 27/05/2021 à 05:30

BélierLa pleine Lune d’hier continue à favoriser le 1er décan. En revanche, si vous êtes du 3ème décan, l’opposition entre Mars et Pluton risque de provoquer en vous une grosse colère. Quelqu’un, peut-être même un membre de votre famille, vous met depuis quelque temps dans une situation difficile à vivre, et même parfois douloureuse pour certains. Vous avez pu prendre un parent âgé en charge, par exemple, et son mauvais caractère fait que votre quotidien est devenu quasiment invivable.

Taureau

Né après le 13 mai, vous aurez de sérieux atouts pendant plusieurs jours. Mars en Cancer s’oppose à Pluton et les deux astres vous envoient des influx positifs. C’est-à-dire que vous serez sans concession, parfois un peu trop inflexible, et que si vous avez quelque chose à négocier, par exemple, votre interlocuteur n’aura qu’à bien se tenir, vous n’aurez aucun état d’âme, il faudra qu’il ou elle s’exécute. Demandez-vous si ce n’est pas mauvais pour votre image ; à moins que vous n’en ayez rien à faire !

Gémeaux

Vénus et Neptune ne sont pas d’accord entre elles, n’allez pas imaginer des choses qui n’existent pas, vous vous exposeriez à une grosse désillusion. Cela dit, c’est peut-être déjà arrivé si vous êtes du 3ème décan. Vous vous attendiez à quelque chose de plaisant, et ce n’est pas du tout ce que vous espériez. Mais il se peut aussi que vous soyez malheureux pour d’autres raisons, surtout né vers les 14, 15 juin. Évitez aussi, autant que possible de vous dévaloriser ou de vous laisser dévaloriser.

Cancer

3ème décan, Mars est chez vous à présent et s’oppose à Pluton jusqu’au 8 juin à peu près. Quels que soient vos désirs, vos volontés, votre détermination, vous aurez affaire à une situation où on vous dira non, où vous serez face à un mur. Certains le vivront normalement et passeront à autre chose, d’autres le vivront plus mal et éprouveront une forte colère. Mais il n’y a rien à faire d’autre qu’attendre que la conjoncture se défasse et vous libère : vous n’avez pas le pouvoir.

Lion

La conjoncture est trompeuse, surtout pour le 3ème décan, à la faveur de la pleine Lune d’hier vous avez peut-être pensé qu’une situation allait s’arranger et aujourd’hui vous êtes déçu, peut-être même très déçu. Il peut s’agir d’une promesse qui vous a été faite et qui n’est pas tenue, ou alors d’une situation compliquée sur le plan financier et vous n’imaginiez pas qu’elle en arriverait là. Cela dit, Vénus est rapide et vous ne devriez pas être affecté trop longtemps.

Vierge

Seul le 3ème décan sera sensible à la dissonance entre Vénus et Neptune qui peut représenter une prise de conscience, mais accompagnée d’une désillusion. C’est comme si vous étiez brutalement réveillé au moment où vous êtes en train de rêver à quelque chose d’agréable. Mercure étant elle aussi en dissonance avec Neptune (nous l’avons déjà évoqué), gardez les pieds sur terre, ou demandez à l’un de vos partenaires (affectif ou professionnel) de regarder la réalité en face.

Balance

3ème décan, en principe vous serez sensible à l’opposition entre Mars et Pluton, un peu difficile à vivre sur le plan professionnel ; un obstacle se dresse sur votre route et il va vous falloir du temps pour y trouver une solution. Cependant, cet obstacle peut ne pas être pour vous directement : une personne que vous aimez (votre conjoint par exemple) peut se trouver dans une situation d’impasse et vous enragez car vous ne pouvez rien faire pour lui ou pour elle. Ça peut concerner l’un de vos enfants aussi.

Scorpion

Dans cette ambiance qui peut être délétère, vous tirez bien votre épingle du jeu 3ème décan. Vous profitez de l’opposition Mars/Pluton, les deux planètes étant en phase avec vous. C’est-à-dire que vous allez utiliser toute la force et la détermination qui sont en vous pour faire respecter vos volontés, et personne n’aura intérêt à se mettre en travers de votre route, parce que vous serez sans concession et vous direz des vérités qui peuvent être blessantes, mais justes.

Sagittaire

C’est votre 3ème décan qui a l’attention des astres aujourd’hui et pour quelques jours encore. Mercure et Vénus sont conjointes et toutes deux en froid avec Neptune. Si vous ne vous sentez pas trahi par quelqu’un que vous aimez, il est possible que vous ayez une grosse désillusion à affronter, une personne que vous aimez de révélant très différente de ce que vous pensiez. Vous vous étiez peut-être fait des idées, vous l’aviez mise sur un piédestal et elle est en train d’en tomber, ou en est déjà tombée.

Capricorne

Le ciel est très mitigé aujourd’hui et vous n’échapperez pas à une des dissonances, celle de Mars et Pluton, mais uniquement si vous êtes du 3ème décan. On pourrait vous pousser dans vos retranchements en se montrant très négatif avec vous. Ou c’est vous qui verrez votre situation de manière négative et vous tenterez de communiquer votre ressenti aux autres. Toutefois, ce que vous pensez, êtes-vous vraiment sûr que c’est la réalité et que vous n’imaginez pas des choses qui n’arriveront pas ?

Verseau

Si avec la pleine Lune d’hier vous aviez déjà une forte envie de séduire, ce sera décuplé aujourd’hui, vous n’aurez pas de limites tant vous serez conquis par quelqu’un que vous avez rencontré ou qui était déjà présent, mais avec qui il ne se passait rien. La situation semble avoir évolué et vous vous dites que vous avez le champ libre, que vous pouvez vous manifester et dire ce que vous ressentez. Toutefois, gardez la tête froide, la conjoncture pourrait vous réserver une mauvaise surprise (3ème décan surtout).

Poissons

La même ambiance qu’hier pour ceux de février, mais ceux qui sont sous le feu des projecteurs aujourd’hui, et pour quelques jours, ce sont les natifs du 3ème décan. Préparez-vous à une déception, à une désillusion, et même à une sorte de trahison. Vous n’êtes pas à l’abri, peut-être parce que vous avez fait confiance à quelqu’un qui ne le méritait pas. Ne tentez pas de vous accrocher à tout prix, n’essayez pas d’arranger les choses car vous n’en êtes pas responsable. C’est un partenaire qui tire les ficelles.