L'horoscope du jeudi 10 juin 2021

publié le 10/06/2021 à 05:30

Bélier

Elle a un côté très sympathique cette nouvelle Lune ! En effet, elle crée de la complicité. Avec vos proches ou même avec des inconnus que vous croiserez dans la rue ; quelque chose vous fera sourire et une onde de sympathie circulera entre vous. Mais, bien entendu, le domaine des échanges commerciaux et verbaux est également au premier plan et c'est une bonne journée pour conclure une affaire, ou vous faire de nouveaux clients. Et cela continuera pendant quelques jours.

Taureau

Votre secteur des gains et des acquisitions est mis en avant par la nouvelle Lune et par sa conjonction avec Mercure. Si vous avez un achat indispensable à faire, vous ne pourrez pas trouver meilleur moment, même si une dissonance entre Mercure et Neptune - toujours active - crée de l'incertitude, la peur de vous tromper, de ne pas acheter le bon objet, de le payer trop cher, etc. Il semble que quoi que vous décidiez, vous continuerez à vous poser des questions !

Gémeaux

C'est votre nouvelle Lune et spécialement si vous êtes né aujourd'hui. Elle ne forme pas d'aspect, ce qui milite en faveur d'un renouveau, qui a peut-être déjà eu lieu il y a quelque temps. Si ça n'a pas été le cas, vous aurez encore des chances en septembre et octobre. De plus, si elle ne fait pas d'aspect, cette NL est quand même conjointe à votre planète, Mercure qui, de ce fait, prend une grande importance : tout ce qui est lié à la communication, aux négociations, à vos moyens d'expression est valorisé.

Cancer

Votre secteur 12 est éclairé par la nouvelle Lune et Mercure, cela donne à votre imagination et à votre intuition un côté très pointu. Fiez-vous à votre première impression et laissez libre-cours à votre imagination, vous pourriez avoir de belles idées, ou des paroles très généreuses, et qui aideront ceux qui vous entourent à mieux supporter leur situation. C'est une nouvelle Lune qui comporte beaucoup de compassion, de capacité à vous mettre à la place des autres.

Lion

Ce sont vos projets, votre vision du futur qui sont mis en lumière par la nouvelle Lune, conjointe à Mercure. Une très belle conjoncture qui vous permet de penser l'avenir avec plus d'optimisme que précédemment, même si Saturne et Uranus sont encore en bisbille et que vous avez des contraintes à supporter. Vous les mettrez de côté pour l'instant, surtout que Saturne rétrograde et vous tire moins en arrière (2e décan). Et avec l'arrivée de Mars demain dans votre signe, vous allez mettre le turbo.

Vierge

Une nouvelle Lune au zénith de votre ciel, accompagnée par la petite Mercure, ce trio étant le symbole d'une possible réussite, d'un objectif atteint. Quelque chose, un travail, pourrait se terminer dans les quinze jours et, selon votre thème, vous en serez très satisfait - ou moyennement. En outre, il se prépare une harmonie entre Vénus et Uranus (né autour des 4, 5 septembre) et vous vous sentirez libéré, vous aurez l'impression de ne plus avoir aucune contrainte.

Balance

La lunaison, plus Mercure, sont en harmonie avec vous et vous ouvrent réellement ou symboliquement de multiples horizons. Vous êtes dans une période faste, même si pour certains les choses avancent un peu trop lentement à leur goût. Ne soyez pas pressé, le temps est le ciment indispensable à la réussite de ce que vous avez entrepris, ou à votre relation avec votre chéri/e. Il se peut aussi que cette nouvelle Lune vous donne des envies de voyages, et que vous en prépariez un.

Scorpion

Vous le savez, les Gémeaux où a lieu la nouvelle Lune est un des secteurs financiers de votre zodiaque, il sera donc question d'argent, en particulier de négociation grâce à Mercure qui est conjointe à cette nouvelle Lune. Il se peut que vous ayez affaire à un interlocuteur qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, ce qui compliquera votre affaire. Mais, a priori, il n'y a pas de dissonance en vue, il est donc possible que vous puissiez faire aboutir cette discussion. Face à quelqu'un d'indécis, acceptez un petit compromis si vous le pouvez.

Sagittaire

La nouvelle Lune est face à vous et il se trouve qu'elle est accompagnée par Mercure et donc très favorable à vos échanges, verbaux ou commerciaux. Il se peut que vous trouviez un accord et que vous réalisiez une bonne affaire. Mais on pourrait aussi vous faire une proposition, ou c'est vous qui aurez une offre à faire. Bref, les autres et la façon dont ils se comporteront avec vous seront essentiels et vous devrez vous montrer respectueux si vous voulez obtenir ce que vous désirez.

Capricorne

C'est votre secteur du travail et de votre organisation quotidienne qui est éclairé par la nouvelle Lune et par Mercure qui s'y trouve conjointe. Si vous cherchez du boulot, il est possible que vous obteniez un rendez-vous sous cette lunaison. Et si vous avez déjà un travail, on pourrait vous en rajouter, ce qui vous fera de l'argent en plus. Et justement, pour beaucoup, il manque cruellement (surtout 2ème décan) étant donné que Saturne occupe cette année votre secteur des gains.

Verseau

Une très agréable nouvelle Lune, située dans un secteur valorisant pour votre ego et qui laisse penser que vous êtes fier de vous, que vous avez fait quelque chose qui vous a valu ou va vous valoir des compliments. Accompagnée par Mercure, cette nouvelle Lune est flatteuse, et peut aussi être en rapport avec votre apparence physique. Vous avez peut-être fait quelque chose pour l'améliorer et on vous trouve en beauté, rayonnant. En tout cas si vous ne faites pas partie des Verseau qui se fichent complètement de leur apparence.

Poissons

La nouvelle Lune est carrément régressive pour vous. C'est quoi votre madeleine à vous : les bonbons, le chocolat, un mistral gagnant ? Évidemment, ça peut être mille autres choses, mais si vous voulez apprécier cette nouvelle Lune qui éclaire votre passé, trouvez ce qui vous rappelle le plus ce qu'il avait d'agréable. Il se peut aussi, comme la nouvelle Lune est accompagnée par Mercure, que quelqu'un de votre passé vous contacte ou que vous échangiez des souvenirs avec un frère, une soeur.