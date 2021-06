L'horoscope du lundi 14 juin 2021

publié le 14/06/2021 à 05:30

Bélier

Ne croyez pas que votre énergie soit inépuisable, 3ème décan. En réalité, il semble que vous surestimez vos forces et que vous devriez reconnaître vos limites. Mais le Bélier se pense toujours plus fort, et il croit aussi qu'il domine son corps. Mais c'est le contraire ! 1er décan, vous êtes dans une période où vous avez la force et où rien ni personne ne pourra vous arrêter si vous avez décidé quelque chose. 2ème décan, vous vous trouverez un peu trop sentimental ; mais pourquoi vous en vouloir pour ça ? Le fait est que vous pourriez être perturbé par vos sentiments.

Taureau

Vous avez des problèmes en ce moment, 2ème décan ? Vénus vous dit de vous confier à un proche en qui vous avez confiance, vous vous sentirez soulagé. Partager ses problèmes permet de les alléger, ne les gardez surtout pas pour vous. 1er décan, on peut craindre un petit clash en famille dans le courant de la semaine. Mais aussi, des travaux dans la maison, ou un déménagement pour certains. Il y a une décision à prendre en tout cas. 3e décan, le Soleil vous regarde et vous invite à faire une acquisition, après avoir longuement réfléchi bien sûr.

Gémeaux

Né en mai, la conjoncture est des plus dynamiques, c'est le bon moment pour agir, prendre des décisions, des initiatives, en essayant de ne pas être trop impulsif. Vous aurez tendance à réfléchir très rapidement, c'est-à-dire à balayer la surface des choses sans vous demander quelles seront leurs conséquences. 2ème décan, votre chéri/e sera plus en demande de câlins, voire de preuves d'amour, donnez-les lui ! 3ème décan, bon anniversaire ! Neptune n'est pas en phase avec vous, votre situation pourrait être précaire.

Cancer

Une semaine agréable pour le 2ème décan, Vénus est chez vous, vous serez rempli de bons sentiments. L'amour peut aussi s'épanouir ou renaître sous cette conjoncture, en particulier le week-end prochain. Il pourrait aussi y avoir une rentrée d'argent. 1er décan, vous serez obstiné et très déterminé à obtenir ce que vous voulez, et quitte à créer un conflit, vous ne lâcherez pas prise ! 3ème décan, aucun aspect activé avant le week-end prochain où vos amours seront votre essentiel. Et vous aurez le coeur sur la main.

Lion

1er décan, la Lune est chez vous ce matin, voisine de Mars, du coup vous serez monté sur ressorts ; avis à vos proches, il ne faut pas contrarier le Lion ce matin. Sa réaction risque d'être imprévisible. Vous-même vous sentirez très irritable. 2ème décan, la dissonance de Saturne sera active aujourd'hui et demain, vous vous sentirez privé de quelque chose, très probablement de votre liberté de choisir. 3ème décan, il n'y a pas vraiment d'aspects pour vous cette semaine, réjouissez-vous, cela signifie qu'on vous fiche la paix (voir votre ascendant quand même).

Vierge

Vous serez plus timide et plus intériorisé que d'habitude 1er décan, peut-être parce que vous penserez que le regard des autres n'est pas bienveillant, qu'il est critique. Votre mission, si vous y arrivez : ne pas y faire attention et penser à autre chose. 2ème décan, une agréable semaine en perspective grâce aux bonnes ondes de Vénus qui mettent vos amitiés et relations professionnelles en vedette. Vous pouvez compter dessus. 3ème décan, le Soleil éclaire votre secteur de carrière, il y a peut-être un choix à faire ?

Balance

Mars sera votre alliée toute la semaine, c'est le moment d'accélérer si vous avez un projet sous le coude. Il se peut qu'on vous propose une alliance dans ce domaine. Et cela va vous faire réfléchir car cette association pourrait vous rapporter, 1er décan. 2ème décan, il est possible que vous ayez trop de charge sur les épaules jusqu'à vendredi, seuls les moments où vous serez en famille vous permettront de vous détendre - et encore ! 3ème décan, Pluton n'a pas terminé son opposition mais elle rétrograde. Elle sera néanmoins active en fin de semaine, provoquant une petite crise intime.

Scorpion

Dur, dur d'être un Scorpion du 2ème décan, heureusement Vénus veille ; vous devriez avoir une compensation qui équilibrera le plaisir et le déplaisir. Surtout aujourd'hui et demain où votre vie relationnelle sera à l'origine d'un stress. 1er décan, ce n'est pas facile non plus, mais d'abord c'est passager et ensuite vous avez le choix : vous mettre en colère, ou contrôler votre colère contre un supérieur ou un parent. 3e décan, le Soleil vous envoie des influx qui donnent la priorité à votre travail pour les uns, ou à votre forme pour les autres. Une visite chez le toubib ?

Sagittaire

Une semaine très active, voire hyper active pour ceux du 1er décan, plus vous serez dans l'action et même dans la compétition, plus vous vous sentirez au top. Vous aurez besoin de vous affronter à d'autres, ou parfois de confronter vos idées. 2e décan, a priori ce sont les questions d'argent qui seront en vedette, un terrain d'entente peut être trouvé si vous êtes en négociation à propos d'une vente ou d'un achat. 3ème décan, à part Neptune, pas d'autre aspect. Elle sera active jeudi, alors gare aux embrouilles (toujours les mêmes).

Capricorne

Si vous êtes de décembre, investissez-vous à fond dans un travail, ou dans une recherche d'emploi, vous avez des chances d'obtenir le résultat que vous souhaitez. En effet, Mars vous pousse à l'action, alors que Jupiter amplifie vos chances. 2ème décan, Vénus est face à vous jusqu'à vendredi, profitez-en pour vous mettre d'accord avec un partenaire professionnel, ou pour séduire... 3e décan, pas d'aspect avant vendredi : Vénus sera alors face à vous, en phase avec Neptune, de quoi éprouver des sentiments inconditionnels.

Verseau

Seul le 2e décan ne sera pas au diapason cette semaine, Saturne et Uranus sont en exacte dissonance et vous semblez être bloqué dans votre volonté de progresser. Il y a un obstacle et vous y pensez tellement que vous en faites une montagne ! 1er décan, avec Mars face à vous, il va falloir faire un compromis si vous voulez vous entendre avec un partenaire, professionnel ou affectif. Sinon : conflit. 3e décan, le Soleil vous éclaire toute la semaine et vous met en valeur. Compliments, flatteries, mais vous ne serez pas dupe.

Poissons

2ème décan, deux planètes influent sur vous, Mercure et Vénus. L'une vous invite à réfléchir à ce que l'autre vous propose, c'est-à-dire de dire oui à une histoire de coeur. Mais il peut aussi être question d'argent, de l'argent que vous allez recevoir. 1er décan, plus vous vous investirez dans votre travail, plus vous vous attirerez les grâces de vos supérieurs qui finiront par vous proposer une promotion. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs ! 3e décan, une question familiale ou liée à votre logement sera votre priorité cette semaine.