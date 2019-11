L'horoscope du 30 octobre 2019

publié le 30/10/2019 à 06:17

Bélier

Vous serez conscient de dépasser une ou des limites, mais vous vous direz qu'il y a des moments où il faut oser, braver certains interdits et vous aurez raison. Cette force vous viendra de certitudes intérieures que vous écouterez parce que votre intuition vous dira que vous ne vous trompez pas, que vos certitudes sont justes. Toutefois, si vous sentez que ça coince avec un partenaire ou un collègue, faites sagement marche arrière (2ème décan surtout).

Taureau

Personne ne satisfait vos besoins matériels ou affectifs ? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez éviter d'attendre que cela vienne des autres et les satisfaire vous-même. Cela s'appelle être autonome et c'est une liberté que, souvent, le Taureau doit conquérir parce qu'il a dans la tête depuis toujours que son bien-être ne dépend pas de lui, mais des autres et de la sécurité qu'ils peuvent lui apporter. Mais peut-être êtes-vous en train de changer 1er décan ?

Gémeaux

Une ambiance un peu festive aujourd'hui et demain, mais on vous comprend, vous adorez vous déguiser et la fête d'Halloween va vous en donner l'occasion. Et si vous estimez que vous n'en avez plus l'âge, ce sont vos enfants que vous vous amuserez à déguiser. En tout cas, l'ambiance correspond pile à ce que vous aimez, il y a très peu de Gémeaux qui n'aiment pas changer de personnalité, d'ailleurs il y a bon nombre de comédiens dans vos rangs.

Cancer

Pour vous aussi ce sera la fête, mais la fête au boulot. Vous célèbrerez un succès ou alors il y aura un pot de départ pour un collaborateur et ça ne sera pas triste. En outre, si vous êtes du 3ème décan, vous avez toujours droit, pour l'instant, à l'association positive de Mercure et Vénus qui vous incite à apprécier la vie et tous ses petits bonheurs. Mais c'est peut-être parce que vous êtes amoureux ou que vous venez d'avoir un petit coup de coeur.

Lion

Une belle journée vous attend et ce sera parce que vous aurez envie qu'elle soit belle. Vous verrez tout en rose, même ce qui a tendance à virer au gris. C'est une excellente disposition, surtout pour ceux du 1er décan qui ont pu être stressés par la répétition d'une situation, toujours la même. Mais à mon avis, elle vous stresse moins qu'avant dans la mesure où vous avez appris à vous en défendre : vous n'êtes plus démuni comme il y a maintenant au moins 18 mois.

Vierge

Il est possible que vous ayez du mal à tenir en place, mais c'est peut-être parce que vous aurez plusieurs déplacements ou démarches à faire dans la journée. Certes, vous pouvez être un peu nerveux, d'ailleurs vous l'êtes souvent, c'est dans votre nature. Mais en général cela ne se voit pas, vous le dissimulez très bien, mais cette nervosité rentrée n'est pas toujours positive et elle peut vous faire du mal : vous somatisez par exemple, vous avez mal ici, mal là...

Balance

C'est une bonne journée pour vous tenir au courant de l'actualité, politique ou artistique. Vous trouverez facilement de quoi nourrir votre curiosité. Et avec la Lune en Sagittaire, votre curiosité pourrait être immense aujourd'hui. Et comme nous sommes en période Scorpion, une période qui vous voit apprécier ce qui est concret, vous prendrez probablement des places pour un spectacle, pour une expo, voire pour une conférence. Mais tout vous intéressera !

Scorpion

Si on considère les bons aspects que vous allez avoir sur votre secteur d'argent, vous avez intérêt à avoir des pensées positives, à vous voir riche comme Crésus. J'exagère, mais il serait bon que vous vous visualisiez avec la somme que vous désirez, celle dont vous avez besoin, pas des millions, et peu importe la façon dont vous aurez obtenu cette somme. L'important est de vous visualiser avec, une ou deux fois dans la journée jusqu'à l'arrivée de Vénus en Sagittaire.

Sagittaire

Avec la Lune dans votre signe, vous ne déborderez pas d'optimisme mais quand même, vous en aurez une bonne dose. Veillez à le communiquer autour de vous, les autres en ont bien besoin car en période Scorpion tout le monde a tendance à voir le verre à moitié vide ; ce signe est très réaliste, pour ne pas dire pessimiste. Mais entre vous et lui, il y a un juste milieu à trouver... Né en fin de signe, il y a toujours Mercure et Vénus, donc de l'amour ou de l'argent an programme.

Capricorne

Vous serez très intériorisé, vous semblerez être à des milliers de kilomètres des autres. Certains seront concentrés sur la préparation d'une réunion ou d'une fête ; de la fête d'Halloween peut-être ? Surtout si vous avez des enfants, cela peut être amusant et, en période Scorpion, le Capricorne a intérêt à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, ça le stimule et dope sa créativité. Mais vous pouvez aussi avoir un rapport, un travail à examiner de près.

Verseau

Vous avez d'intéressantes perspectives et le Scorpion nous révèle que ce sont vos objectifs qui pourraient être en progression, grâce à l'aide d'une de vos relations. De même, un certain projet pourrait lui aussi être poussé en avant et cette fois peut-être grâce à une collaboration qui donne des résultats très positifs. Cependant, il est possible qu'ils aient été longs à obtenir, que cela vous ait donné beaucoup de mal, ou occasionné des dépenses.

Poissons

Vous pouvez vous affirmer sans crainte aujourd'hui, cela ne dégénérera pas en dispute et ce sera même bien vu à votre travail ; on vous trouvera très impliqué, et ce sera une bonne note pour vous, qui vous vaudra le respect de vos collègues. En outre, né après le 7 mars, vous serez productif et tout le monde sera content de vous. Vous-même serez fier de vos réussites et ne faites pas votre modeste si on vous fait des compliments ; ils seront mérités.