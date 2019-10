L'horoscope du jour du 31 octobre 2019

publié le 31/10/2019 à 07:09

Bélier

Une bien belle journée pour ceux nés après le 15 décembre, vous pourrez vous évader, faire la fête, ou encore vous targuer d'une réussite valorisante. Si c'est votre cas, elle fera beaucoup de bien à votre réputation et pourrait vous valoir des félicitations. Mais les voyages et les relations avec l'étranger sont également très positifs aujourd'hui. C'est encore un peu difficile pour ceux du 2ème décan (fin du décan), on vous met encore des bâtons dans les roues jusqu'à dimanche.

Taureau

Des bonnes nouvelles d'une vente qui a été un réel problème pour vous cette année ? En tout cas, il se pourrait que vous puissiez bientôt la conclure. Cela vous concerne tous, évidemment, mais plus particulièrement le 3ème décan qui reçoit en ce moment les influx de Jupiter. Mais il peut aussi être question de finaliser une question d'héritage, de donation ou de remboursement d'un dommage que vous auriez subi et dont vous ne seriez pas responsable.



Gémeaux

Né après le 12 juin, Lune et Jupiter sont face à vous. Une association, un mariage, un travail en équipe, il se peut que votre bien-être personnel soit lié aux autres. Peut-être à un/e seul/e autre, si vous avez fait une rencontre ou si vous vous mariez, ou entamez une vie commune. Mais vous avez également pu avoir quelques tracasseries administratives ou juridiques, comme nous l'avons souvent évoqué. Mais tout est en train de s'arranger.

Cancer

Lune et Jupiter se rencontrent dans votre secteur du travail et de la forme, 3ème décan. C'est le bon moment pour mettre vos compétences en valeur et, peut-être, obtenir de meilleures conditions de travail. Mais si vous avez un souci de santé répétitif, il est possible aussi que vous trouviez ou ayez trouvé le bon traitement et que vous vous sentiez bien mieux qu'auparavant. Au négatif, cette configuration peut symboliser des problèmes avec un collègue ou un employé.



Lion

Pour vous aussi c'est une agréable journée, vous êtes un des signes qui aiment la fête, quelle qu'elle soit, vous serez donc en phase avec les énergies du jour. Cela concerne surtout le 3ème décan, mais vous pourriez tous avoir des échos de cette agréable ambiance, qui peut être liée au fait que vous allez vous amuser avec vos enfants, ou avec des enfants dont vous vous occupez, par exemple. 1er décan, nous en reparlerons demain, mais Vénus va vous envoyez de bons influx.



Vierge

Les déplacements sont encore d'actualité, mais les réunions familiales sont aussi au programme. Vous pourriez vous retrouver à l'occasion d'une cérémonie, il est vrai que c'est demain le 1er novembre... Mais l'ambiance de ce jeudi semble quand même assez gaie, aussi il y a peut-être une petite fête en famille... En tout cas si vous êtes du 3e décan. Vénus et Mercure sont toujours en bon aspect également, et vont dans le sens d'une réunion chaleureuse avec vos proches.



Balance

3ème décan, vous serez bien entouré aujourd'hui, vous apprécierez la compagnie de certains de vos proches à qui vous rendrez visite ou qui viendront vous voir. Il y aura beaucoup d'échanges, vous vous raconterez vos vies, peut-être parce que vous ne vous voyez pas souvent ? Seuls les natifs de la fin du 2ème décan sont encore un peu ennuyés par Mars et Saturne, qui créent des limites, mais la conjoncture est en train de se défaire, ça va vite se décoincer.

Scorpion

Une jolie rencontre aujourd'hui entre Lune et Jupiter, elle peut signifier pour ceux du 3ème décan, que vous allez obtenir qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Dans certains cas, la journée sera bonne pour vous faire un bonus, réussir à traiter une affaire ou encore vous offrir un joli petit cadeau. Bref, c'est le domaine matériel qui est mis en avant, versus le côté spirituel que certains affectionnent beaucoup. Mais le 2ème décan y est plongé dedans depuis quelque temps...



Sagittaire

Vous ne serez pas les plus malheureux, surtout 3ème décan. Il y aura probablement une ambiance de fête toute la journée et on sait à quel point vous aimez ça. Si vous êtes un vrai Sagittaire en tout cas ! La fête d'Halloween y est peut-être pour quelque chose et vous y participerez avec plaisir. Toutefois, pour certains dont le Jupiter natal n'est pas bien aspecté, il se peut qu'une affaire administrative vous tracasse, mais plus pour longtemps.



Capricorne

Aussi intériorisé qu'hier, vous resterez spectateur des événements, vous n'aurez pas envie de participer à l'ambiance festive, sauf ascendant Sagittaire ou Lion. Ce sont les deux signes du Zodiaque qui adorent faire la fête, les Gémeaux également. Sinon, vous resterez dans votre coin, amusé peut-être, mais vous vous direz que vous avez autre chose à faire. Et il est vrai que certains natifs du 2ème décan ont un important obstacle à dépasser, ce qui devrait être fait dans les prochains jours.



Verseau

Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit de... Un discours que vous ne devez pas tenir aujourd'hui parce que, en fait, vous aurez tous les droits 3ème décan. Vous avez une autoroute devant vous jusqu'en décembre, rien ne peut arrêter votre progression ; en tout cas si Jupiter joue un rôle positif dans votre thème personnel. Né en 60, 72, 84, 96 par exemple, Jupiter était dans son signe lors de votre naissance, et elle s'y retrouve en ce moment, vous démarrez un nouveau cycle.



Poisson

Évitez, s'il vous plaît, de donner de leçons à ceux qui vous entourent et surtout s'il s'agit de l'un de vos supérieurs et même si vous voyez qu'il ou elle se trompe. Vous feriez peut-être triompher la vérité, ce qui est votre but, mais l'autre vous détestera parce que vous l'aurez pris en faute. Vaut mieux ne pas vous faire détester par ce supérieur, d'autant plus que vous avez peut-être déjà des problèmes avec lui/elle, ou avec un autre. Vos rapports avec l'autorité ne sont pas au top !