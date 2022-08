L'horoscope du lundi 29 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Vous serez sensible à l'opposition entre Mercure et Jupiter qui dure toute la semaine. Vous percevrez davantage les injustices, ou en serez victime vous-même. C'est le 1er décan qui est concerné. Mais il peut aussi être question d'une association, d'un contrat, d'un accord dont il faudra discuter dans la semaine.

TAUREAU

Vous serez consensuel cette semaine, ce sera la meilleure manière de vous débarrasser de ceux qui aimeraient que vous preniez parti, alors que vous ne le voulez pas. Vous n'avez aucune envie de vous engager dans quoi que ce soit, vous voulez juste faire votre boulot et que personne ne vienne vous casser les pieds.

GEMEAUX

Votre semaine devrait être très active, Mars étant dans votre 1er décan. Mais vous aurez tendance à vouloir tout faire trop rapidement et vous risquez d'être maladroit. C'est ce qu'indique la dissonance Soleil/Mars. A moins que vous ne soyez en conflit avec un membre de la famille ou que vous ayez d'ennuyeux travaux à faire chez vous.

CANCER

Vous serez sensible à l'opposition entre Mercure et Jupiter. Soit vous aurez affaire à des interlocuteurs de mauvaise foi, soit c'est vous qui voudrez avoir raison à tout prix. 1er décan en particulier. Une injustice, qui ne date pas d'aujourd'hui, peut également vous prendre la tête, mais il n'y a rien que vous puissiez faire pour le moment.

LION

Deux planètes très dynamiques et entreprenantes indiquent que votre énergie est bien employée si vous êtes de juillet. Vous serez à la fois habile et convaincant, surtout si vous avez un projet à " vendre " à quelqu'un. Mais on peut aussi vous convaincre de défendre une idée, une cause, et même peut-être quelqu'un en particulier.

VIERGE

Dans votre signe, le Soleil sera toute la semaine en dissonance avec Mars et si vous êtes du 1er décan, vous serez impatient, nerveux, mais aussi offensif dans le boulot. Il se peut qu'un supérieur abuse de son autorité et, dans l'idéal, il ne faudrait pas le/la laisser faire. Même si votre respect de la hiérarchie vous freine, affrontez cette personne.

BALANCE

Toujours là, l'opposition Vénus-Saturne peut avoir un effet légèrement déprimant sur le 3e décan. En revanche ceux de septembre auront des rendez-vous productifs, ou des discussions qui aboutiront à un accord. En tout cas, vous ne ménagerez pas vos efforts pour vous faire entendre et comprendre de vos proches ou collègues.

SCORPION

Comme hier et jusqu'à jeudi, vous vous sentirez le ou la mal-aimée et cela pourrait, semble-t-il répéter une situation de votre enfance que vous connaissez bien (3e décan). Par ailleurs, Mercure s'oppose à Jupiter toute la semaine, et vous serez mécontent parce que vous trouverez qu'il y a trop d'injustices dans le monde.

SAGITTAIRE

La dissonance du Soleil en Vierge avec Mars en Gémeaux pourrait accentuer votre tendance à la dispersion et il se peut que vous ayez du mal à vous concentrer. Peut-être est-ce parce que vous aurez trop de choses à faire, ou que vous aurez un problème à régler avec un/e partenaire. Et en période Vierge, tout vous prend la tête !

CAPRICORNE

1er décan, vos échanges ne seront pas toujours faciles cette semaine, vous aurez des reproches à faire à un frère, une soeur ou à l'un de vos enfants, vous serez très critique. Cela dit, cela peut être justifié par son attitude. Pour certains d'entre vous : on peut vous demander de jouer les médiateurs et d'apaiser les querelles.

VERSEAU

Vous recevrez, 1er décan, un bon aspect de Mercure et de Mars qui vous dit de vous exprimer sans mettre de filtres. Vous affirmerez vos opinions avec aplomb. En conséquence, on sera bien obligé de vous entendre et, souvent, de réagir à vos propos. Mais vous ne serez pas provocateur, au contraire, vous fuirez les conflits.

POISSONS

Vos relations, personnelles ou professionnelles, seront compliquées cette semaine natif du 1er décan. Il semble que vous serez plus irritable et susceptible que d'habitude et que vous aurez des réactions qui désarçonneront vos interlocuteurs, peu habitués à ce que vous répliquiez. N'adoucissez pas trop vos propos, cela n'aura pas le même effet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info