L'horoscope du vendredi 11 juin 2021

publié le 11/06/2021 à 05:30

Bélier

Votre planète maîtresse, Mars, investit un autre signe de Feu, le Lion. On ne pourra pas vous tenir tant vous aurez d'énergie, de volonté de montrer ce dont vous êtes capable, de désir de briller et d'impressionner les autres. 1er décan, jusqu'au 27 juin, vous aurez l'occasion de recevoir des compliments et d'être fier de vos actions et décisions. Par ailleurs, vous qui aimez la vitesse, il vous est conseillé de ralentir un peu et de ne pas vous mettre en danger juste pour relever un défi !

Taureau

Mars occupe à présent votre secteur de la maison et de la famille. Ça va bouger dans ce domaine, soit que vous songiez à déménager, soit qu'un des membres de la famille (un enfant ?) quitte le foyer. Il se peut aussi que vous fassiez quelques travaux de rénovation ou de décoration chez vous. Si Mars est négative (cela dépend de votre thème de naissance), vous aurez maille à partir avec un membre de la famille, ou avec quelqu'un de votre passé.

Gémeaux

Avec Mars en Lion, vous avez l'assurance d'être encore plus rapide et efficace que vous l'êtes. Un peu trop pour certains, qui auront par exemple tendance à appuyer sur l'accélérateur en voiture. Donc, attention, malgré vous, votre énergie risque de vous faire dépasser les limites. Mais c'est aussi le moment d'entreprendre, de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, sans pour autant bousculer les autres sur votre passage ; il pourrait y avoir des conflits, des désaccords.

Cancer

Mars occupe à présent votre secteur des gains et des acquisitions, 1e décan jusqu'au 27 juin. Il va falloir mettre le poing sur la table pour récupérer une somme qu'on vous doit, ou alors travailler plus pour gagner plus. Il se peut aussi que vous ayez à emprunter pour pouvoir vous offrir quelque chose, et avec Mars les choses ne sont jamais simples, il y a toujours des petits obstacles. Cela dit, votre force et votre détermination devraient vous être très utiles.

Lion

Mars n'était pas venue chez vous depuis juillet 2019, 1er décan jusqu'au 27 juin, elle ne sera freinée par aucune autre planète, on aura donc du mal à vous suivre tellement vous serez rapide, déterminé à gagner sur tous les plans, mais un peu trop impulsif. Si vous parvenez à canaliser vos impulsions, vous obtiendrez ce que vous voulez. Attention aussi à un excès d'autorité, à ne pas vouloir vous imposer quand ce n'est pas le moment. Écoutez votre intuition.

Vierge

Mars se plaçant à présent dans votre secteur 12, dans votre signe d'ombre, le Lion, votre volonté et votre énergie seront à éclipses. A mon avis, vous en ferez trop et vous épuiserez vos réserves plus vite que d'habitude. Pourtant, vous avez l'art de vous économiser, mais peut-être que vous ne pourrez pas faire autrement que de terminer rapidement un travail (avant le 27 juin pour le 1er décan) si vous voulez partir en vacances la conscience tranquille ?

Balance

Une bonne configuration vous est offerte avec l'arrivée de Mars en Lion car la planète va vous inciter à booster vos projets et cela, probablement grâce à l'arrivée d'un nouveau membre dans votre équipe. Quelqu'un de très dynamique et qui apportera son savoir, un savoir qui vous sera très utile. Toutefois, Mars est aussi une planète agressive et il est possible que vous ayez des mots avec l'un de vos amis ou alliés professionnels. 1er décan, entre aujourd'hui et le 27 juin.

Scorpion

Mars a investi le point le plus haut de votre thème, le Milieu du Ciel, qui gère votre vie professionnelle et ses aléas. 1er décan, les aléas sont derrière vous et avec Mars il est possible que vous démarriez un nouveau boulot dans lequel vous allez devoir vous investir à fond. Ce sera peut-être temporaire, un remplacement par exemple, mais c'est mieux que rien ! Dans certains cas, il est possible que vous vous preniez le chou avec l'un de vos supérieurs ou avec un parent, 1er décan d'ici le 27 juin.

Sagittaire

C'est une conjoncture très positive pour le 1er décan (jusqu'au 27). Mars occupe un des secteurs les plus sympathiques de votre zodiaque, ses forces seront décuplées et quand vous aurez décidé de quelque chose, rien ne pourra vous arrêter. Vous aurez la niaque, l'envie de vous dépasser et vous mettrez facilement en compétition avec les autres. Et si vous êtes un sportif, c'est une période où vous pourriez avoir justement une compétition à l'horizon (1er décan toujours).

Capricorne

C'est un peu moins facile pour vous car vous allez devoir vous battre pour obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire une reconnaissance dans votre travail, ou même, pour certains, de pouvoir reprendre le travail normalement, de ne plus être tout le temps en télétravail. Cela fait partie des promesses qu'on nous a faites fin avril, à la date où j'écris cet horoscope. Toutefois, votre entreprise ne l'entend peut-être pas de cette oreille, ce qui peut vous mettre en colère, 1er décan surtout.

Verseau

Né en janvier, Mars a pris place à l'opposé de votre décan et il serait logique que vous vous sentiez agressé. Soit quelqu'un va vous en vouloir et vous le faire savoir, soit vous pouvez être agressé d'une autre manière, par un traitement par exemple, ou encore par un objet que vous aurez mal manipulé. Par ailleurs, dans le domaine de la vie sociale, les relations risquent d'être conflictuelles parce qu'on vous refusera quelque chose et que vous ne pourrez pas vous opposer.

Poissons

Avec Mars en Lion, 1er décan jusqu'au 27 juin, vous serez de vraies petites fourmis, très travailleuses et prêtes également à rendre service à tous ceux qui le demandent. Aussi veillez à ne pas dépasser vos limites et à ne pas épuiser toute votre énergie. Accordez-vous du temps pour vous, afin de vous ressourcer, et surtout faites un tri. Tous ne méritent pas votre gentillesse et votre générosité, loin de là. Par ailleurs, un rapide petit souci de santé pourrait vous inquiéter.