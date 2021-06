L'horoscope du dimanche 13 juin 2021

publié le 13/06/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous êtes de mars, vous déborderez d'ardeur aujourd'hui, surtout ce soir. Votre partenaire vous émoustillera ou ce sont vos fantasmes qui seront excitants. En tout cas, vous serez prêt à tout pour faire plaisir à l'autre et en avoir en retour. 2ème décan, Vénus vous fait rêver à l'amour idéal, qui vous laisserait une part de liberté et vous pouvez le trouver. 3e décan, il se peut qu'il y ait un problème avec la famille qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous n'y trouvez pas votre place peut-être ?

Taureau

Né en avril, vous serez mécontent de l'attitude d'un membre de la famille, vous vous sentirez mal aimé alors que vous avez l'impression de tout lui donner. Il faut dire que la dissonance que vous envoie Mars vous rend très sensible et susceptible. 2ème décan, l'un de vos proches pourrait vous faire l'agréable surprise de vous appeler ou même de débarquer chez vous à l'improviste. Vous évoquerez des souvenirs. 3ème décan, vos pensées tourneront autour d'une personne qui vous intrigue beaucoup (né autour du 14 mai).

Gémeaux

Mercure rétrograde à présent dans votre 2e décan et y restera jusqu'au 2 juillet ! La relation avec un proche ou un enfant adolescent vous occupera beaucoup la tête. Soit parce qu'il y a des examens à passer, soit parce qu'il y a un problème qui semble insoluble pour l'instant. 1er décan, la conjonction de Lune et Mars ce soir vous donnera la bougeotte, vous serez un peu sur les nerfs. 3ème décan, le mieux aujourd'hui c'est de ne rien prévoir, on a probablement prévu pour vous !

Cancer

Aujourd'hui, c'est avec Uranus que Vénus est en amitié et c'est excellent pour l'ambiance sentimentale du 2ème décan. Votre partenaire vous surprendra ou c'est vous qui pimenterez votre relation en faisant quelque chose d'inhabituel. 1er décan, Jupiter est toujours votre alliée, aussi tentez votre chance si quelqu'un vous plaît ou si vous voulez retenir quelque chose pour les vacances. Vous avez du bol en ce moment ! 3ème décan, ne soyez pas trop en confiance avec l'un de vos proches, il ou elle semble bien cacher son jeu.

Lion

1er décan, la soirée risque d'être chaude, vous serez trop réactif et vous pourriez vous fâcher avec quelqu'un, puis regretter rapidement votre impulsivité. Mais ce n'est qu'une des interprétations de la présence de Mars chez vous depuis vendredi. 2ème décan, Vénus est dans votre signe d'ombre et sa dissonance avec Uranus vous oblige à vous poser des questions sur l'avenir de votre couple, ou sur votre propre avenir. 3ème décan, les projets que vous avez en tête sont en train de se concrétiser.

Vierge

Grâce à l'harmonie exacte entre Vénus et Uranus, 2ème décan, vous pourriez vivre un moment un peu spécial aujourd'hui, hors du temps et de l'espace. Surtout si vous êtes né autour des 5, 6 septembre. Vous pourriez aussi avoir conclu un accord imprévu. 1er décan, vous ne serez pas de très bonne humeur en fin de journée, votre situation vous mettra en colère et vous ne pourrez rien faire. 3ème décan, la journée pourrait être consacrée à vos amis ou à des activités sociales, à de l'entraide.



Balance

Vénus étant votre maître, son harmonie avec Uranus peut vous donner soudain envie d'autre chose, de ne plus porter vos proches à bout de bras, 2ème décan surtout. Jamais vous ne les laisserez tomber, mais une pause vous ferait du bien. 1er décan, vous aurez la forme en fin de journée avec la rencontre Lune/Mars ; vous pourriez avoir une idée de génie et vous laisserez passer la nuit pour voir si elle est aussi géniale demain. 3e décan, né autour du 19, les problème rencontrés en famille ou à cause d'un bien immobilier vous préoccupent encore.

Scorpion

2ème décan, Vénus et Uranus intensifient vos sentiments et le désir que vous avez de l'autre. Exprimez-le, n'ayez pas peur de déplaire, avec Vénus ça n'arrivera pas. Vous pourriez même être surpris de la réaction de l'autre, il/elle répondra à vos attentes. 1er décan, la soirée ne sera pas facile, l'attitude d'un proche vous aura mis en colère mais vous vous contrôlerez alors que vous devriez peut-être régler tout de suite le problème. 3ème décan, une bonne journée, vous pourrez vous évader, réellement ou en pensée, changer de décor, d'idées...



Sagittaire

Une soirée top pour ceux du 1er décan, je ne sais pas si vous allez faire la fête mais en tout cas vous serez dans une ambiance très conviviale, tout ce que vous aimez ! Le seul conseil à vous donner, c'est de ne pas dépasser les limites (boissons, etc.) 2ème décan, si vous percevez que votre chéri/e est jaloux/se, c'est qu'il/elle ne se sent pas valorisé ou pas en sécurité. Le mieux est de le/la rassurer sur vos sentiments. Mais faites-le sérieusement. 3ème décan, vous devriez parler de votre situation avec un professionnel de l'écoute.

Capricorne

Le 2ème décan reçoit les influx de Vénus et Uranus, ils vous ouvrent des perspectives amoureuses, peut-être parce que vous apprenez à vous aimer davantage. Les autres le sentent et cela les attire comme un fluide magique. 1er décan, si vous êtes en couple, la soirée ne sera pas très tranquille, vous en voudrez à l'un de vos proches mais vous ne direz rien ; en revanche vous le bouderez ! Est-ce bien raisonnable ? 3e décan, une belle journée dans l'ensemble, vos relations avec les autres, ou avec votre chéri/e, s'améliorent de jour en jour.

Verseau

Uranus, votre maître, et Vénus sont en bonne relation et même si c'est le fruit de votre imagination, vous vivrez une aventure amoureuse qui peut être torride. Étant donné que Vénus est en Cancer, le signe de l'imaginaire, on peut douter de la réalité des choses. 1er décan, ça risque de barder ce soir, votre chéri/e ou un ami ne sera pas du tout d'accord avec vous et le ton risque de monter. 3e décan, c'est la vie sociale, la politique qui vous intéresseront le plus en ce dimanche : journaux, émissions radio-télé, tout vous passionnera.

Poissons

L'amour continue à circuler pour le 2ème décan, il se pourrait même que vous viviez un moment pas ordinaire, ou que vous fassiez une rencontre surprenante. Surtout né les premiers jours de mars, tout peut arriver sous la conjoncture de ces jours-ci. 1er décan, il se peut que vous soyez mal fichu ce soir, soit parce que vous ne vous serez pas mis de limites côté gourmandise, soit parce que vous aurez une douleur. 3ème décan, une journée de rêve où votre imaginaire vous fera voir tout en rose.