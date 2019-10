L'horoscope du 27 octobre 2019

publié le 27/10/2019 à 06:17

Bélier

Votre 3ème décan n'a pas du tout les mêmes soucis que le 2ème. On peut même dire qu'il n'y a aucune ombre au tableau en ce moment : profitez-en au maximum. Seuls ceux qui sont nés autour du 10 avril vivent peut-être une situation difficile, mais uniquement si Pluton joue un rôle dans leur thème (nés début des années 80, vous en êtes) ; dans ce cas vous êtes face à une difficulté et vous devez changer de vie, peut-être en vous réinventant sur le plan professionnel.

Taureau

Si vous avez un important projet, un espoir qui vous tient à coeur 1er décan, ça progresse mais les choses sont moins palpables ou sont provisoirement ralenties. En fait, la présence d'Uranus sur votre Soleil est actualisée par l'opposition du Soleil, et Uranus étant rétrograde jusqu'au 11 janvier prochain, il vous faut être patient. Mais, on le sait, la patience est une des plus grandes qualités du Taureau, aussi cela ne vous affectera pas, sauf exception (conjonction Soleil/Mars à la naissance, par exemple).

Gémeaux

Neptune rétrograde jusqu'au 28 novembre, 2ème décan, c'est la meilleure période pour faire le point et décider, s'il le faut, de remettre votre vie sur ses rails. Tout en ayant peut-être fait une expérience qui a pu vous changer, vous faire voir la vie sous un angle différent, notamment si vous êtes né après le 7 juin. Ceux qui sont nés avant son sortis d'affaire, même s'il y a toujours quelques réminiscences de la situation que vous avez pu vivre.

Cancer

La vie est belle, n'est-ce pas, pour ceux qui sont nés en juin et qui ont trouvé une belle stabilité, après une période où ils avaient été secoués dans tous les sens. Après la pluie, le beau temps c'est ce qu'il faut que vous vous disiez si vous êtes du 2e décan : la dissonance entre Mars et Saturne peut vous faire peur, vous empêcher de faire librement vos choix, mais la vie va retourner la situation à un moment ou à un autre au cours de l'année prochaine. Gardez confiance.

Lion

Le Soleil et Uranus ne sont pas en phase et le climat pourrait être électrique pour ceux nés en juillet. Mais c'est en vous que ça se passe, pas à l'extérieur. Vous êtes peut-être en train de digérer ce qui a pu vous être imposé par la vie, dans votre boulot pour certains, et c'est difficile pour vous car il faut certainement opérer un détachement. Mais dites-vous que, ce faisant, vous vous donnez l'espace nécessaire pour créer quelque chose de nouveau et repartir du bon pied.

Vierge

Mercure et Vénus jouent les bonnes fées pour le 3ème décan. Rien de remarquable mais vos relations avec votre entourage seront très satisfaisantes, pour la plupart. Cela dit, nous avons vu que vous pourriez aussi passer un week-end amusant parce que vous pourrez flirter ou qu'on flirtera avec vous et que cela ne vous laissera pas insensible. Cela pourrait même rester présent dans votre tête pendant un certain temps, surtout né autour des 13, 14 septembre.

Balance

Le climat dont je vous parlais hier pour le 2e décan est encore d'actualité jusqu'à jeudi prochain. En revanche, les portes sont grandes ouvertes pour le 3ème décan. Jupiter est en phase avec vous jusqu'en décembre et rien ne peut vous empêcher de progresser dans ce que vous faites actuellement : un apprentissage ou le développement de ce que vous aviez mis en place il y a quelque temps. Les motifs de satisfaction, de fierté, seront nombreux d'ici décembre.

Scorpion

Vénus et Mercure sont réunies dans votre 3ème décan, en principe ce dimanche devrait être délicieux, amoureux, ou tout simplement propice à la joie de vivre. Vous ne serez peut-être pas tous aussi contents, cela dépend de votre thème natal, mais a priori, la journée s'annonce bien. 2ème décan vous pourriez être sensible à la dissonance entre Mars et Saturne qui peut vous fatiguer, vos ôter de votre courage et de votre volonté habituelles jusqu'à jeudi prochain.



Sagittaire

Lune et Jupiter font cause commune pour vous inciter à envisager l'avenir avec optimisme. Certes cette année a été pénible pour certains, mais la roue tourne. Et c'est pour très bientôt : le 2ème décan, qui a subi pratiquement tout 2019 la dissonance entre Jupiter et Neptune et qui a pu s'engager sur une mauvaise pente, être trahi, déçu, va reprendre du poil de la bête grâce à la présence de plusieurs planètes, dont Jupiter, en Capricorne en 2020, et en BON aspect avec Neptune.

Capricorne

1er décan, vous avez de belles cartes en main en ce moment et jusqu'à mercredi prochain. Certains pourraient envisager une reconversion d'ici fin 2020. En effet, Uranus sera toute l'année en bon aspect avec vous et reviendra même rapidement en 2021 terminer son travail pour la 2ème partie du décan. C'est un changement en douceur, vous n'y êtes pas obligé mais il semble que vous en avez envie, besoin, que c'est une évolution nécessaire et vous le savez.

Verseau

Le Soleil et Uranus ont pu bouleverser votre schéma cette année et si vous en avez quelques échos ces jours-ci, c'est parce que tout d'un coup on vous y fait penser. Quelqu'un vous en parle et cela remet la situation que vous avez vécue au premier plan. Vous vous demandez si vous n'allez pas de nouveau vous prendre une tuile sur la tête, natif de janvier, mais je ne pense pas. Uranus est rétrograde, il s'agit maintenant d'intégrer et de digérer ce que vous avez vécu.

Poissons

Vous serez sensible à la conjonction Vénus/Mercure qui vous donne des ailes, au propre comme au figuré ; vous pourriez vous envoler, jouer la fille de l'air et passer ce dimanche dans un endroit que vous ne connaissez pas bien mais que vous ne demandez pas mieux que de découvrir. Toutefois, il se peut aussi qu'une lecture ou un film vous donne cette sensation d'être parti " ailleurs ". Quoi qu'il en soit, ce que vous ferez vous donnera un très bon moral.