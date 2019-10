L'horoscope du 29 octobre 2019

publié le 29/10/2019 à 06:17

Bélier

Une semaine sympathique, surtout à partir de demain, vous allez pouvoir vous évader, partir quelque part ou vous changer les idées d'une autre manière. En tout cas, vous pourriez prendre quelques jours puisque vendredi est férié et cela ne vous fera pas de mal ! Né après le 7 avril, vos relations avec les autres seront parfois contrariantes, surtout né vers le 7 précisément ; mais vous pouvez aussi avoir attrapé un petit virus ou avoir un choix à faire et hésiter.

Taureau

Né après le 16 mai, une semaine tout en douceur et en bien-être avec l'autre, que vous soyez en vacances ou non. Célibataire, une rencontre vous intriguera, la personne vous plaira et vous aurez éventuellement envie de mieux le ou la connaître. Mais ne traînez pas trop ! Les bons aspect se terminent vendredi et comme vous avez la réputation d'être un peu lent à la détente, je crains que vous ne laissiez passer l'occasion en vous disant que vous en aurez d'autres.

Gémeaux

C'est en fin de semaine que la conjoncture commencera à être vraiment intéressante pour le 1er décan avec l'entrée de Vénus dans votre secteur du coeur. Peut-être que vous allez prendre quelques jours à la faveur du 1er novembre et que vous serez simplement dans un endroit plaisant, avec des personnes que vous aimez et que l'ambiance sera chaleureuse, conviviale, amusante. Mais certains pourraient aussi tomber sur quelqu'un qui leur plaira ou leur fera du charme.

Cancer

Mercure et Vénus vont s'occuper de vous, 3e décan, il y aura donc du plaisir au programme, grâce à votre partenaire pour les uns, à vos enfants pour les autres. C'est une semaine de vacances, il se peut donc que vous soyez plus proche de votre progéniture et que la prochaine fête d'Halloween soit pour vous l'occasion de vous amuser autant que vos enfants. Il est vrai que le Cancer garde longtemps son âme d'enfant, parfois toute sa vie. Et pourquoi pas, si elle est capable d'émerveillement ?

Lion

Une semaine tournée vers la famille pour ceux du 3ème décan, qui ont peut-être récemment accueilli un enfant ou qui sont en vacances avec leur progéniture. Toutefois, nous sommes en période Scorpion et ce signe est (pour le Lion) celui de la famille, du foyer, de vos racines... Il est donc possible aussi que vous alliez passer quelques jours (vendredi est férié) chez vos parents ou chez l'un d'entre eux et que vous y retrouviez des proche que vous ne voyez pas souvent.

Vierge

Sensible aux influx de Mercure, c'est votre maître, vous apprécierez sa conjonction avec Vénus qui vous donnera autant de plaisir à travailler qu'à vous distraire. Cela concerne surtout le 3ème décan, qui sera le mieux servi cette semaine. De surcroit, Vénus (plaisirs, sentiments) entrant en Sagittaire ce vendredi, les natifs du 1er décan pourraient passer un petit week-end sympathique, parfois chez un membre de la famille ou parce qu'il y aura une réunion familiale au programme.

Balance

Nous parlions d'argent hier, eh bien justement certains pourraient se faire un petit bonus dans les prochains jours, ou voir leur chiffre d'affaire un peu à la hausse. Mais il peut être question d'argent pour bien d'autres choses, comme d'acheter un bien par exemple : Jupiter est en train de glisser vers le signe-secteur qui gère la maison et la famille, vous aurez donc envie de vous agrandir, dans un domaine ou dans l'autre. Quelqu'un, une pièce rapportée, peut aussi faire son apparition.

Scorpion

Ça balance toujours pas mal pour votre 3ème décan. Né après le 17 novembre, Mercure et Vénus réunies dénotent un pouvoir de séduction au top. Si vous voulez plaire à quelqu'un et lui dire que vous êtes intéressé, c'est la bonne journée pour. Vous aurez les mots, le coeur, la bonne manière de communiquer. Bref, s'il doit y avoir une conquête, c'est le moment. Mais il se peut aussi que vous receviez une somme d'argent que vous attendiez.

Sagittaire

Vous plaisez à quelqu'un mais cette personne n'est pas du tout votre genre. Heureusement, vous avez une capacité d'indifférence au-dessus de la moyenne et votre attitude suffira à lui faire comprendre que vous ne voulez pas de lui ou d'elle. Mais il semble que cette personne soit accrocheuse et qu'elle n'en restera pas là. Ne lui envoyez aucun signe, même négatif, restez juste indifférent et choisissez la fuite ; peu importe ce qu'en pense cette personne.

Capricorne

Cette semaine, Mercure et Vénus seront en phase avec vous 3ème décan, elles ont pour vertu de faciliter vos rencontres surtout dans le domaine professionnel. Vous pourriez vous faire des alliés, des relations qui vous seront utiles un jour ou l'autre et à qui vous pouvez également être utile. Et c'est très important, quoi que vous en pensiez, d'avoir des alliés surtout si vous travaillez en entreprise. Il est évident qu'il faut être un peu " politique " pour progresser.

Verseau

Né après le 12 février, il est possible que vous ayez une excellente idée ces jours-ci et que ce concept connaisse rapidement un important développement. D'ailleurs, vous êtes déjà en train de travailler dessus et vous sentez, vous pressentez ce qu'il va se passer de positif à travers ce projet. Par ailleurs, toujours né après le 12, il n'est pas exclu aussi qu'on vous fasse une proposition, mais pas pour tout de suite... Cependant, cela ne saurait trop tarder, Mars va tout accélérer la semaine prochaine.

Poissons

Vous pourrez bénéficier de très bons conseils si vous êtes né après le 14 mars. Vous en aurez besoin pour mieux gérer des rapports souvent délicats avec l'autorité. En effet, Jupiter est à votre zénith et tout ce qui concerne la loi prend de l'importance depuis quelque temps. Si vous avez négligé des impôts, des taxes, ou si vous n'avez pas pu les payer, votre intérêt est de discuter avec l'administration et de trouver un arrangement de manière à étaler les paiements.