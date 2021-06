L'horoscope du samedi 12 juin 2021

publié le 12/06/2021 à 05:30

Bélier

1er décan, nous avons vu que Mars était en amitié avec vous et, en plus de ce que je vous ai dit hier, il est possible que votre esprit de compétition soit très stimulé. En effet, il arrive que le Bélier soit sportif et parfois même à un très bon niveau. 2e décan, une petite réunion familiale pourrait avoir lieu, peut-être pour un anniversaire ou un autre genre d'événement. Ce sera très agréable. 3ème décan, la dissonance de Pluton pourrait vous dégoûter de votre métier et vous donner envie de faire autre chose.

Taureau

Né début mai, l'un de vos proches vous fera très plaisir, soit par sa présence, soit parce qu'il ou elle vous dira des choses qui vous feront vraiment chaud au coeur. Cela concerne le 2ème décan, qui subit par ailleurs des dissonances désagréables. 1e décan, Mars attaque ! Vous serez en effet sur la défensive face à un proche qui se montrera désagréable, voire agressif. 3ème décan, vous avez trouvé le moyen de vous rendre utile en intégrant, éventuellement, une association d'entraide.

Gémeaux

Chez votre voisin du Cancer, la Lune rencontre Vénus ce matin. Vous serez content d'un cadeau, d'une rentrée d'argent, ou d'une preuve d'amour de votre chéri/e. Cela concerne surtout ceux de début juin, qui pourraient même avoir une bonne surprise ces jours-ci. Mais ceux du 1er décan n'ont rien à redire à la conjoncture, la présence de Mars en Lion depuis hier leur donne du peps, l'esprit d'entreprise et un humour parfois dévastateur : gare aux conflits à cause d'un bon mot !

Cancer

La Lune croise Vénus dans votre signe, profitez-en pour montrer à l'autre combien vous lui êtes attaché et si vous êtes célibataire, faites du charme tous azimuts. Vous pourriez faire une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas et on peut parier qu'elle vous fera beaucoup rêver. Si vous ne concluez pas, bien sûr. Cela dit, Vénus représente aussi l'argent, on peut donc penser que vous pourriez recevoir de l'argent que vous attendiez, ou que les affaires marcheront.

Lion

Né en juillet, Mars occupe votre décan et, en plus de ce que je vous ai dit hier, vous allez être aussi extrêmement combatif, presque agressif si on vous frustre. Avis à ceux qui vous entourent : il ne faut pas priver le Lion de quoi que ce soit, sa réaction serait imprévisible et très agressive. Il se peut aussi que vous recherchiez la polémique, tout simplement parce que vous voudrez avoir le dessus sur l'autre. Il se peut aussi que, dans votre impatience, vous vous fassiez mal quelque part.

Vierge

Lune et Vénus se rejoignent dans votre secteur d'amitié, vous avez peut-être un agréable projet avec des amis, une sortie, quelque chose d'un peu spécial. En tout cas vous ne suivrez pas votre routine habituelle si vous êtes du 2ème décan et c'est justement ce qui vous plaira aujourd'hui. Mais le 1er décan ne sera pas dans la même ambiance, il reçoit cette opposition de Jupiter qui oblige certains à se défendre contre une forme d'injustice, nous en avons déjà parlé.

Balance

C'est votre secteur professionnel qui est éclairé par la Lune et Vénus, 2ème décan, vous avez peut-être eu un succès récemment, ou en tout cas il se profile et vous vous en réjouissez. Cela dit, l'aspect est très rapide, quelques heures, et il se peut qu'il s'agisse de quelque chose de très banal. 1er décan, Mars booste vos projets, comme nous l'avons vu, mais également votre vie sociale, vos meetings professionnels. 3ème décan, vous avez du mal à vous motiver dans votre boulot.

Scorpion

Très jolie conjoncture pour le 2ème décan, vous avez bien besoin cette page de détente et de bien-être qui vous sera offerte gratuitement si vous prenez du recul. Vous pensez trop en ce moment, et vous ne pensez pas toujours de manière positive. Du coup vous avez le nez dans le guidon. 1er décan, la colère n'est pas bonne conseillère, il faut la canaliser et l'utiliser à votre avantage et non pour détruire. 3ème décan, Mercure ne vous gênera plus dans votre quotidien jusqu'à début juillet.

Sagittaire

Le plus en forme en ce moment, c'est le 1er décan ; si vous avez à exprimer vos opinions ou à dire franchement ce que vous pensez, vous n'irez pas de main morte. Vous serez tellement persuadé d'avoir raison, que vous persuaderez les autres. 2ème décan, la rencontre Lune/Vénus vous regarde avec bienveillance, il se peut que vous touchiez une prime, un bonus, ou que vous vendiez quelque chose à un bon prix. 3ème décan, Mercure quitte l'opposition à votre Soleil, un petit souci s'éloigne provisoirement.

Capricorne

2ème décan, la Lune et Vénus se rencontrent face à vous et vous promettent un moment romantique avec l'élu/e de votre coeur. Si vous exprimez vos sentiments ! Il ne s'agit pas de faire de grandes déclarations, mais de faire sentir à l'autre que vous l'aimez, sans mettre de réserves. 1er décan, des embrouilles au boulot ? En tout cas, vous serez mécontent dans les prochains jours. 3ème décan, vous avez une bonne intuition en ce moment, servez-vous-en au lieu de vouloir tout rationaliser.

Verseau

Vous serez agréable, voire gentil avec ceux qui vous entourent. Votre but étant de satisfaire votre besoin de vous faire aimer de tous, qui est très accentué ces jours-ci. C'est le 2ème décan qui est concerné et qui en aura des retours positifs. La présence de Saturne chez vous peut vous donner le sentiment d'être mal aimé. 1er décan, gare aux conflits avec Mars face à vous, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Quant au 3ème décan, il pourrait bien se découvrir des ressources insoupçonnées... ou retrouver un objet perdu.

Poissons

2ème décan, vous vous sentirez aimé, que ce soit par votre chéri/e ou par vos enfants. D'une manière ou d'une autre, des ondes d'amour circuleront. Ça peut aussi être d'origine amicale, ou alors vous allez faire rapidement une rencontre. 1er décan, avec Jupiter chez vous c'est " grâce ou disgrâce " ; il se peut en effet que quelqu'un cherche à vous discréditer, mais il faut absolument vous défendre. 3ème décan, les soucis liés à un proche ou à un enfant, sont moins envahissants.